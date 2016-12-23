Выставка "На крыльях фантазии…" пройдет во Владивостоке

Приморский краевой центр народной культуры совместно с арт-мастерской Натальи Силютиной творческого центра "Лориэль" приглашают посетить выставку "На крыльях фантазии…", сообщает ЕНВ

Арт-мастерская Натальи Силютиной объединяет более шестидесяти творческих людей разного возраста, образования и статуса, разных по уровню подготовки и опыту участия в выставках. Для участников выставки художественное творчество является любимым хобби.

Авторы представят посетителям свои работы в необычных техниках и стилях. Фантазийные сказочные сюжеты, яркие работы в стиле поп-арт, абстрактные картины с глубоким содержанием и особым смыслом, декоративные сюжеты.

Эти картины станут приятным сюрпризом для тех, кто любит фантазировать и мечтать, подарят предпраздничное настроение и заряд творческого оптимизма! Все мы родом из детства, так позвольте себе помечтать, станьте на некоторое время ребенком, насладитесь ощущением безграничной радости или глубокой задумчивости.

На выставке представлены работы разного профессионального уровня: начинающие художники покажут свои первые навыки, более опытные - поделятся мастерством и совершенством мазка. Картины авторов находятся в частных коллекциях городов России и зарубежья. Представленные полотна, несомненно, подарят посетителям выставки эмоциональный заряд, внесут разнообразие в повседневные будни, доставят эстетическое удовольствие и, возможно, откроют давно знакомого вам человека с новой творческой стороны.

Презентация выставки состоится 19 ноября в 15.00

Выставка "На крыльях фантазии…" будет работать с 19 ноября по 7 декабря в выставочном зале Приморского краевого центра народной культуры по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 25. Вход свободный. Презентация выставки состоится 19 ноября в 15.00