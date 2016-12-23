Впервые в Азии Южной Корее удалось развести лосося в промышленных масштабах

Впервые в АТР 8 ноября была произведена отгрузка 500 тонн лососей, выращенных на открытом море возле уезда Косон, провинции Канвон-до. Как пишет южнокорейское издание WS Press, информацию об этом озвучили в Министерстве морских дел и рыболовства Южной Кореи, сообщают ЕНВ.

За последние 5 лет южнокорейский спрос на лосось вырос на 3 раза, и в прошлом году он составил 34 тыс. тонн. Однако, среди них 32 тыс. тонн. ввозится из-за границы.

Разведение лосося было трудной задачей для Южной Кореи, так как в летнее время температура воды близлежащих морей резко повышается. Оптимальная температура воды для лосося – 17 С° и ниже, а при температуре свыше 20С° лососи начинают погибать.

Напомним, что в 2014 году южнокорейской аквакультурной компании АО "Тонхэ STF" удалось получить мальки лосося из икры, ввезенной из Канады, и в течение 10 месяцев вырастить их до 200 ~ 400 г во внутриводных садковых комплексах. С марта 2015 года лососей перевели в морские садковые комплексы. С помощью погружаемых клеток(до 25 метров глубины) смог обеспечить температуру воды в диапазоне 15 ~ 18 С°, что позволило вырастить лосося с 200 г до 5 кг за 20 месяцев.

Впрочем, вышеупомянутая технология не является замкнутым циклом – до получения маточного поголовья из искусственно оплодотворенных икринок и повторного воспроизводства популяции еще далеко.

В министерстве надеются, что данное достижение будет способствовать импортозамещению лосося. На сегодняшний момент мировой объем производства лосося составляет 4,24 млн. тонн (по сост. на 2013 год), а годовая выручка норвежской аквакультурной компании "MARINE HARVEST" от продажи лосося составляет примерно 3,6 млрд. долл. США.

"Отгрузка южнокорейского лосося показывает перспективность коммерческого разведения лосося. Мы намерены привлечь частные инвестиций для импортозамещения лосося, а также улучшить нормативную базу в сфере аквакультуры" - сказал Заместитель министра морских дел и рыболовства Юн Хак-Бэ.