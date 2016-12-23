Анна Хохлова: Как модно выглядеть зимой 2016-2017

Основной вопрос, волнующий дам с наступлением холодов во Владивостоке, это как одеваться, чтобы выглядеть модно и стильно, при этом не мерзнуть, и главное визуально не прибавлять в весе. Из всего многообразия модных тенденций будущий зимы, дизайнер одежды Kvay Анна Хохлова, выбрала все то, что дамы могут носить в местные морозы, сообщает ЕНВ.

Рассмотрим, что из модных тенденций зима 2016-2017 можно носить в наши морозы.

Дутые пуховики темного цвета тренд сезона 2016-2017 года, широко представленный в разнообразных вариантах в коллекции DKNY. Оверсайз, теплые, стильные, согреют в непогоду и позволят создать собственный стиль. Все модные подиумы заполнены верхней одеждой, выполненной в стиле оверсайз - яркий тренд грядущего сезона.





Роскошные объемные удлиненные меховые воротники актуальны на сегодняшний день. Данный тренд только набирает свои обороты.

В этом сезоне самыми трендовыми шубами станут те, что из яркого и красочного меха.

Чем ярче шуба, тем более стильно будет смотреться зимний образ на фоне заснеженных улиц. Так если вы хотите украсить свой гардероб, то обязательно приобретите шубу розового, красного, желтого, зеленого, бордового, синего или фиолетового цвета.

Все-таки звериные принты – настолько активные и сильные, что обращаться с ними следует с максимальной осторожностью. Стоит отметить, что данный принт встречался и в прошлых сезонах, но в этом году он занимает лидирующие позиции.

Тренд нового холодного сезона — это многослойность и многофактурность. Дизайнеры рекомендуют использовать для создания своих луков как можно больше слоев, тканей и цветов. MARC JACOBS рекомендует соединять в одном образе абсолютно разные фактуры и материалы. Подобное сочетание считается ультрамодным и стильным.

Головной убор может стать главным акцентом образа осенне-зимнего сезона. Чтобы голова была не только в тепле, но и в красоте, дизайнеры постарались на славу и отвели головным уборам королевское место в своих коллекциях. Изучаем главные тенденции этого сезона и выбираем аксессуар по душе.

Длинные шарфы. Несколько сезонов назад в моду вошли длинные шарфы, обмотанные вокруг шеи и доходящие до самого низа. Так создавался эффект объемного хомута на шее. Сейчас же модельеры предлагают носить такие модели несколько иначе: они говорят, что достаточно просто накинуть их на шею, демонстрируя, таким образом, его полную длину. По словам специалистов в мире моды, чем длиннее изделие, тем эффектнее оно смотрится на своей. Такие аксессуары широко представлены в коллекциях.





Макси длина — это один из главных трендов в новом холодном сезоне 2016 -2017 года. Конечно, мировые подиумы украшали изделия и мини длинны, но макси наряды фигурировали на них гораздо чаще. Эта длина стала хитом известных модных домов. В своих коллекциях эти мировые бренды представили множество ботфорт.