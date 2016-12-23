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Япония

03 ноября 2016, 17:20
Перед визитом Владимира Путина в Японию вопросы энергетики и экологии обсудили в Ниигате
Перед визитом Владимира Путина в Японию вопросы энергетики и экологии обсудили в Ниигате
Перед визитом Владимира Путина в Японию вопросы энергетики и экологии обсудили в Ниигате

Перед визитом Владимира Путина в Японию вопросы энергетики и экологии обсудили в Ниигате

Обсуждались вопросы межрегионального энергетического сотрудничества и деятельность в области возобновляемых источников энергии.

В девятый раз собрались в Ниигате представители научных кругов, административных органов и крупных компаний, работающих в области энергетики. Состоялся российско-японский диалог по вопросам энергетики и экологии. На повестке дня вопросы экологии, альтернативной энергетики, сотрудничества между регионами Японии и России, сообщают ЕНВ.

Основной темой нынешнего форума, который проводился в деловом центре "Токи мессэ", являлось российско-японское сотрудничество в энергетической области и охраны окружающей среды. Обсуждался самый широкий круг вопросов: поставки в Японию российских газа и нефти, использование имеющихся у Ниигаты возможностей по приему российского СПГ, энергомост Россия-Япония, парижское соглашение по экологии, совместные проекты.

Помимо этих крупных тем, обсуждались и конкретные вопросы межрегионального энергетического сотрудничества, возможности взаимодействия и конкретные примеры сотрудничества в области возобновляемых источников энергии.

Инициаторами проведения форума являлись префектуральное управление и муниципалитет Ниигаты, а также НИИ Экономики стран Северо-восточной Азии (ERINA).

С приветствиями к участникам форума выступили новый губернатор префектуры Ниигата Рюити Ёнэяма (избран 16 октября, вступил в должность 25 октября), мэр города Ниигата Акира Синода, генеральный консул России в Ниигате Сергей Ясенев. В работе форума с российской стороны принимали участие: представители посольства России в Японии, министерства энергетики, торгпредства РФ в Японии, Приморского края, научные круги. С японской стороны: МИД Японии, Управление энергетики и ресурсов, JOGMEC, компании Мицуи, Мицубиси, электрокомпания Тохоку, Комаи Халтек, научные круги.

Участники форума выразили надежду, что его итоги могут способствовать успешному проведению предстоящего визита в Токио Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Игоря Шувалова для проведения 12-го заседания Российско-Японской межправительственной Комиссии по торгово-экономическим вопросам. На форуме подчеркивалось особое значение для российско-японских отношений, в том числе и в энергетической сфере, предстоящего 15 декабря визита в Японию Президента России Владимира Путина.

Работа форума широко освещалась в местных СМИ.

Добавим, что 3 ноября министр энергетики Российской Федерации Александр Новак и министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко провели первое заседание Российско-Японского Консультационного энергетического совета. Одной из ключевых тем заседания Совета стало сотрудничество в области добычи, транспортировки и переработки углеводородов. Особое внимание стороны уделили поставкам энергоресурсов из России в Японию.

"За 8 месяцев 2016 г. экспорт российского угля в Японию вырос на 20% по сравнению с прошлым годом и достиг 11,45 млн тонн. Экспорт СПГ за этот же период  увеличился на 5,4% и составил 4,48 млн тонн", – отметил Александр Новак.

 Кроме того, участники заседания затронули вопросы взаимодействия двух стран в сфере атомной энергетики, в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. По итогам обсуждения Александр Новак и Хиросигэ Сэко подписали протокол заседания Совета.

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Метки: Владимир Путин, Дальний Восток, Ниигата, форум, энергетика, Япония

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