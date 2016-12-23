Рыбопромышленный кластер хотят создать на Дальнем Востоке с помощью корейских инвестиций

Экономический форум "Пусан – Дальний Восток России" пройдет уже 6-й раз в южнокорейском Пусане. На данном ежегодном форуме, организатором которого являются Центр евразийского сотрудничества Пусанского фонда международного обмена и администрация г. Пусана, будут обсуждаться вопросы по сотрудничеству между Пусаном и Дальним Востоком России в сфере рыбного хозяйства, по материалам WS Press сообщают ЕНВ.

Также на этом форуме будут разработаны планы по участию южнокорейских компаний в проектах создания рыбопромышленного кластера на Дальнем Востоке(строительство холодильных складов, перерабатывающих заводов, научно-исследовательский комплексы морской биотехнологии).

Порядок выступления участников форума:

Создание рыбопромышленного кластера на Дальнем Востоке и система государственной поддержки(Сергей Ляпах, Представитель Росрыболовства в Южной Корее)

Разработка бизнес-модели, направленные на сотрудничество в сфере рыбопромышленной инвестиции(Чанг Хонг-Сок, Научный советник НИЦ рыбного хозяйства Корейского морского института)

Текущее состояние российско-южнокорейского сотрудничества в области рыболовства и план его расширения(Канг Ин-Гу, Руководитель отдела экспедиционного рыболовства Министерства морских дел и рыболовства Южной Кореи)

В рамках данного форума так же состоится презентация на тему "Инвестиция в Хабаровск", где заместитель мэра Хабаровска Дмитрий Ганичев и председатель комитета по инвестициям Хабаровска Евгений Громов ознакомит других участников с местным инвестиционным условием, мерами поддержки и льготами.

"Пусан, который является крупнейшим центром рыбной отрасли в Южной Корее, нуждается в опережающем освоении рынка по сравнению с Китаем и Японии через инвестиционное сотрудничество с дальневосточными регионами России" - сказал глава Центра евразийского сотрудничества Ли Чонг-Чхол.