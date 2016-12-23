С открытием в России представительства по туризму Япония будет активнее агитировать россиян в гости

Национальное представительство по туризму Японии откроется в России. Местом его работы станет Москва. Цель работы будет направлена на продвижение Японии в России, оказание информационной поддержки туристам, собирающимся в Японию или планирующим посетить Страну восходящего солнца, а так же туркомпаниям, работающим на российско-японском направлении, сообщают ЕНВ.

Россия по турпотоку в Японию далека от лидерских позиций. В сентябре в страну въехало 4 500 наших соотечественников, рост составил 6,7%. В общем потоке иностранных гостей это чуть больше 0,2%. Но каждый турист значим, уважаем и почитаем.

После падения рубля рост турпотока сократился из России в Японию. На линии остались самые стойкие и верные. Сейчас, пока рубли не испытывает сильных потрясений, ситуация более-менее стабилизировалась и даже входит в плюс, что не может не радовать. С помощью работы первого российского национального представительства по туризму Японии планируется повысить интерес россиян к стране, показать, что кроме Киото, Осаки и Токио, которые чаще всего посещают наши соотечественники, есть еще много удивительных и прекрасных мест, а так же развеять миф о том, что японская кухня – это только сырая рыба и суп мисо, и поездка в Японию слишком дорогое удовольствие. В Стране восходящего солнца есть возможности, что называется, "на любой кошелек" и всегда можно найти оптимальное соотношение цены и качества. Кроме того, в Японии в ряде префектур для иностранных туристов давно действует скидка на билеты в места посещения, для туркомпаний предлагаются различные бонусы виде бесплатного трансфера или возврат некоторой суммы за отели, в Токио достаточно мест, где можно проникнуться духом и колоритом Японии и при этом не заплатить ни копейки.

В последнее время ведутся разговоры о возможных визовых послаблениях со стороны Японии для туристов. Сейчас оформление визы осложняется необходимостью предоставления специального приглашения от японской стороны, т.е. необходим гарант. Если обратиться в туркомпании за приобретением тура, то проблем с оформлением визы не возникает. Но если турист взял на себя смелость самостоятельно купить билет, забронировал через агрегаторы отели, и обратился в турфирму за визовой поддержкой, то надо готовить деньги. По Владивостоку разбежка за такую услугу варьируется от 5,5 до 13 тысяч рублей на человека. В случае поездки семьей этот сервис ощутимо бьет по карману.

Совсем недавно во Владивостоке для представителей турфирм и органов власти проводил семинар Сузуки Масару, профессор университета Кёэй. Заявленная тема "Развитие туризма на Дальнем Востоке". В ходе разговора с корр. ЕНВ затронули и появление подобных офисов. И действительно, хорошо было бы, если б Япония открыла свой офис в России (как в воду глядели), и желательно несколько. А Россия ответным жестом открыла бы национальные офисы Visit Russia. Это позволило бы восполнить тот информационный вакуум, который существует нынче по отношению к каждой из стран. И если информации о крупных городах достаточно, даже с избытком, то вот об особенностях посещения глубинки мало кто наслышан.

Пока JNTO будет обходиться только столичным офисом. Хотя подобный офис был бы не лишним и на Дальнем Востоке. Все-таки на долю восточных рубежей России приходится 45% оформления виз в Японию, хотя живет то здесь ничего – всего 6 млн. человек, что совсем мало по сравнению с центральными регионами России. Как считают представители региональных туркомпаний, в чем дальневосточникам явно не повезло – так это в ценовой политике авиаперевозчика. Сегодня перелет из Москвы в Токио через Стамбул стоит столько же (около 29 тысяч рублей), сколько двухчасовой перелет из Владивостока в Токио. Буквально на 3 – 4 тысячи стоит дороже владивостокских тарифов билет от JAL (около 33 тысяч рублей) из первопрестольной в Токио за 10-часовой перелет в комфортабельном самолете с высоким сервисом. Хотя за 9 месяцев текущего года приморцы искали намного активнее выгодные предложения по перелету из Владивостока в Токио, по данным skyscanner.ru прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 12%.

Справка: За 9 месяцев текущего года в Японию из Приморья по делам бизнеса, в гости и в качестве туристов отправилось 6852 человека, что на 23% меньше, чем за аналогичный период 2015 года, когда Страну Восходящего солнца посетило 8915 приморцев.