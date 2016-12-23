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В мире

04 ноября 2016, 16:10
БМП-3Ф
Су-35
Ка-52

Международная выставка вооружений открылась в Индонезии с участием отряда кораблей ТОФ

По информации организаторов, в 2016 году о своем участии заявили более 750 иностранных компаний из 55 государств.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота зашел в порт Танджунг Приок (Республика Индонезия) для участия в международной выставке вооружений Indo Defence 2016. В состав отряда входят большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и эсминец "Быстрый", а также вспомогательные суда — большой морской танкер "Борис Бутома" и буксир-спасатель "Алатау", сообщает ЕНВ.

Напомним, что корабли покинули Владивосток - главную базу ТОФ в середине октября 2016 года для выполнения задач боевой службы в Тихом океане, а 1 ноября прибыли в Индонезию для участия в международной выставке вооружений.

Международная выставка вооружений и военной техники "ИНДО ДИФЕНС-2016" открылась 2 ноября, в Джакарте. На форуме, который продлится до 5 ноября, представлены вооружения более 50 стран, включая Россию. За время проведения выставки, как ожидается, ее посетят более 25 тысяч человек. В мероприятиях "ИНДО ДИФЕНС-2016" участвуют 750 компаний из 55 стран. На выставке организовано 30 национальных павильонов, в том числе России.

Как сообщила Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), в рамках российской экспозиции свою продукцию представляют более 20 организаций, включая "Рособоронэкспорт" и "Ростех". Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса продемонстрируют модели многоцелевого сверхманевренного истребителя Су-35, боевого разведывательно-ударного вертолета Ка-52, танка Т-90С, боевой машины пехоты БМП-3М, зенитного ракетного комплекса "Бук-М2Э", большой дизель-электрической подводной лодки проекта 636 и сторожевого корабля проекта 11356.

На открытой площадке "Рособоронэкспорт" совместно с индонезийской стороной экспонирует натурный образец боевой машины пехоты БМП-3Ф, состоящей на вооружении морской пехоты Индонезии.

"ИНДО ДИФЕНС-2016" - одна из крупнейших международных выставок в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Традиционно на этот регион приходится около 40 процентов экспортных поставок "Рособоронэкспорта". Спецэкспортер привез на выставку новейшую, но уже проверенную в боевых условиях и пользующуюся большим спросом продукцию военного назначения для сухопутных войск, войск ПВО, ВВС, ВМС, войск специального назначения", - сообщил заместитель генерального директора АО "Рособоронэкспорт" Сергей Гореславский, возглавляющий объединенную делегацию Госкорпорации Ростех и АО "Рособоронэкспорт".

Справка

Выставка "ИНДО ДИФЕНС" проводится с 2004 года при поддержке Министерства обороны Индонезии. На форуме демонстрируются все виды вооружения и военной техники сухопутных войск и военно-морских сил, авиация и авиационное вооружение, системы и средства противовоздушной обороны, средства специального назначения, системы и средства связи.

АО "Рособоронэкспорт" - единственная в России государственная организация по экспорту всего спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения. Входит в Госкорпорацию Ростех. "Рособоронэкспорт" образован 4 ноября 2000 года и является одним из лидеров мирового рынка вооружений. На долю компании приходится более 85% экспорта российских вооружения и военной техники. "Рособоронэкспорт" взаимодействует с более чем 700 предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса России. География военно-технического сотрудничества России - более 70 стран. 

Госкорпорация Ростех - российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входят более 700 организации, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 - в гражданских отраслях промышленности, а также 32 организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолеты России", ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно новой стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Планируемый объем инвестиций на развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей.

Метки: выставка, Рособоронэкспорт, ТОФ

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