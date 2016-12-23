Северная Корея не отказажится от ядерного плана под давлением ООН

По данным западных СМИ, КНДР в ближайшие три дня собирается произвести запуск баллистической ракеты средней дальности "Мусудан". Если испытание состоится, то станет девятым с начала года, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Известия".

Информация о готовящихся пусках появилась на фоне обсуждения в Совете Безопасности ООН новой резолюции по Северной Корее, которая должна усилить санкции против страны, поскольку предыдущие резолюции, запрещающие северокорейцам "игры" с ядерным оружием и средствами его доставки, не заставили Пхеньян отказаться от своей ядерной программы.

Северокорейская проблема — одна из тех болевых точек для мирового сообщества, где позиции России, Китая, США, Великобритании и Франции — пяти постоянных членов СБ ООН — сходятся. Мировые державы единодушно признают исходящую от КНДР угрозу и осуждают игру ядерными "мускулами". Однако на конкретные действия этого единения, видимо, не хватает. Вашингтон уверен в необходимости "задушить" режим Ким Чен Ына санкциями, а Москва и Пекин настаивают на возобновлении переговоров.

"Россия выступает против ядерных испытаний и разного рода баллистических военных программ КНДР. Как член СБ ООН мы неоднократно эту позицию формулировали. Всё это происходит рядом с нашими границами в непосредственной близости от Владивостока, от Приморского края. И, конечно, каждое такое военное мероприятие вызывает у нас огромное беспокойство. Для нас это не теоретические вопросы. И мы очень бы хотели, чтобы наши северокорейские соседи учитывали нашу озабоченность", — заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

При этом он подчеркнул, что, прежде чем голосовать за новую резолюцию, ужесточающую меры против КНДР, российская сторона внимательно проанализирует проект документа.

"К сожалению, там бывают такие предложения, которые мы не можем поддержать. Хотя еще раз повторю, что мы заинтересованы в том, чтобы КНДР не проводила таких опасных экспериментов рядом с нашими границами", — заключил сенатор.

Проблема "резолюционного" давления на Пхеньян в том, что оно совершенно не работает. Даже единогласно осудив действия КНДР, мировое сообщество так и не смогло подтолкнуть северокорейские власти к компромиссу. Ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин пояснил, что введенные против Северной Кореи санкции влияют на нее очень незначительно.

"Мои коллеги, которые за последнее время побывали в Пхеньяне, говорят, что по всем видимым признакам положение северокорейской экономики вполне устойчивое и продолжает улучшаться, а Ким Чен Ын пользуется поддержкой населения и более популярен, чем его отец. Поэтому у него нет никаких причин сворачивать с выбранного пути. К тому же после того, как Вашингтон и Сеул решили развернуть противоракетный комплекс THAAD в Южной Корее, у них возникнут проблемы с поддержкой Пекина при введении любых новых санкций. Китайцы пытались договориться, чтобы на полуострове не было THAAD, но их мнением пренебрегли. Так почему Китай должен идти навстречу? В КНДР это прекрасно понимают, и непонятно, как их можно остановить. Вся политика в отношении Пхеньяна окончательно зашла в тупик", — отметил Василий Кашин.

По его словам, в данном случае иранский сценарий невозможен, поскольку против КНДР уже введены такие санкции, которые по своему масштабу значительно превышают санкционное давление, оказанное на Тегеран.

"Вводить больше нечего. Северокорейцы отовсюду отрезаны, им всё запрещено, а торговля остается только с Китаем. Пекин не заинтересован в том, чтобы увеличивать давление на Пхеньян, и не позволит принять меры, которые полностью подорвут режим и вызовут гуманитарную катастрофу в КНДР. Всё остальное уже испытано и не работает", — считает эксперт.

Василий Кашин отметил, что новые пуски объясняются стремлением КНДР быстрее завершить ряд важных технических проектов — таких как создание новой баллистической ракеты морского базирования и испытания ракет средней дальности "Мусудан". По его мнению, если Северной Корее удастся реализовать эти проекты, то это даст ей ряд важных преимуществ.

Член правления Китайского исследовательского центра ШОС, старший научный сотрудник и руководитель русского сектора Института социального развития Евразии Центра по изучению проблем развития при Госсовете КНР профессор Шэн Шилян сказал, что хотя КНР негативно относится к северокорейским испытаниям, давление на страну не поможет решить проблему.

"Если новые пуски ракет состоятся, то, конечно, Китай выступит против этого. Однако давление на Пхеньян не поможет заставить Северную Корею отказаться от ядерного плана. Наверное, единственный выход — это все-таки переговоры, то есть восстановление шестистороннего формата. Но, если честно, думаю, что и переговоры сейчас тоже вряд ли дадут результат, поэтому в обозримом будущем очень сложно найти выход из этого кризиса", — подчеркнул Шэн Шилян.

