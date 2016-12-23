Китай планирует строить по одному авианосцу в год

В Китае завершена сборка корпуса первого авианосца национальной постройки, сообщает ЕНВ.

Корабль, который станет второй боевой единицей этого класса в составе Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК), строится на верфи в Даляне и должен быть передан флоту в 2019 году.

Известно, что новый китайский корабль по своей компоновке близок к ранее введенному в состав ВМС НОАК авианосцу "Ляонин" (в прошлом - недостроенный тяжелый авианесущий крейсер ВМФ СССР, заложенный в 1985 году в Николаеве под наименованием "Рига", спущенный на воду в 1988 году и переименованный в 1990 году в "Варяг"). Официально о строительстве второго авианосца китайское военное ведомство сообщило в декабре 2015 года.



Предполагается, что новый корабль, несмотря на некоторое увеличение в размерах, будет примерно соответствовать "Ляонину", классифицируемому в КНР как корабль проекта 001, отличаясь, возможно, типом энергетической установки и компоновкой внутренних помещений. Напомним, стандартное водоизмещение "Ляонина"-"Варяга" составляет 53 тысячи тонн при длине 304,5 метра и ширине 75 метров.

Корабль способен развивать скорость до 32 узлов, а автономность его плавания составляет 45 суток. Китайский авианосец вооружен тремя зенитными артиллерийскими комплексами, тремя зенитными ракетными комплексами и двумя вертикальными пусковыми установками противолодочных ракет.



Авиагруппа экс-советского "Варяга" укомплектована китайскими клонами российской палубной авиации: истребителями J-15 (китайский вариант палубного самолета на основе Су-27) и вертолетами Z-8.

Вот уже несколько лет заявляется, что Китай к 2020 году намерен иметь четыре авианосца для действий как в прибрежных морях, так и в открытом океане. Значит, вскоре можно ожидать сообщения о закладке двух новых авианосцев, которые, вероятно, в целом будут повторять конструкцию "Варяга-Ляонина".

Второй авианосец для Военно-морских сил КНР, строительство которого ведется в настоящий момент, будет больше первого подобного судна в рядах ВМС страны – "Ляонина" и будет оснащен истребителями J-15, сказал национальному радио Китая член ВК НПКСК, председатель экспертного консалтингового комитета по информатизации ВМС Народно-освободительной армии Инь Чжо.

По словам Инь Чжо, строящийся авианосец строится по новому дизайну, что позволит ему нести больше вооружения, истребителей и топлива, тем самым повышая его автономность и расширяя возможности боевых действий.

Член Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) также сказал, что новый авианосец, как и "Ляонин", будет оснащен патрульным самолетом дальнего обнаружения, противолодочным самолетом, а также вертолетами для эвакуации.

Напомним, что первый китайский авианосец был построен на базе купленного у Украины в 1998 году якобы для постройки плавучего казино недостроенного советского крейсера "Варяг". Работы по превращению "казино" в авианесущий крейсер начались на судостроительном заводе в китайском городе Далянь в 2005 году. В состав ВМС Китая авианосец вошел в сентябре 2012 года.

Имя "Ляонин" экс-"Варяг" получил по названию провинции, в которой расположены доки порта Далянь. Первые морские испытания китайского авианосца прошли в августе 2011 года, в ноябре 2012 года было объявлено об успешных испытаниях по посадке истребителя J-15 на палубу авианосца.

Напомним, что азиатско-тихоокеанской части Мирового океана сегодня базируются два бывших российских авианосца, купленные Китаем и Индией соответственно. Что касается Тихоокеанского флота ВМФ РФ, авианесущих кораблей в его составе давным-давно нет.