Финансовая грамотность в России началась с Приморья - Александр Ивашкин

Последняя неделя октября прошла в Приморье под "флагом" финансовой грамотности. Ее задача – не только научить разумно тратить деньги, преумножать вклады, но и познакомить людей с основами личной финансовой безопасности, а также рассказать о правах потребителей финансовых услуг и способах их защиты.

Мероприятия по повышению финансовой грамотности проводятся в Приморье на регулярной основе. Более того, Приморский край является лидером среди дальневосточных регионов по такому показателю как "Финансовая грамотность населения". Ежегодно в Приморье проводятся конкурсы сочинений и эссе среди студентов ВУЗов и школьников на тему финграмоты. Инициаторами таких мероприятий выступают НП "Лига финансовых институтов", Департамент образования и науки Приморского края, Школа экономики и менеджмента ДВФУ, Приморское отделение Союза защиты прав потребителей финансовых услуг ("Финпотребсоюз"), Межрегиональное управление службы Банка России по финансовым рынкам в Дальневосточном федеральном округе. Организационную поддержку постоянно оказывают Управление МВД по Приморскому краю, Управление ФНС по Приморскому краю, Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю. В 2016-17 учебном году запланировано проведение VI краевого конкурса "День финансовой грамотности молодежи". В прошлом году Финансовый университет при правительстве России опубликовал результаты исследований инвестиционного поведения населения в регионах. По статистике оказалось, что лидирующие позиции в рейтинге инвестиционной активности населения России занял Владивосток.

...Всероссийская "Неделя сбережений -2016" прошла в стране c 24 октября по 1 ноября в третий раз. Насколько мы финансово грамотные или безграмотные, в каких областях это видно, на чем "попадаемся", что дают такие "Недели" мы решили спросить у идеолога всех краевых "финаносвых мероприятий, председателя НП "Лига финансовых институтов" Александра Ивашкина.

Прекрасная идея "Недели сбережений" по сути, позаимствована у США. Начиная с 2007 года, каждую последнюю неделю февраля Американской Федерацией Потребителей (CFA-Consumer Federation of America) проходит неделя американской экономии (America SAVE$) -"Америка экономит". На протяжении семи дней американцев (в этом году около 40 миллионов человек) через все доступные масс-медиа, включая смс-рассылки, электронные письма, соцсети, FB и Twitter настраивают не только сберегать денежные средства, но и сокращать задолженности перед кредиторами.

Такая неделя в общественном сознании продвигает идею финансовым институтам (банкам, пенсионным фондам, инвестфондам, страховым компаниям), государственным структурам (Соцзащита, Министерство труда и Министерство финансов), а также американским работодателям работать в тесном контакте с американцами: создавать простейший жизненный план с потребителем, создавать финансовую "подушку безопасности", ставить простые цели для сбережений - покупка дома, машины или открытие пенсионного вклада. Департаменты образования в эту неделю акцентируют внимание родителей и педагогов на прекрасную возможностью научить детей обычной "житейской" экономии средств ,а также помочь ему открыть сберегательный счет в банке. Девиз Недели - "Начни с малого. Мысли масштабно" ( Start small. Think big). Молодые люди вначале дают как бы клятву, сколько могут сэкономить (например, из 25 долларов, сэкономленных в неделю, вытекает сумма более $1 тысячи в год), а далее приступают не тратить (кроссовки, одежда, развлечения и пр.), но экономить.

А как у нас?

Но по итогам исследования Всемирного банка выяснилось, что 30% дохода россиян расходуется на неопределенные нужды. То есть 30% своих денег россияне просто тратят непонятно куда и потом даже не могут вспомнить, куда делись деньги! К сожалению, определенная часть молодого поколения уже сейчас воспитана с помощью специфической модели образования, которую и у нас внедрили в виде ЕГЭ и тестов с четырьмя вариантами. Вот они приходят в магазин и все, что от них требуется – выбрать из четырех вариантов. Им не нужно задумываться – нужен этот товар, насколько он качественен, просто нужно выбрать и купить. Если созданы все условия для того, чтобы наживаться, продавцы и торговые сети будут наживаться – это закон рынка. Главное то, что ты продаешь - "правильно подать", убедить покупателя (потребителя) в том, что эта вещь (услуга) ему в данный момент крайне нужна. А способности и техники нынешних маркетологов по "втюхиванию" "чего-либо" просто уникальны!

Похоже на ситуацию по "ловле рыбки в мутной воде"?

