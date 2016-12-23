Власти Китая приняли новый закон о кибербезопасности

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил новый закон о кибербезопасности, который вступит в силу в июне 2017 года. Закон в числе прочего требует от провайдеров сотрудничества в расследованиях, связанных с уголовными преступлениями и угрозами национальной безопасности, а также обязывает их тестировать и сертифицировать компьютерное оборудование, предоставлять властям полный доступ к данным пользователей, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Коммерсантъ".

Новый закон о кибербезопасности был одобрен сегодня в третьем чтении на сессии постоянного комитета Всекитайского народного собрания народных представителей. И хотя закон, как утверждают власти Китая, нацелен на укрепление национальной безопасности перед лицом таких угроз, как атаки хакеров и терроризм, его принятие вызывает серьезную обеспокоенность, особенно за пределами страны.

Одно из требований, вызывающих серьезные опасения правозащитников и представителей бизнеса,— обязательное тестирование и сертификация компьютерного оборудования технологических компаний. Как опасаются работающие в Китае иностранные компании, в рамках этой процедуры им, чтобы доказать безопасность и надежность своего оборудования и программ, вполне возможно, придется раскрывать властям исходные коды, алгоритмы кодирования и другую важную информацию. Кроме того, закон требует, чтобы все данные о компаниях и китайских гражданах, собранные в Китае, хранились на внутренних серверах, а за пределы страны передавались лишь с разрешения властей.

Все это, как опасаются иностранные компании, негативно скажется на работе международного бизнеса в Китае и обеспечит серьезное преимущество китайским компаниям и производителям, хотя власти Китая это отрицают. По словам генерального директора Бюро кибербезопасности Управления киберпространством Чжао Цзэляна, этот закон соответствует правилам международной торговли и его цель — защита национальной безопасности. Господин Чжао подчеркнул, что "требования закона не являются торговым барьером". "Стоит нам только заговорить о защищенности и надежности, как наши друзья, особенно зарубежные, начинают возмущаться. Они считают, что это синоним торговых барьеров. Но это просто недопонимание, предвзятое мнение",— заявил он.

От провайдеров закон о кибербезопасности требует добиваться того, чтобы пользователи регистрировались под своими реальными именами, а те компании, которые допустят распространение непроверенной и неодобренной к размещению информации, будут подвергаться наказаниям. Закон также регламентирует подготовку специалистов по кибербезопасности и требует от ведомств и компаний укреплять возможности защиты от взломов сетей. Он дает широкие полномочия правительству по преследованию и наказанию тех лиц или организаций, которые взламывают сети важных инфраструктурных объектов (водоснабжение, энергетика, транспорт и т. п.). Кроме того, согласно положениям закона, правительство Китая в целях защиты национальной безопасности и общественного порядка может "ограничивать доступ к интернету в отдельных регионах".

Между тем, как признают наблюдатели, формулировки закона достаточно обтекаемы и в нем не содержится конкретных мер по пресечению противозаконной деятельности. Как заявил в интервью агентству Reuters председатель Американской торговой палаты в Китае Джеймс Циммерман, положения нового закона "нечеткие, двусмысленные и могут свободно трактоваться регуляторами".