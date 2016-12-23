Инчхон – это город, в котором сосуществуют прошлое, настоящее и будущее

Совсем недавно Владивосток посетила делегация из южнокорейского города Инчхон. В составе представители шести крупнейших медицинских центров региона. Возглавил делегацию никто-нибудь, а президент Организации туризма Инчхона г-н Хван Чун Ки. Конечно, ставка делалась на медицинский туризм и новые контакты – вблизи аэропорта клиник и медцентров видимо-невидимо. Город хочет частично оттянуть на себя часть потоков приморских туристов, которые хотят провести диагностику, поправить здоровье, позаботиться о красоте и которые пока ориентированы на Сеул. Кроме того, Инчхон располагает достаточным туристическим потенциалом, привлекательными ценами близостью к аэропорту, что весьма неплохо для транзитных пассажиров. О том, как и с чем вписывается Инчхон в туристические маршруты, рассказал президент Организации туризма Инчхона г-н Хван Чун Ки.

Какова цель вашего недавнего визита во Владивосток?

Инчхон имеет много достоинств, правда не все они известны приморцам, и эту несправедливость мы хотим исправить. Во время визита во Владивосток мы хотели заявить о нашем медицинском потенциале, дать возможность клиникам найти партнеров, установить контакты, расширить возможности сотрудничества. Инчхон – самая ближайшая точка к России, лететь всего два часа. И город имеет непосредственное отношение к истории России. Когда Корея стала открыта для иностранцев, то именно через Инчхон заезжали русские дипломаты и специалисты. Во время русско-японской войны русский крейсер "Варяг" затонул в нашем море. И сегодня в Инчхоне сохраняются флаги крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец". Есть у нас и памятник русским морякам, погибшим во время боя в Чемульпо.

Инчхон – один из самых интересных и привлекательных городов Кореи, и хотя до Сеула всего час на машине, при посещении нашего города тоже можно неплохо познакомиться с Кореей, при этом сэкономив время и деньги. Надеемся, что благодаря этому визиту Инчхон станет ближе и понятнее для приморцев.

Клиники Инчхона, представлявшие свои возможности во Владивостоке, были самого разного профиля, в т.ч. и специализированные, где лечат заболевания головного мозга, сердечнососудистой системы, суставов и опорно-двигательного аппарата. В клиниках при лечении и реабилитации используются возможности современной медицины и корейской народной медицины, что оказывает значительное положительное воздействие. Этот визит был направлен на представление Инчхона жителям Владивостока. Я так же надеюсь на сотрудничество клиник и медиков между двумя городами.

В чем преимущества Инчхона по сравнению с другими регионами страны с точки зрения медицинского туризма?

Особенностью медицинского туризма в Инчхоне является быстрота, профессионализм и разумная стоимость лечения.

Поскольку международный аэропорт и морской порт находятся в нашем городе, иностранные пациенты сразу после прибытия в Корею могут посетить медицинское учреждение, находящееся в городе, и получить необходимое лечение. Из международного аэропорта Инчхон в любой медицинский центр города можно попасть на общественном транспорте или автомобиле за 1 час.

В Инчхоне находится около 26 лечебных учреждений, оказывающих медицинские услуги иностранным пациентам. Среди них есть многопрофильные больницы с международной аккредитацией JCI, а также центры, специализирующиеся на сердечно-сосудистых заболеваниях и заболеваниях головного мозга. Помимо этого есть клиники, занимающиеся не только такими сложными заболеваниями, как рак, бесплодие, операции на суставах, но и проводящие комплексные обследования, пластические операции, занимающиеся дерматологией, стоматологией, офтальмологией и традиционной корейской медициной.

Стоимость медицинских услуг в Инчхоне гораздо ниже, чем в Сеуле и провинции Кёнги. Клиники предоставляют не только лечение по разумной цене, но также гостиницы, офистели и другие всевозможные услуги для удобства иностранных пациентов.

Какие еще виды туризма кроме медицинского предлагает Инчхон туристам?

Учитывая, близость Инчхона к аэропорту, город всегда становится объектом экскурсионного показа для транзитных туристов. Кроме того, здесь всегда без проблем за очень короткое время можно найти места в отелях, что ценят туристы. Во-вторых, здесь много интересных мест и моментов, которые всегда привлекают туристов.