Так и есть. Однако есть одна "вещь", которая сильнее всех вместе взятых маркетологов-продавцов: это экономика конкретного домохозяйства. Потому как она влияют сильнее всего на его поведение. При правильном понимании ее основ, домохозяйство нельзя сбить с курса или развернуть его движение. Оно всегда будет оптимально развиваться. Для напоминания об этом и нужна такая "Неделя сбережений в России". Хотя, конечно, соглашусь и с тем, что кому-то жизнь без ошибок может показаться скучной. Однако о жизни без финансовых ошибок думаю, ваши читатели мечтают не меньше чем жители других стран. Такая "Неделя" образовывает людей, показывать конкретные примеры, например, про опасность финансовых пирамид. Это очень важный тренд – подача коммерческой информации через социальные приемы.

Давайте порассуждаем чуть больше на эту тему. Экономика, планирование и бюджет - эти слова кажутся скучными и слишком прозаичными, ведь по утверждению большинства - чем больше денег-тем лучше!

А если их (денег) не слишком много (как сейчас и почти у всех), тогда как? Тот, кто пренебрегает азами домашней экономики и ведения домашнего хозяйства, рискует благополучием собственным и своей семьи. Жизнь "на авось", без учёта денежных возможностей, без умения тратить заработанное, создаёт много дополнительных трудностей. В любой семье примерно знают, сколько и откуда поступает денег в семейную кассу. Но вот куда и как (и почему-то очень быстро) растекаются рубли, понять иногда трудно. Жалобы, что постоянно не хватает денег, чтобы дожить до зарплаты, обычно связывают с различными жизненными обстоятельствами. А может причина не в неимении денег, а в неумении их тратить. Распространено убеждение, что "деньги никогда не бывают лишними", но если бездумно жить, никаких денег не хватит. Наверное, экспертная цифра о том, что около 40% населения Приморья живет от зарплаты до зарплаты из этой "серии"!?

Почему?

Потому что мы иногда не знаем, что и сколько стоит, не умеем выбирать: что нужно купить, а без чего можно и обойтись. Не знаем, что необходимо купить сегодня, а с чем можно подождать, какую покупку сделать завтра, через месяц, через год, а что не покупать вовсе. Бездумно тратить деньги дело нехитрое… Чтобы умело распорядиться своими средствами, нужны вдумчивость и волевые качества. Чем тоще становится наш семейный бюджет, тем более тщательным должно быть его планирование. Планировать на день, на неделю - к этому некоторые прибегают. А планировать на месяц, на год, на ближайшие 7 лет и даже на более отдалённую перспективу?

Экономика сейчас не в самой лучшей форме…

Соглашусь с вами, что сегодняшняя постоянная "нехватка" денег не связана с расширением потребностей членов семьи. Мы просто живем в такое время. Вспомните - для каждого из нас бывали времена получше! Есть т.н. "потребительское поведение" граждан, оно быстро и сильно меняется и не в лучшую сторону в Приморье. Когда жизнь ухудшается, к сожалению, у определенной части наших сограждан одним из выходов становится поиск забвения в алкоголе. Думаю, радоваться здесь нечему, даже притом, что налоги в бюджет, доходы от сбора акцизов увеличились (уж лучше бы уменьшались). Когда происходит снижение реальных расходов групп населения, это сразу же это приводит к качественным изменениям в обществе: ухудшению здоровья населения, сокращению продолжительности жизни, падению уровня рождаемости.

Есть ли у Вас какие-то универсальные советы для применения их в повседневной жизни. Понятно, что аудитория наших читателей разносторонняя, от молодежи и возрастных, и у каждого есть жизненный опыт, мораль, нравственные цели.

Да, мы все разные. Нас сплачивает сейчас одно - мы должны выживать и вести каждый свое домохозяйство. Универсальным может стать совет вести хозяйственную (кассовую) тетрадку. Причем необходимо соблюдать одно условие: затраты времени на ее заполнение не должны быть большими- всего лишь 5-7 минут в день. Записи нужно вести аккуратно и просто, чтобы легко было в них разобраться. Систематическое ведение такой тетрадки - лучший вид контроля. С ее помощью можно легко установить, какие виды расходов нарушают равновесие семейного бюджета, пробивают в нём брешь. Кстати такая тетрадка должна иметь 3 раздела: доходы, расходы и платежи, сбережения. В дни, когда члены семьи получают зарплату, стипендию, премию и прочие доходы, в соответствующую графу вносится запись с указанием поступившей суммы. После каждого нового поступления денег до начала нового расходного периода (обычно это месяц) следует подсчитать общую сумму. В графу "Расходы и платежи" вносятся записи периодических расходов: плата за квартиру, электроэнергию, проезд в общественном транспорте, детские ясли или сад, т. е. те затраты, которые возникают периодически и не зависят от наших желаний. Оплачивать эти счета нужно регулярно и вовремя, не откладывая на потом, во избежание всяких недоразумений.

