Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Стиль жизни

15 ноября 2016, 14:50
фотограф Евгений Коваль

Евгений Коваль: Вязаная мода в тренде этой зимой

Самые модные мужские вязаные вещи зимнего сезона 2016-2017

Последнии два года в моде остаются популярные вязаные вещи. Достаточное количество брендов имеют в своей коллекции вязаные вещи, хотя они и появляются в основном в осенне-зимний период. О том, какие бренды, которые имеют вязаные вещи в своих коллекциях не зависимо от сезона и что носить этой зимой, рассказал корреспонденту ЕНВ фотограф Евгений Коваль.

Именно у Ralph Lauren есть своя определённая линия вязаных вещей — Denim & Supply. Хотя дизайнеры бренда Ralph Lauren больше акцентируются на использовании американского флага в своих коллекциях, есть и нейтральные вещи.

Лично я предпочитаю три американских бренда которые я очень сильно люблю и стараюсь покупать каждый сезон, это Ralph Lauren, American Eagle Outfitters и Tommy Hilfiger. Хотя я бы не назвал эти бренды дешёвыми или средними по ценовому сегменту. Средняя цена на кардиган у одного из брендов варьируется в пределах от 17 000 рублей.

Предпочитаю шведский бренд H&M, известеному благодаря шведским дизайнерам, современной модой и достаточно экономичными ценами. 

H&M часто делают коллаборацию (сотрудничество) брендов, в этом году совместная коллекция с KENZO. Вещи очень яркие, но не дешёвые. Хотя собственная коллекция H&M куда больше имеет вязаных вещей на разный вкус и цвет. И стоимость их гораздо меньше, а качество на порядок лучше.

Калифорнийский бренд GUESS и гонконгский бред Giordano тоже радуют вязаными вещами, но коллекции их не сильно обширны. Больше всего вещей из кашемира.

Испанский бренд Massimo Dutti имеет тоже не малое количество вязаных вещей.

GAP в этом сезоне добавил большое количество вязаных вещей, от свитеров до кардиганов.

Главное, не одевайтесь зимой серо. Не нужно быть как все и одевать серые вещи. Наша зима и так серая и унылая, а яркие вещи поднимают настроение и греют душу.

Метки: вязаные вещи, зима-2016, мода

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В Приморском крае рисунки школьников разместят на баннерах социальной рекламыВ Приморском крае рисунки школьников разместят на баннерах социальной рекламы
вчера, 21:50
Рисунки школьников украсят улицы Черниговского, Пожарского районов Приморского края и Уссурийского городского округа
Во Владивостоке силачи сразятся в подъеме бревнаВо Владивостоке силачи сразятся в подъеме бревна
вчера, 11:10
Соревнования пройдут в трех группах: среди любителей в мужском и женском зачете, а также среди профессионалов
Интерес иностранных туристов за год к Приморью вырос в несколько разИнтерес иностранных туристов за год к Приморью вырос в несколько раз
20 декабря 2016, 22:00
А туризм сильно влияет на инвестиционную привлекательность края

Последние новости

Приморские производители мяса могут поставлять свою продукцию в ИракПриморские производители мяса могут поставлять свою продукцию в Ирак
вчера, 22:30
Компания несет все расходы, связанные с посещением предприятий иракскими специалистами
Евгений Зотов: Нам скоро будет некуда вывозить мусорЕвгений Зотов: Нам скоро будет некуда вывозить мусор
вчера, 17:00
Обсуждение ситуации со спецзаводом во Владивостоке высветило другие "мусорные" проблемы
"ЛедСтрой" построит производственный комплекс по выпуску светотехники"ЛедСтрой" построит производственный комплекс по выпуску светотехники
вчера, 16:00
Территория опережающего развития на Дальнем Востоке приняла сотого резидента

Опрос:

Какой подарок вы бы хотели получить на Новый Год?






Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год
14.12.2016 12:00
Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год
13.12.2016 17:30
Дмитрий Селютин назначен генеральным директором АО "ДВЭУК"
08.12.2016 11:30
Как эффективно вести переговоры с японскими бизнесменами

Самые популярные

Горячие обсуждения

14.12.2016 12:00
Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год 6
14.12.2016 11:30
Внутреннюю политику Приморья возглавит Игорь Степаненко 2
16.12.2016 15:30
В крупнейшем энергетическом предприятии Приморья разгорелся профсоюзный конфликт 1
20.12.2016 12:20
Задержан "сельский" вице-губернатор Приморья 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2016,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+