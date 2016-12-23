Авиакомпания "Якутия" запускает новый рейс Владивосток-Магадан

Авиакомпания "Якутия" с 3 декабря открывает новый рейс ЯК551/552 по маршруту Владивосток-Магадан-Владивосток сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Периоды выполнения полетов: с 3 по 24 декабря 2016 года и с 7 января по 25 марта 2017, с частотой 1 раз в неделю по субботам.

Пассажиров по данному направлению будет перевозить новый современный российский самолет Sukhoi Superjet 100. Данный самолет дает большое преимущество по скорости полета, поэтому перелет будет совершаться быстро – всего за три часа.

Авиакомпания "Якутия" для своих пассажиров предлагает удобное расписание: дневное время вылета из Владивостока в 11:50, прибытие в Магадан в 15:50, отправление из Магадана в 16:50, прибытие обратно во Владивосток в 19:10. Для каждого аэропорта указано местное время.

Минимальный взрослый тариф для перелета в экономическом классе в одну сторону составляет 8500 рублей. Тариф для детей до 12 лет составляет 6850 рублей.