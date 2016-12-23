"Вим-Авиа" прекращает полеты из Владивостока, Хабаровска, Камчатки в Москву

Авиакомпания "Вим-Авиа" сообщила об отмене недавно запущенных рейсов Владивосток – Москва, Хабаровск – Москва, из Петропавловск-Камчатский – Москва, Екатеринбург – Москва и Нижний Новгород – Москва, сообщает ЕНВ.

Пассажирам, которые приобрели билеты, предлагается полететь другими рейсами по аналогичным направлениям без доплат, либо вернуть деньги за билеты обратно.

Напомним, авиакомпания с 30 октября открыла рейсы во Владивосток из московского аэропорта "Домодедово. Предполагалось, что рейсы будут ежедневными и осуществляться на комфортабельных широкофюзеляжных воздушных судах Boeing 777-200, отвечающих международным стандартам безопасности, с делением салона на бизнес- и экономкласс.

Отметим, что сегодня прямые рейсы из Владивостока в сторону Москвы пока предлагают только компания "Аэрофлот" (аэропорт прибытия Домодедово), дочерняя компания национального перевозчика "Россия" (аэропорт прибытия Внуково). Перелет с пересадками обеспечивают "Уральские авиалинии" и S7 Airlines.