Евгений Коваль: Вязаная мода в тренде этой зимой

Последнии два года в моде остаются популярные вязаные вещи. Достаточное количество брендов имеют в своей коллекции вязаные вещи, хотя они и появляются в основном в осенне-зимний период. О том, какие бренды, которые имеют вязаные вещи в своих коллекциях не зависимо от сезона и что носить этой зимой, рассказал корреспонденту ЕНВ фотограф Евгений Коваль.

Именно у Ralph Lauren есть своя определённая линия вязаных вещей — Denim & Supply. Хотя дизайнеры бренда Ralph Lauren больше акцентируются на использовании американского флага в своих коллекциях, есть и нейтральные вещи.

Лично я предпочитаю три американских бренда которые я очень сильно люблю и стараюсь покупать каждый сезон, это Ralph Lauren, American Eagle Outfitters и Tommy Hilfiger. Хотя я бы не назвал эти бренды дешёвыми или средними по ценовому сегменту. Средняя цена на кардиган у одного из брендов варьируется в пределах от 17 000 рублей.

Предпочитаю шведский бренд H&M, известеному благодаря шведским дизайнерам, современной модой и достаточно экономичными ценами.

H&M часто делают коллаборацию (сотрудничество) брендов, в этом году совместная коллекция с KENZO. Вещи очень яркие, но не дешёвые. Хотя собственная коллекция H&M куда больше имеет вязаных вещей на разный вкус и цвет. И стоимость их гораздо меньше, а качество на порядок лучше.

Калифорнийский бренд GUESS и гонконгский бред Giordano тоже радуют вязаными вещами, но коллекции их не сильно обширны. Больше всего вещей из кашемира.

Испанский бренд Massimo Dutti имеет тоже не малое количество вязаных вещей.

GAP в этом сезоне добавил большое количество вязаных вещей, от свитеров до кардиганов.

Главное, не одевайтесь зимой серо. Не нужно быть как все и одевать серые вещи. Наша зима и так серая и унылая, а яркие вещи поднимают настроение и греют душу.