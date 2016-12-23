Самый динамичный мегаполис мира Сингапур среди приморских туристов сдавать позиции не собирается

В прошлом году Сингапур отметил 50-летие независимости. Праздник был грандиозный. И достижения этого города-государства в области экономики, туризма, здравоохранения, образования только повысили его привлекательность среди тех, кто хочет хоть как-то прикоснуться к Сингапуру. Один из самых уникальных мегаполисов мира не теряет своей привлекательности, а только приумножает ее. Вот и в жизнь Приморского края Сингапур тоже решил вписаться. Пока речь идет о том, что Сингапур в составе международного консорциума вплотную займется аэропортом Владивостока. В конце года вопрос передачи 30% акций приморского аэропорта инвестору будет решен окончательно. В результате неплохой (прим: для региона) аэропорт Владивостока станет еще лучше – будем равняться на Чанги. А там подтянем культуру, экономику и сервис, т.е. то, ради чего народ едет в Сингапур смотреть на это восьмое чудо света, считает корр. ЕНВ.

Путешествие в Сингапур начинается с визы и билета. Разрешение на въезд можно оформить в компании "Фрегат Аэро". Именно этот туроператор в Приморье является официальным авторизованным представителем консульства Республики Сингапур. По словам руководителя PR-отдела туркомпании Александры Свириденко, данное направление для путешествий у приморцев популярно. Спрашивают, прицениваются, едут. В среднем ежемесячно документы на визы в Сингапур в офисе компании оформляют около 100 человек. Теперь о логистике. Можно лететь через Пекин, можно через Гонконг, а можно и через Сеул. Транзит через Корею тоже выбирают многие. "Это направление уверенно входит в топ-5 мест, которые предпочитают наши клиенты - Пхукет, Бангкок, Гуам, Денпасар и Сингапур. Достаточно туристов, которые используют возможность 96-часового пребывания в Сингапуре без визы с вылетом в третью страну, например, когда летят в Малайзию на отдых", - прояснила представитель Владивостокского офиса Korean Air Людмила Ткаченко.





Воздушные ворота Сингапура

Знакомство туристов начинается с аэропорта. Аэропорт Changi обслуживает более 100 авиакомпаний, выполняющие рейсы в 330 городов в 80 странах по всему миру. Каждую неделю аэропорт обслуживает около 6,8 тысяч рейсов рейсы. В течение прошлого года услугами Changi пользовалось 55,4 млн. пассажиров. Последние годы рост пассажиропотока ежегодно составлял от 1,4 до 4,5%. Попав в Чанги, ловишь себя на мысли, что уже можно никуда не идти, не лететь, а остаться здесь… Аэропорт предлагает туристам все, что их душе угодно. Тут проходят различные фестивали, выставки, в залах ожидания часто играет живая музыка, выставляются сложные цветочные композиции. Можно побаловать себя блюдами разных национальных кухонь, которые представлены в многочисленных ресторанах и кафе, посетить местный кинотеатр, в случае транзита отправиться на 2-часовую экскурсию. Возможностям и сервису тренажерных залов, массажных салонов, студии красоты позавидуют любые самые навороченные спа-салоны и фитнес-центры. В аэропорту к услугам путешественников есть даже бассейн. Для любителей живой природы цветут и колосятся разные сады – сад кактусов, подсолнухов, орхидей. В саду бабочек можно увидеть до 40 различных видов этих красивейших существ и полюбоваться 6-метровым водопадом. Неподалеку есть пруд, где плавают большие золотые карпы кои — красивые декоративные рыбы. Смотреть можно, сколько заблагорассудится. А вот рыбачить и ловить бабочек запрещено. Масса мест, где свою энергию и творческие навыки могут реализовать маленькие пассажиры. Аэропорт, как и сам город, являет собой настоящее чудо света – ведь не зря звание лучшего он получал уже раз 20.

