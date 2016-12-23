США просят Россию ускорить процесс упрощенного визового режима в свободном порту Владивосток

Владивосток может стать для американских туристов "воротами" для поездок по российскому Дальнему Востоку. Для этого необходимо шире освещать туристический потенциал восточных рубежей России, использовать возможности круизного туризма и ускорить процесс введения упрощенного визового режима в соответствии с законом о Свободном порте Владивосток. Такой вывод был сделан в ходе 21-го заседания российско-американского партнерства (РАТОП), сообщают ЕНВ.

Российско-американское тихоокеанское партнерство (РАТОП) – это двусторонний форум между частным и государственным секторами по установлению и преодолению препятствий на пути делового и коммерческого развития между востоком России и Соединенными Штатами. Сюда так же относится расширение возможностей между востоком России и западом США посредством партнерской деятельности волонтеров-энтузиастов РАТОП, представителей частного и государственного секторов, путем поддержки и сотрудничества в развитии инициатив РАТОП.

В нынешнем году на заседании РАТОП рассматривались вопросы в области энергетического сотрудничества, работы в Арктике, в сфере транспорта, логистики, туризма, культурных обменов и народной дипломатии.

Как оказалось, в сфере туризма американским путешественникам катастрофически не хватает информации о достопримечательностях Дальнего Востока. В общем надо шире освещать регион на североамериканском рынке, повышать осведомленность о нем и его узнаваемость. Было отмечено, что "воротами" для поездок по российскому Дальнему Востоку мог бы служить Владивосток. Большое внимание в ходе сессии было уделено и круизному туризму, который является двигающей силой экономики. Была отмечена важность нового визового режима в рамках законодательства о Свободном порте Владивосток.

Стороны так же высказали обеспокоенность по поводу публикаций в прессе обеих стран негативной информации, идущей в ущерб туризму и возможности делового сотрудничества. Было сделано предложение о том, что предоставление СМИ более достоверной и положительной информации о туризме и коммерции могло бы способствовать повышению интереса общественности с обеих сторон. И Здесь РАТОП может помогать распространять информацию в СМИ и соцсетях.

Обсуждалась ценность международных контактов на общественном уровне и общественной дипломатии, включая необходимость укрепления и расширения побратимских связей между городами, а так же поощрения обменов в области искусства, здравоохранения и науки.

Было предложено проводить мероприятия для повышения осведомленности населения об исторических и культурных связях между востоком России и западным побережьем США. Возможные примеры включают поднятие со дна американского судна, затонувшего 135 лет тому назад у берегов Якутии, и увековечение памяти о сотрудничестве по ленд-лизу между СССР и США в годы второй мировой войны.

Обсуждались вопросы, связанные с визами, в т.ч. полезность упрощенного визового режима, предлагаемого в соответствии с законом "О свободном порте Владивосток", и ряд сложностей, которые возникают при получении виз с каждой стороны.

По итогам участники 21 заседания РАТОП решили рекомендовать правительству РФ ускорить введение нового визового режима для свободного порта "Владивосток". Рекомендовать государственным властям США рассмотреть возможность предоставления Генконсульству США во Владивостоке права разработать механизмы для периодического сбора биометрических данных у россиян в регионах, удаленных от Владивостока, чтобы заявления на получение визы могли подаваться без посещения консульства заявителем.

Рекомендовать правительствам регионов Дальнего Востока объединить усилия для разработки и продвижения на североамериканском рынке регионального бренда, а так же сделать Дальний Восток России более доступным для иностранцев из неанглоязычных стран.