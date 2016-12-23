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10 ноября 2016, 12:10
Азиатские направления приморцам милее всего

Азиатские направления приморцам милее всего

Пассажиропоток аэропорта Владивосток в октябре увеличился на 21%

По итогам октября 2016 г. аэропорт Владивосток обслужил 166 тыс. человек, что на 21% выше показателя прошлого года. На внутренних направлениях пассажиропоток составил 119 тыс. пассажиров (+19%), на международных – 47 тыс. пассажиров (+ 27%), сообщают ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ОАО "МАВ".

Наибольший рост на международных воздушных линиях отмечен на китайском направлении, где пассажиропоток увеличился на 61%. На рейсах в Юго-Восточную Азию прирост составил +33%. Продолжается стабильный рост и на южнокорейском направлении (+14%),  а также на 12% вырос пассажиропоток в Японию.

Наибольшее увеличение пассажиропотока на внутренних авиалиниях обеспечили следующие направления: Новосибирск, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск и Южно-Сахалинск, на международных маршрутах - Шанхай, Сеул, Тяньцзинь, Пусан и Пекин.

Лидерами по динамике роста на внутренних воздушных линиях стали направления: Владивосток - Чита (+217%), Владивосток - Новосибирск (+120%), Владивосток – Петропавловск - Камчатский (+33%); на международных воздушных линиях - Владивосток – Бангкок (+130%), Владивосток – Пекин (+79%), Владивосток – Харбин (+58%).

По итогам 10 месяцев 2016 г. воздушная гавань Приморья оказала услуги 1 млн 569 тыс. пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий пассажиропоток дальневосточного аэропорта вырос на 8%. На внутренних воздушных линиях обслужено 1 млн 101 тыс. путешественников, на международных воздушных линиях - 468 тыс. человек (+ 24%). При этом на китайском направлении прирост пассажиропотока составил +64%, на южно-корейском +18%.

Продолжают активное развитие внутрикраевые перевозки в населенные пункты Приморского края. Количество обслуженных пассажиров за 10 месяцев 2016 г. выросло до 18,8 тыс. человек.

Метки: аэропорт, Владивосток, пассажиропоток, туризм

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