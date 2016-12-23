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В мире

16 ноября 2016, 16:00
Дальневосточные таможенники будут защищать бренд и символику FIFA

Дальневосточные таможенники будут защищать бренд и символику FIFA

Обсуждались положения защиты бренда при проведении Кубка конференций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России

В Дальневосточном таможенном управлении (ДВТУ) прошел специальный региональный семинар по вопросам защиты бренда и символики Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) в режиме видеоконференции с таможенными органами Дальневосточного региона, сообщает ЕНВ со ссылкой на ведомство.

В мероприятии приняли участие должностные лица ДВТУ, Дальневосточной оперативной таможни и таможенных органов Дальневосточного региона, Экспертно-криминалистической службы - регионального филиала Центрального экспертно-криминалистического управления города Владивосток. Со стороны правообладателя на семинаре присутствовали советник FIFA по вопросам защиты бренда Алексей Швецов, а также представители FIFA в России - ООО "Агентство интеллектуальной собственности".

На семинаре обсуждались основные положения реализации Программы по защите бренда FIFA при подготовке и проведении Кубка конференций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России.

FIFA, являясь правообладателем широкого перечня товарных знаков на территории России, считает важным не допустить появления на внутреннем рынке Российской Федерации и других стран ЕАЭС контрафактной продукции с использованием охраняемой символики. В этой связи предпринимается широкий комплекс мер по предупреждению возможных нарушений, в том числе мероприятия совместно с правоохранительными органами. В рамках реализации Программы для таможенных органов России проводятся регулярные специализированные семинары.

Дальневосточные таможенники и представители FIFA договорились усилить таможенный контроль в преддверии предстоящих спортивных мероприятий, в том числе посредством назначения таможенных экспертиз. Представители правообладателя подтвердили готовность оперативно предоставлять всю необходимую таможенным органам информацию для использования при выявлении контрафактных товаров.

Метки: FIFA, ДВТУ

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