Петр Кравченко: Перепись - это не лотерея, не сбор лидов, не конкурс

В России стартовал (1 июня 2016 года) масштабный проект – Всероссийская перепись специалистов по связям с общественностью. Его цель – узнать численность представителей сферы PR и составить портрет такого специалиста. Организатором переписи выступила Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО). О том, что это за проект, что он даст PR-специалистам инициатор проекта, генеральный директор агентства SP Media, член Исполнительного совета РАСО Пётр Кравченко рассказал корреспонденту ЕНВ.

Петр, расскажите, что за проект "Всероссийская перепись специалистов по связям с общественностью", какова его цель?

Перепись - это действительно перепись, которую можно пройти на сайте www.pr-people.ru. Это не лотерея, не сбор лидов, не конкурс. Именно перепись. Ее цель - собрать информацию для ответа на вопрос о том, кто такой специалист по связям с общественностью в России. Сколько в России представителей профессии, какое у них образование (профильное или нет), каков средний опыт работы, в каких отраслях они трудятся, какими направлениями PR занимаются. Специалист по связям с общественностью – это сравнительно молодая для России профессия, поэтому ее образ в обществе еще не сформировался. Сравните, например, с другими профессиями "умственного труда" - юристами, бухгалтерами. Даже ребенок легко ответит на вопрос, что делает бухгалтер, а что делает юрист. Ответы будут более или менее схожими.

Попробуйте узнать, кто такой PR-специалист и "с чем его едят". Получите огромное количество самых разных мнений. Как-то к Дню PR-специалиста мы сделали небольшое видео, в ходе которого спрашивали людей в самых разных городах России о том, чем занимается PR-специалист. Видео получилось смешным, но выводы из него вполне серьезные.

Более того, сами пиарщики по-разному воспринимают свои задачи, свою роль. Это отличается и от отрасли к отрасли (промышленность, IT, государственный сектор), и от региона к региону.

Сейчас в PR-отрасли очень много инициатив, направленных на формирование, кристаллизацию PR как профессии. Это и Профессиональный стандарт, и этический кодекс. Проходит много конференций, форумов, профессиональных конкурсов.

Есть исследования. Это правильное движение. Перепись подложит под это базу - ответ на вопрос о том, специалист по связям с общественностью в России - это кто?

Как пришла эта идея, и почему не начали с переписи маркетологов?

Идея пришла в рамках работы в Исполнительном совете Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО). Если быть более точным, в рамках Комитета по развитию PR в регионах. Мы поняли, что очень мало знаем про то, кто представляет отрасль в регионах. Есть активные представители профсообщества. Они участвуют в конференциях или организуют их, выступают в СМИ, организуют конкурсы, выступают с лекциями. Но это "верхушка". В то же время, большое количество (это наша гипотеза) специалистов вполне осознанно пришли в профессию, но менее активны и публичны. Как узнать о них? Поэтому и пришла идея Переписи. Это попытка увидеть всех PR-специалистов. Например, когда мы говорим "PR-сообщество" или "представители PR-отрасли" - за какое количество человек мы говорим?

Была и шуточная причина. С Константином Бочарским, автором проекта Pressfeed, мы поспорили, кого больше - журналистов или пиарщиков. Поэтому Pressfeed стал одним из первых партнеров Переписи.

Мы искали информацию о других переписях представителей иных профессий. Нашли совсем немного информации о зарубежном проекте. В России, насколько я могу судить, PR-специалисты оказались в авангарде.

Надеюсь, наш проект вдохновит профессионалов других отраслей. Во всяком случае, молодым профессиям я бы его даже рекомендовал.

Запуск проекта вы начали с Пермского края, почему именно этот регион?

Поскольку никто подобного не делал, мы хотели протестировать и технические аспекты, и способы привлечения внимания к Переписи на одном из регионов. Я сам из Перми и работаю здесь, поэтому это было органичное решение.

Мы выловили несколько технических тонкостей, и убедились, что лучше всего PR-специалисты приходят к Переписи через рекомендации коллег, авторитетных представителей профессии. Профессиональные СМИ и сообщества в социальных сетях на втором месте.