Есть ли "подводные камни такого учета"?

Они существуют. Одно дело расписать план, учесть все поступления и наметить расходы, но другое дело - реализовать всё в жизни, в каждодневных заботах. Запланировали купить одно, а подвернулось другое. Некоторые люди поддаются ажиотажу, азарту при виде очереди за какими-то товарами, объявленными акциями и скидками. Берут то, что им не нужно, бросаются в очередь с мыслью: "Все берут, и я возьму". Надо помнить, что там, где идёт речь об экономике, нужно соблюдать финансовую дисциплину, т. е. не выходить за рамки своих доходов и вообще жить по своим средствам. К этому следует добавить, что при планировании нужно ставить реальные и достижимые цели. Лишь тогда нас не будут подстерегать разочарования. Надо отказаться от привычки покупать всё подряд. Идя в магазин, нужно знать, что сегодня, например, для семьи нужны молоко и хлеб, а на завтра - масло и яйца. Бездумные покупки разорительны.

На чем можно экономить?

- На многом. Например, экономить можно и нужно электроэнергию, воду. Расчётливость ведь не означает жадность. Ещё один вид экономии, о котором полезно помнить: нужно покупать товары только хорошего качества. Помните выражение: "Я не настолько богат, чтобы покупать дешёвые вещи". Вещи хорошего качества стоят обычно (но не всегда) дороже, зато служат гораздо дольше. Несмотря на большую единовременную затрату, эти вещи оправдывают принцип экономии. Правда, надо уметь разбираться в качестве товара: увы, в России дорогие вещи – не обязательно качественнее более дешевых…

А как вам такой способ дотянуть до зарплаты - "залезть" в долги?

Этот способ очень обременителен. Он причиняет ряд затруднений и неприятностей. Ведь деньги, взятые в долг, необходимо возвратить. И если деньги взяты в этом месяце, когда не хватило до зарплаты, то можно предположить, что в следующем месяце их тоже не хватит, потому что бюджет будет нарушен суммой, которую нужно вернуть. К тому же к прежнему долгу может прибавиться и новый, процентные начисления, а это дополнительные затруднения. В подобном случае может спасти дополнительный заработок. Но можно ли рассчитывать на него постоянно?

Хаотичный принцип (есть "свободные" деньги - купил билет в кино, нет их - стал смотреть телевизор) сегодня уже не подходит к домохозяйству

Реальность нашей с вами жизни не подлежит упрощению под какую-то описанную мною модель поведения. Ведь поведение домохозяйств во многом определяется социальной средой, системой морали, существующими формальными ограничениями и неформальными правилами. Если в одних группах -благосостояние это "круто", то в других- "здорово" иметь престиж в глазах окружающих или религиозное благочестие.

"Трудные времена", к сожалению, наглядно продолжают демонстрировать незащищенность населения (упадок уровня заработной платы, низкие пособия по безработице, пенсии и т.д.), а резкие сокращения доходов населения в Приморье повлекли снижение его покупательной способности, увеличение цен потребительской корзины, это в свою очередь привело к снижению темпов производств и, как следствие, уменьшению вакансий как в госструктурах, так и в предпринимательской среде.

И несмотря ни на что мы должны жить. Думаю, что стоит переосмыслить и поменять свой менталитет, чтобы жизнь была более устойчивой. И знаете-ни один гражданин любой страны никогда бы не отказался от бесплатного гектара земли будь он хоть где - в Африке, Азии или в Европе. Мы должны его все вместе взять, на нем нам придется работать, а не лежать на печи.

Ведь конечным результатом функционирования наших домашних хозяйств является уровень и качество жизни, а также уровень благосостояния каждого из нас. У всех неудач и кризисов всегда бывает конец, неважно плоха ли ситуация или хороша она изменится все равно. Вот и вся идея этой "недели"

-Блиц. Как вы относитесь к олигархам, богатству роскоши?

- Меня меньше всего волновало количество денег у других, если эти деньги не вынимаются из моего домохозяйства.





