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Стиль жизни

13 ноября 2016, 18:40
Студенты ДВФУ и провинции Хэйлунцзян устроят кулинарные баталии

Студенты ДВФУ из провинции Хэйлунцзян устроят кулинарные баталии

Мероприятие состоится в рамках провинции Хэйлунцзян и будет способствовать развитию дружественных обменов между двумя странами

В Приморском крае в рамках "Дней провинции Хэйлунцзян" российские и китайские студенты продемонстрируют свое мастерство в сфере владения кулинарным искусством, сообщают ЕНВ. 

Правительство провинции Хэйлунцзян 14-15 ноября проведет во Владивостоке мероприятие "Дни провинции Хэйлунцзян". В эти дни в стенах ДВФУ будут проведены соревнования между российскими и китайскими студентами в сфере владения кулинарным искусством. Китайская и российская стороны направят по 4 команды-участницы. Российская команда будет защищать имя Дальневосточного федерального университета, команда из Китая представит Харбинский коммерческий университет, Второе харбинское профессиональное техническое училище, Харбинское современное практическое училище и Хэйлунцзянский профессиональный институт туризма.

Соревнования в кулинарном искусстве будут поделены на индивидуальные и командные. Индивидуальные соревнования будут включать в себя приготовление блюд китайской кухни (горячее, холодное и выпечка), европейской кухни (горячее, холодное и выпечка). Платформа кулинарного конкурса не только покажет долгую и прекрасную культуру еды Китая и России, но и будет способствовать развитию дружественных обменов между двумя странами.

Метки: ДВФУ, Китай, культура, Приморский край, туризм, Хэйлунцзян

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