Путь длиной в 50 лет

В момент обретения независимости Сингапур представлял собой маленькую бедную страну, которой приходилось импортировать даже пресную воду и строительный песок. В общем, затянули пояса, пересмотрели взгляды на жизнь, раскрыли объятия инвесторам и в результате лет эдак через 30 получили финансовый и торговый центр ЮВА.

Все это можно увидеть собственными глазами, отправившись в Сингапур. Это место впитало в себя несколько азиатских культур, у полученного микса обнаружился особый аромат, который делает этот город-государство одним из самых своеобразных на свете. Несмотря на строящиеся высотные здания, маршевый поход современных технологий, Сингапур остается одним из самых зеленых городов в мире.

Посмотреть все, что для туристов создано, понастроено и придумано на острове-государстве, нереально даже за пару недель. Зато окинуть его с высоты птичьего полета за какие-то 40 минут – это не составит труда. Колесо обозрения "Сингапур Флайер" имеет высоту 165 метров и именно за это время делает полный оборот. При желании можно даже организовать подачу коктейля на высоте, заказать кабинку для большой компании или даже провести там бизнес-переговоры.

А теперь держим путь в колониальный квартал. Местные здания – старый парламент, бывший муниципалитет, верховный суд, исторические отели, церкви и соборы разных конфессий, - признаны национальными памятниками. В отеле Raffles Singapore не только сохранилась атмосфера колониальной роскоши. Здесь можно попробовать знаменитый коктейль "Сингапурский слинг", считающийся самым оригинальным местным напитком, исторической реликвией и национальным достоянием. История его создания обросла легендами и догадками. Его стоимость около 30 сингапурских долларов. Можно найти и дешевле, но сами понимаете – в другом месте вкус историей уже "не отдает".

Для того, чтобы ощутить многогранность культур и традиций, достаточно пройтись по этническим кварталам. В китайском квартале новое благополучно существует рядом со старым. Шикарные ночные клубы, модные бутик-отели, ультрасовременные рестораны привлекают сюда многих туристов. Кампонг-Глэм – это "голос" малайских и мусульманских поселенцев. В архитектуре доминирует величественная Султанская мечеть. Здешние улочки заполнены шикарными кафе с ближневосточной кухней, магазинами торгующими сувенирами, коврами, батиком и разными богемными кварталами. Маленькая Индия разительно отличается от остальной части Сингапура. Здесь стоит аромат куркумы, порошка карри и жасминовых цветочных гирлянд, звучит боливудская музыка и песнопения в индуистских храмах.

Пару лет назад здесь появился парк будущего под названием Gardens by the Bay. Его главное украшение – 18 деревьев-исполинов из бетона и металла, высотой в полсотни метров каждое. Солнечные батареи потом обеспечивают подсветку и иллюминацию, конструкция собирает дождевую воду, что питает местные растения, которых высажено почти 200 видов. И привезли их из разных стран и континентов. Кроме того, в зданиях расположились оранжереи, национальные сады, есть аллея гигантских баобабов, окруженных причудливыми кактусами

Местные жители и приезжающие сюда туристы живут, отдыхают и работают в единении с природой. Взрослые люди ловят кайф от этого тандема. Под "крышей" Сингапурского зоопарка проживает почти 2,5 тысячи животных, среди которых достаточно и экзотических, и которых в обычных зоопарках Европы днем с огнем не сыскать. Ночное сафари: пока обычный зоопарк закрыт, знакомство с животным миром, а это индийские гиппопотамы, полосатые гиены, африканские буйволы, долгопяты, свиной барсук и т.д., продолжается. Не менее популярны среди местных жителей и приезжих туристов Речное сафари и парк птиц Джурронг. В первом случае можно "оказаться" в дельте Нила или Амазонки, увидеть 6 тысяч разных животных, среди которых 40 исчезающих, на расстоянии вытянутой руки почувствовать "дыхание" анаконды или почти 2-метровой гигантской речной рыбы. Во втором случае кажется, что в парке обитают птицы самых разных цветов и размеров – пингвины, ночные пернатые, 110 разновидностей попугаев, которых можно покормить, водоплавающие птицы, пернатые Афирики и заболоченных земель.

