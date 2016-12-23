Флот ФГУП "Росморпорт" пополнился четырьмя ледоколами

Во Владивостоке 14 ноября 2016 года состоялась передача в хозяйственное ведение ФГУП "Росморпорт" ледоколов "Адмирал Макаров", "Магадан", "Капитан Хлебников" и "Красин", сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ФГУП "Росморпорт".

Акт приема-передачи судов подписали Генеральный директор ФГУП "Росморпорт" Андрей Тарасенко и руководитель Территориального управления Росимущества в Приморском крае Юрий Беленец.

Использование ледоколов планируется в Дальневосточном бассейне – морских портах Ванино, Магадан и Пригородное, так и на других акваториях в зависимости от судоходной обстановки в зимнюю навигацию. В их задачи будет входить выполнение работ по ледокольной проводке судов в акватории и на подходах к морским портам.

Ледокол "Красин": Класс: КМ * ЛЛ2 [2], год постройки – 1976, скорость эксплуатационная - 19,8 узлов, длина наибольшая - 134,84 м, ширина - 25,97 м, высота борта - 16,75 м, осадка - 11 м, дедвейт - 7554 тонн, регистровый тоннаж – 14058, суммарная мощность - 30465 кВт.

Ледокол "Капитан Хлебников": Класс: КМ ЛЛ3 [2] А2 пассажирское, год постройки – 1981, скорость эксплуатационная - 18 узлов, длина наибольшая - 129,10 м, ширина - 26,75 м, высота борта - 12,3 м, осадка - 8,5 м, дедвейт - 4418 тонн, регистровый тоннаж брутто – 12288, суммарная мощность - 18264 кВт.

Ледокол "Адмирал Макаров": Класс: КМ * ЛЛ2 [2], год постройки – 1975, скорость эксплуатационная - 19,8 узлов, длина наибольшая - 134,84 м, ширина - 25,97 м, высота борта - 16,75 м, осадка - 11 м, дедвейт - 7560 тонн, регистровый тоннаж – 14058, суммарная мощность - 30447 кВтю

Ледокол "Магадан": Класс: КМ ЛЛ4 [1] A2, год постройки – 1982, скорость эксплуатационная - 16,5 узлов, длина наибольшая - 88,49 м, длина между перпендикулярами - 78,5 м, ширина - 20,92 м, высота борта - 10,5 м, осадка - 6,50 м, дедвейт - 1909 тонн, регистровый тоннаж брутто – 5342, суммарная мощность - 9560 кВт.