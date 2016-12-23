Владивостокцы увидели, как Дональд Трамп пришел к власти

В США подвели итоги выборов. "На коне" оказался республиканец Дональд Трамп, набравший 276 голосов. Теперь 70-летний американский предприниматель, миллиардер, строительный магнат стал 45-м президентом США. Хиллари Клинтон заручилась 215 голосами, но для победы ей нужно было набрать еще 55 голосов, что в сложившихся условиях практически нереально. Владивостокцы в режим реального времени получили возможность следить за подсчетом голосов, сообщают ЕНВ.

Площадкой для "наблюдения" стал бар "Дублин". В зале кроме представителей американской диаспоры, владивостокцы, которые в разные годы были участниками консульских программ и ездили в США для обмена мнениями с коллегами по цеху – рестораторами, отельерами, журналистами, медиками, финансистами и т.д.

В зале были установлены мониторы, на которых в режиме реального времени транслировались прямые эфиры CNN. Шла информация о том, кто кого опережает, сколько голосов отдали Трампу или Клинтон в том или ином штате, что говорят политологи относительно складывающейся ситуации.

Перед собравшимися выступил генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс, который рассказал об особенностях выборов в США – работе участков, подсчете голосов по штатам и т.д. Кто первый из кандидатов наберет 270 голосов, тот и сядет в президентское кресло.

Присутствовавшие на мероприятии владивостокцы могли взять на память значки со слонами (символ республиканской партии) и ослами (символ демократической партии), звездно-полосатые флажки и примерить такие же шляпы, в которых можно было сфотографироваться рядом с фигурами кандидатов.

"Я бы сказал, что наши отношения с Россией сильно не изменятся из-за результатов выборов и одного человека. Не хочу заниматься предположениями. Отношения России и США - как американские горки. Есть и взлёты, и падения. Будучи американским дипломатом, я горжусь, что у нас такие открытые демократические выборы. И для нас большая честь пригласить россиян разделить с нами радость этих выборов", - отметил в своем спиче американский дипломат.

На связь так же выходил журналист из Владивостока, который участвовал в медиа-туре и наблюдал за ходом президентских выборов во Флориде вместе с коллегами из газеты Florida Today.

У Хилари Клинтон ожидания разошлись с реальностью. До президентского кресла ей не хватило 55 голосов. Репетиции, как она выходит на сцену, да и сама сцена, сделанная в форме США, оказались ненужными. И хотя именно проигравший должен выходить к народу первым, но Хилари Клинтон решила отказаться от такой практики. И на экране CNN сразу появилось сообщение, что вечернего выступления не будет. Ну нет, так нет.

В соответствии с законодательством США, официальное объявление результатов состоится 19 декабря, 6 января 2017 года итоги выборов утвердит Конгресс, а инаугурация 45 президента США состоится 20 января.