Невозможно не упомянуть о Сентозе. Два понятия – Сингапур и Сентоза – просто не существуют друг без друга. Этот настоящий мегакурорт является одним из самыз лучших здешних мест отдыха и принимает по 13 млн туристов ежегодно. Что манит? Пляжи – чистые и ухоженные, хочешь загорай, хочешь отправляйся на романтические прогулки, можно отдыхать детьми, а можно осваивать местные окрестности на велосипеде. Перечислять здешние развлечения – пальцев на руках не хватит. Но самые-самые - океанариум "Подводное царство", сад Орхидей и сад Специй, музей восковых фигур, Морской музей, Парк бабочек и насекомых. К услугам отдыхающих шоу попугаев, обезьян, павлинов, лазерное шоу Музыкальных фонтанов, гольф (для решения вопросов в бизнесе и контактов это самое то), катание на лошадях и пони. Тематический парк студии "Юниверсал" - здесь 7 тематических зон, созданных по мотивам блокбастеров Голливуда. Так что, отправившись сюда, можно оказаться в "Затерянном мире" или "Древнем Египте", "Космическом городе Сай Фай" или "Тридевятом королевстве".

Взгляд на Россию

Год назад Сингапур по данным Совета по туризму посетило около15,2 млн человек, что на 3,5 млн туристов больше показателей 2014 года. А вот доля россиян в этом объеме невелика –всего 0,4% или 64 тысячи человек посетили Сингапур в 2015 году. Годом раньше этот показатель был повыше, тогда город-государство выбрали для знакомства 90 тысяч россиян или 0,77% от общего турпотока. В общем, девальвация рубля, аукнулась.

"Экономический кризис негативно повлиял на туристический поток из России в Сингапур. Однако подобную тенденцию можно было наблюдать и по другим туристическим направлениям. По сравнению с 2014 годом, в 2015 был замечен спад тур потока из России на 30%. Однако, кроме уменьшения общего числа российских путешественников, мы не заметили каких-либо серьезных качественных изменений их отдыха. Традиционно, самыми популярными отелями среди россиян остались Shangri-La, Marina Bay Sands, Hotel Jen Orchardgateway, Raffles Hotel и Capella. Длительность пребывания в Сингапуре также осталась прежней: в среднем, она составляет 4 дня, иногда увеличивается до недели и более. В связи с этим, мы не можем констатировать каких-либо существенных изменений в качестве отдыха российских туристов", - отметила Директор Совета по туризму Сингапура в России и в Восточной Европе Беверли Ау Йонг.





Хоть российский турпоток и невелик на общем фоне, отказываться от него Сингапур не собирается. Наоборот, тамошняя сфера гостеприимства где-то даже идет навстречу российским путешественникам, призывая на помощь информационное пространство, крепкие связи с партнерами и бюджетные варианты. "Учитывая сложную экономическую ситуацию в России, мы, безусловно, старались стимулировать продажи туров и выстраивать правильную коммуникацию с потенциальными путешественниками. Например, мы освещали те достопримечательности и развлечения Сингапура, которые можно посмотреть бесплатно или за разумные деньги. Также мы рассказывали россиянам о бюджетных способах путешествия по Сингапуру и т.д. Относительно других мероприятий – в рамках глобальной поддержки и стимулирования турпотоков мы запустили на территории России совместную программу с "Сингапурскими Авиалиниями" и аэропортом "Чанги" для бизнес-путешественников – так называемую программу "INSPIRE". Помимо всего вышеперечисленного некоторые российские туроператоры проводили регулярные акции по дисконтному бронированию отелей в Сингапуре", - пояснила Беверли Ау Йонг.





И медленно, но верно, ситуация меняется. Популярность Сингапура, как направления, у приморских туристов подтверждает и агрегатор skyscanner.ru. По информации PR менеджера Skyscanner в России Дмитрия Хаванского, в течение 9 месяцев текущего года приморцы полетами в Сингапур интересовались на 5% активнее, чем в аналогичном периоде 2015 года.