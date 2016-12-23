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Китай

07 ноября 2016, 12:20
Приморский бизнес в очередной раз "штурмует" Поднебесную

Приморский бизнес в очередной раз "штурмует" Поднебесную

Продукты и алкоголь презентовали предприниматели Приморья на выставке в Шэньяне

Бизнес-миссию малого и среднего бизнеса Приморья в Китай организовал краевой Центр развития экспорта при поддержке Генерального консульства РФ в Шэньяне. Приморский край представили компании-производители и экспортеры пищевой продукции и алкогольных напитков, уже не первый раз принимающие участие в подобного рода мероприятиях, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу админимтрации Приморского края.

Продукция компании ООО "Экоресурсы Приморья", уже известная в нескольких провинциях КНР, вызвала большой интерес на этом мероприятии. Некоторые продукты компании по-настоящему уникальны и не имеют аналогов на рынке Китая.

Также китайские предприниматели проявили большой интерес к продукции компании ООО "Мир Экспорта", которая привезла на встречу образцы свежего урожая сои, выращиваемой на территории Приморья и поставляемой китайским партнёрам. В планах компании – расширение посевных площадей и производственных мощностей, что вызывает интерес к городу Шэньян, где расположен крупный завод по переработке сои.

ООО "ДЭ-ХО", являющееся официальным дистрибьютором крупнейших крымских винодельческих предприятий, представила свою продукцию, которую компания планирует поставлять на рынок Китая. По отзывам участников дегустации, крымские вина ничем не уступают, а в некоторых случаях превосходят свои зарубежные аналоги, которые можно приобрести в магазинах и крупных сетевых торговых центрах Шэньяня.

Компания "ДВ ПОСТ плюс" привезла китайским партнерам на дегустацию традиционные российские сладости, произведенные на кондитерских фабриках по старинным технологиям. По словам представителей компании, данные продукты не только вкусны, но и полезны. Кроме того, у предприятия есть линейка продуктов, которые могут употреблять люди, болеющие диабетом.

"Презентации компаний Приморья вызвали большой интерес у китайских коллег. После презентаций и дегустации продукции предприятий края состоялась биржа деловых контактов, где представители компаний могли лучше познакомиться с интересующими их оппонентами и договориться о сотрудничестве", – подчеркнул руководитель Центра развития экспорта Приморского края Сергей Казаков.

Кроме того, в рамках бизнес-миссии состоялась рабочая встреча предпринимателей Приморского края с представителями Шэньянского отделения комитета по стимулированию международной торговли Китая. Встреча была посвящена расширению и укреплению торгово-экономических связей регионов.

Напомним, Центр развития экспорта Приморского края осуществляет поддержку предприятий-экспортеров. Он оказывает услуги по продвижению компаний на межрегиональные и международные рынки, проводит обучающие мероприятия для предпринимателей, способствует установлению деловых контактов с зарубежными партнерами. Центр оказывает поддержку на безвозмездной основе. Так, в 2015 году его услугами воспользовались более 1,2 тысячи субъектов

Метки: алкоголь, Центр развития экспорта, Шэньян

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