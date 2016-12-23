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Стиль жизни

13 ноября 2016, 23:10
Годовщина Tigre de Cristal – шампанское лилось рекой, а на сцене зажигала Ин-Грид
Годовщина Tigre de Cristal – шампанское лилось рекой, а на сцене зажигала Ин-Грид
Годовщина Tigre de Cristal – шампанское лилось рекой, а на сцене зажигала Ин-Грид
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Годовщина Tigre de Cristal – шампанское лилось рекой, а на сцене зажигала Ин-Грид

Более полутора тысяч человек стали гостями праздника

Развлекательный комплекс Tigre de Cristal 11 ноября отметил годовщину своей деятельности. Было и некое подведение итогов, и шоу-программа, и попытка гостей поймать удачу и сорвать джек-пот. Звучали песни, шампанское лилось рекой, делались ставки, публика приезжала и приезжала. Гостей праздника не смущало ни позднее время, ни погодные сюрпризы. Более полутора тысяч  человек приняли участие в праздновании первой годовщины развлекательного комплекса, сообщает ЕНВ.

Уже год работает во Владивостоке Развлекательный комплекс Tigre de Cristal. За это время много утекло воды и стало понятно, проект игровой зоны в Приморском крае приобретает реальные черты. Едут гости. И каждый за своим – кто-то отдохнуть в ресторане и посмотреть концертную программу, а кому-то хочется сорвать банк или пощекотать нервы.

"Планы Владимира Путина и Лоуренса Хо об интегрированных развлекательных курортах в Приморском крае реализуются. Tigre de Cristal посетило уже свыше 200 тысяч гостей, и это число продолжает расти благодаря появлению новых возможностей для туристов в Приморском крае. В то время, как наш проект был и является успешным до сих пор, неизменная и последовательная политика поддержки дальнейшей практики привлечения инвестиций во все направления туризма и другие отрасли экономики, так же должна быть претворена в жизнь. Это позволит превратить Приморский край в место отдыха мирового класса, которое будет привлекать посетителей со всех уголков Азиатско-Тихоокеанского региона", -  отметил исполнительный директор ООО "Джи1 Интертейнмент" Крейг Баллантайн.

За минувший год количество гостей, посещающих развлекательный комплекс, увеличилось вдвое – от 500 до 1 000 гостей ежедневно. И это, безусловно, отразилось на показателях турпотока в Приморье. Только число международных рейсов в регион увеличилось втрое.  Сегодня инвесторы развлекательного комплекса Tigre de Cristal, первого объекта, открытого в интегрированной развлекательной курортной зоне "Приморье",  готовы вложить во вторую очередь проекта около 500 миллионов долларов. Планируется построить объект площадью 100 тысяч квадратных метров, включая от 400 до 500 гостиничных номеров, торговый центр, фуд-корт, рестораны и бары, помещения для проведения конференций и банкетов, спа-салон. Проект включает дополнительные площади для парковки, кроме того, рассматривается возможность строительства поля для гольфа.

"Хорошо известно, что основные преимущества стабильного роста туризма – это повышение уровня занятости и экономического развития, и выиграет от этого Российская Федерация, и что еще более важно, жители Приморского края, способствовать дальнейшему развитию экономики за счет увеличения въездного туризма, впоследствии, развитию региона и предоставит возможности прямого трудоустройства для более чем двух тысяч человек", - добавил глава Tigre de Cristal

Важно отметить, что по состоянию на сегодняшний день 97% из более чем 1100 работников в Tigre de Cristal – местные жители. Исполнительный директор ООО "Джи1 Интертейнмент" Крейг Баллантайн с гордостью отметил, что они энергичны, полны энтузиазма и быстро становятся профессионалами в сфере предоставления услуг мирового уровня. Он так же оценил помощь административных структур края в реализации потенциала развлекательного курорта "Приморье".

Деятельность крупнейшего в России гостиничного комплекса с казино Tigre de Cristal принесла государству почти полмиллиарда рублей за счет налоговых отчислений и платежей во внебюджетные фонды. Поступления в бюджет Приморского края за год работы казино составили 130 миллионов рублей. Сумма налоговых поступлений от игорной деятельности зависит от количества единиц установленного игорного оборудования, которое оператор разместил на территории своего казино. На данный момент в комплексе Tigre de Cristal установлено 245 игровых автоматов и 67 игровых столов.

Гостями первого Дня рождения Tigre de Cristal стало более полутора тысяч человек. Шоу-программа была представлена в стиле "Мулен Руж". Специальный гость вечера - популярная итальянская поп исполнительница и композитор, певица Ин-грид, прибывшая во Владивосток прямиком из Милана, держала в тонусе весь зал. Гости на время забыли и про шампанское и про игровые автоматы. В шоу программе так же приняли участие лучшие исполнители, танцевальные коллективы и акробаты Владивостока. Удивительный мир Парижа был доступен в Tigre de Cristal  всем желающим.

Единственный минус – погода подкачала. Ночью трасса после дождя и снега была скользкой. Чтобы избежать подобных природных сюрпризов, г-н Баллантайн подумывает отмечать день рождения "Хрустального Тигра" в первую декаду октября, когда состоялось Soft Opening Tigre de Cristal.

Метки: Tigre De Cristal, Владивосток, праздник, Приморский край, туризм

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