Так как Инчхон более 100 лет является своеобразным связующим звеном между Республикой Корея и внешним миром, это нашло отражение и в объектах посещения. Например, здесь есть знаменитый китайский квартал и улица Кэхан нури-киль, которые известны еще с момента открытия порта. Стоимость товаров и услуг в Инчхоне гораздо привлекательнее, чем в Сеуле, так что шопинг может быть более выгодным. Кроме того, в городе есть на что посмотреть – от тематических парков, храмов и музеев до торговых центров, колоритных рынков и туристических участков ДМЗ.

Сегодня многим интересно посещение международного города Сонгдо. Туристы часто сравнивают этот город с городом будущего – везде стиль хайтек, небоскребы, стекло, металл, парки, озера… Строили город с использованием новейших технологий, на его территории представлены международные организации 18 стран мира, научно-исследовательские центры информационных и био- технологий, а также иностранные предприятия. Город входит в международную экономическую зону, и здесь часто проходят мероприятия в рамках MICE-индустрии.

По соседству с Инчхоном и на территории провинции Кёнги много островов, около сотни, так что это очень удобно для отдыха, в то время как на дорогу на остров других провинции придется потратить до 4 – 5 часов. У нас есть море, а это значит у нас всегда много вкусных и свежих морепродуктов. На рыбном рынке Сорэ можно попробовать недорогие морепродукты, которые выловлены были в тот же день. Более того, на первом этаже можно их купить, а потом подняться выше и там уже в выбранном вами ресторанчике их приготовят по вашему вкусу. Главное для туриста – вкусные продукты, доступные цены и удобная логистика. Инчхон – самое надежное место для туристов. Вышел из аэропорта и сразу нашел, все что нужно.

Сколько в среднем туристов посещают Инчхон

В среднем Инчхон посещают около 10% иностранных гостей, приезжающих в Южную Корею (прим: в 2014 году Южную Корею посетило рекордное число иностранцев –14 миллионов человек, в 2015 году этот показатель упал из-за вируса MERS). И здесь речь идет только о тех, кто останавливается в Инхоне, т.е. ночует в городе. Есть еще отдельная категория туристов, которые знакомятся с городом сразу по прилету или перед отлетом из Кореи. Есть время – почему бы не использовать его с толком. Еще одна группа туристов, которые посещают объекты города – это транзитные пассажиры. Там своя статистика. В прошлом году возможностями транзитных туров в аэропорту воспользовалось около 60 тысяч человек.

Как Организации туризма Инчхона выстраивает отношения с партнерами по турбизнесу, чтобы повысить и привлекательность города, и сыграть на рост турпотока.

Работа наша многоплановая – мы сотрудничаем с туркомпаниями, используем возможности выставок и форумов, работаем с корпорацией аэропорта. В последнем случае у нас сложился хороший тандем по созданию разных программ для транзитных экскурсий, в общей сложности существует около 10 таких экскурсий продолжительностью от одного до четырех часов. В рамках непродолжительной (один - два часа) экскурсии в Инчхон предлагается посещение храма Ёнгунса или Хынгрюнса, открытого в XIV веке и знаменитого 108 ступенями, обозначающими 108 грехов человека; городского музея или Мемориального зала десантной операции в Инчхоне и одного из самых протяжённых в мире Инчхонского моста. Экскурсии продолжительностью три часа включают городские туры по Инчхону. Туристы знакомятся с местными рынками, посещают парк Волми, ощущают национальный колорит, заглянув в Инчхон Дохобу Чонса, – главную историческую ценность города, комплекс деревянных домов "ханок", выполненных в традиционном корейском стиле в начале XV века. Есть экскурсионные программы для тех, кто либо только прилетел, либо использует время перед своим рейсом. Такие программы рекламируем через интернет, извещаем о них туркомпании, представляем их на различных выставках.

В течение года в Инчхоне проводят несколько фестивалей. Недавно, в начале сентября, был К-РОР концерт, где выступали знаменитый корейские исполнители. Мы это событие анонсировали заблаговременно, проинформировали туркомпании, и результат был хороший. В дни этого праздника Инчхон посетило 17 тысяч туристов.