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В мире

08 ноября 2016, 11:00
Войска ВВО в 2017 году проведут учения с подразделениями армий Индии, Монголии и Вьетнама

Войска ВВО в 2017 году проведут учения с подразделениями армий Индии, Монголии и Вьетнама

Это российско-монгольское учение "Селенга-2017", российско-индийское "Индра-2017" и первое совместного российско-вьетнамское военное учение

В 2017 году военнослужащие общевойсковых объединений Восточного военного округа (ВВО) примут участие в трех совместных международных военных учениях, сообщает ЕНВ.

Десятым юбилейным учением станет российско-монгольское учение "Селенга-2017", проводящееся с 2008 года.

В будущем году учение "Селенга" планируется провести в период с августа по сентябрь 2017 года на территории Монголии.

Напомним, что в текущем году совместное российско-монгольское военное учение "Селенга-2016" состоялось на учебно-тренировочном комплексе Восточного военного округа  Бурдуны в Республике Бурятия.

Объединенная группировка войск России и Монголии отработала задачи по захвату плацдарма в указанном районе и уничтожению условных незаконных вооружённых формирований. Три российских и одна монгольская танковые роты на танках Т-72, сводные мотострелковые и разведывательные батальоны на БМП-2, БТР-80 и БТР-82А под прикрытием вертолетов армейской авиации Ми-24, Ми-8 и штурмовиков Су-25 осуществили захват плацдарма в указанном районе и уничтожение условных незаконных вооружённых формирований. Подразделения самоходной артиллерии и минометные расчеты выполнили задачи по поражению групповых целей. Огнеметчики поразили наступающую пехоту условного противника. В ходе учения объединенной группировкой войск России и Монголии были отработаны  совместные  действия  по высадке тактического десанта и форсированию водной преграды.

В совместном российско-монгольском военном учении "Селенга-2015" от Восточного военного округа принимали участие танковый батальон, мотострелковая рота, минометная, самоходная артиллерийская и реактивная батареи, подразделения огнеметчиков, снайперов, разведки и РХБ защиты - всего около 90 единиц вооружения и военной техники (ВВТ), в том числе штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8 АМТШ, Ми-24.

От Вооруженных сил Монголии в учениях 2015 года были задействованы батальонная тактическая группа, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, танки Т-72, РСЗО БМ-21, минометы, всего 54 единицы ВВТ.

Интересно, что совместные российско-монгольские учения, скорее всего, направлены против возможной агрессии Китая. Ведь Монголия живет в окружении всего двух стран и великих держав – России с севера и Китая с юга. Воленс-ноленс, но учения военных двух стран, видимо, направлены против третьей, сколько бы не говорилось о противостоянии участников боевой тренировки не КНР, а некоему терроризму.   

Место проведения других, ставших уже традиционными международных учений "Индра-2017" будет определено в ходе первой планирующей конференции представителями военных ведомств России и Индии. Предположительно, пройдут они в ноябре следующего года, возможно, сухопутная их часть пройдет на территории Индии.

Напомним, что активная фаза совместных российско-индийских военных учений "Индра-2016" прошла на полигоне Сергеевский в Приморском крае, где объединенная группировка войск России и Индии отработала задачи по блокированию и уничтожению условных незаконных вооруженных формирований.

В учениях 2016 года от ВВО были задействованы две мотострелковых роты, танковая рота, огнеметный взвод, минометная, гаубичная самоходная артиллерийская и реактивная батареи. От Индии в учениях "Индра-2016" принимали участие подразделения мотострелкового батальона численностью 250 человек.

Ранее, военнослужащие ВВО участвовали в трех совместных российско-индийских учениях: "Индра-2012", "Индра-2013" и "Индра-2016", которые проводились поочередно на полигонах России и Индии.

"В 2017 году военнослужащие сухопутных войск РФ проведут учения с подразделениями армий Пакистана, Индии, Монголии, Вьетнама, Никарагуа и стран-членов ОДКБ", - заявил журналистам главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков. Причем, в октябре 2017 года запланировано проведение первого совместного российско-вьетнамского военного учения с участием воинов Восточного военного округа.

Метки: ВВО, ИНДРА, Селенга

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