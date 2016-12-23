Уникальные вышитые изделия покажут во Владивостоке в рамках "Дней провинции Хэйлунцзян"

Выставка нематериального культурного наследия Китая "Классическая вышивка" пройдет в Приморском крае в рамках проведения "Дней провинции Хэйлунцзян", сообщают ЕНВ.

Правительство провинции Хэйлунцзян 14-15 ноября проведет во Владивостоке мероприятие "Дни провинции Хэйлунцзян". Уже озвучена культурная и деловая программа Дней.

Выставка китайской классической вышивки провинции Хэйлунцзян пройдет 14 ноября в боковом холле зала "Морской" ДВФУ. На мероприятии будут показана маньчжурская выставка, вышивка племени Мохэ, вышивка Уюй, вышивка Цаньи и другие направления, включая способы вышивки уникальной региональной культуры пров. Хэйлунцзян, изделия вышивки.

Мастерство народной вышивки провинции Хэйлунцзян, обычно называется "чжэньсю", "чжахуа", "сюхуа", из уст в уста передавалось из поколения в поколение. Её богатые узоры, неповторимый шарм получили широкое признание среди людей всех стран мира, она была внесена в список нематериального культурного наследия Китая.

Среди участников "Дней провинции Хэйлунцзян" будут не только представили бизнеса и творческих коллективов. Приедут так же мастера провинциального и государственного уровня, получившие духовное наследие от предков, которые будут творить на выставочной площадке, покажут искусство, фольклор и культуру провинции Хэйлунцзян.