Внутри региона Перепись не удержалась - информация быстро разошлась, и мы получили анкеты из самых разных регионов.

Сейчас мы уже официально призываем к участию PR-специалистов всей России.

Будут ли проходить конференции, круглые столы и другие мероприятия в рамках Переписи?

Результаты Переписи, безусловно, значимы и подлежат не просто публикации, а обсуждению. Поэтому по окончании Переписи мы обязательно обсудим ее результаты (можно выделить много аспектов и сочетаний данных) на разных профессиональных площадках. Безусловно, старт и ход Переписи - это тоже важные поводы. Например, возможность пройти Перепись будет на PR Horizon Summit в Москве 9-11 ноября, а на Днях PR РАСО в Санкт-Петербурге о Переписи расскажет Юлия Грязнова, исполнительный директор РАСО.

Какое количество PR-специалистов уже зарегистрировались в Переписи?

Всего Перепись прошли более 1000 специалистов.

Какие регионы, где наиболее активные PR-специалисты?

Безусловно и ожидаемо, что больше всего анкет из Москвы (около 400), на втором месте Питер (приближается к 200). На третьем месте по понятным причинам Пермский край (более 70) как пилотный регион. Но его быстро догоняют Свердловская область, Нижегородская, Новосибирская, Челябинская. Последнюю неделю очень активен Дальний Восток - это отлично!

Но важно понимать, что это не соревнование, где больше пиарщиков, а исследование.

Здесь кстати, важный вопрос, кто может принять участие в Переписи. Наш подход следующий: любой практикующий пиарщик, кто сам себя считает специалистом по связям с общественностью. Мы умышленно не стали вводить ценз ни по образованию, ни по опыту, ни по функционалу или сфере деятельности. Единственный ценз - самоидентификация в качестве специалиста по связям с общественностью.

Какие отрасли, где наиболее активные PR-специалисты?



Такой анализ мы пока не проводили, но поверхностный взгляд говорит о том, что с точки зрения отраслей, активность более или менее равномерная - представлены самые разные сферы и явных доминант нет.

Должности и период работы влияют на открытость PR-специалистов?



На мой взгляд, на участие в Переписи влияет не должность или период, а осознанное нахождение в профессии. Если понимаешь, что ты пиарщик не "по случайности", а ты выбрал эту профессию, хочешь быть в ней дальше, расти и развиваться в этой сфере, тогда, с высокой долей вероятности, тебя волнует, как живет и развивается профессия, есть желание и готовность сделать какой-то вклад в общее дело. В данном случае - принять участие в Переписи.

Будет какой-то рейтинг PR-специалистов?

Перепись не подразумевает рейтингования. Для нас ценна каждая анкета, потому что за ней стоит еще один представитель профессии. Вместе с тем, содержание каждой анкеты в отдельности нам неинтересно. Выводы будут иметь статистический характер. К примеру, "Столько-то процентов PR-специалистов имеет профильное образование" или "Столько-то процентов PR-специалистов имеют опыт работы трёх и более лет". Данные структурируются таким образом, что можно выбрать один или несколько параметров и сделать статистику именно по ним, не видя остальной части анкеты. Это упрощает анализ, и в то же время обеспечивает конфиденциальность каждой анкеты в отдельности.

Какое вы видите будущее проекта?

Любая перепись становится ценнее, если проходит регулярно. Поэтому моя главная надежда связана с тем, что проект будет повторяться с определенной периодичностью. В 5 или 10 лет. Тогда кроме самих "срезов" по профессии можно будет видеть динамику и говорить о трендах, появится шанс заглянуть вперед, спроецировав тот или иной тренд в будущее.

Сейчас мы много времени уделяем разъяснительной работе - отвечаем на вопросы о том, что такое Перепись, зачем она нужна сообществу. Многое держится на энтузиазме, на горящих глазах адептов Переписи в разных регионах. Это "издержки" любого нового социального проекта. При повторении он будет менее "сенсационным", более выверенным технически и организационно, "повзрослеет". Возможно, результаты первой Переписи заставят нас задуматься о новых аспектах, которые не учтены в анкете Переписи 2016 года. В любом случае, я думаю проведение Переписи окажет очень позитивное влияние на формирование профессии PR.