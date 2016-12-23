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Фоторепортажи

30 октября 2016, 12:40
Владивосток: в День науки все дороговастое – бесплатно!
Владивосток: в День науки все дороговастое – бесплатно!
Владивосток: в День науки все дороговастое – бесплатно!
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Владивосток: в День науки все дороговастое – бесплатно

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) 29 октября 2016 года пригласил всех приморцев на VI Всероссийский фестиваль науки

В кампусе университета на Русском открыто для посещения больше сотни интерактивных площадок, направленных на популяризацию науки и знакомство с достижениями ученых. Гости прослушали лекции ведущих преподавателей, мастер-классы, совершили экскурсии в лаборатории, познакомились с выставками и презентациями, сообщает ЕНВ.

Из года в год Фестиваль науки становится для университета неофициальным Днем открытых дверей для будущих абитуриентов и принимает сотни старшеклассников, которые уже задумываются о поступлении в вузы. Для них представители приемной комиссии проводят отдельные встречи, отвечают на вопросы: как правильно выбрать профессию, вуз, ЕГЭ, как поступить в одну из малых академий при ДВФУ, какие достижения помогут при зачислении, сколько необходимо набрать баллов и другие.

Организатором Всероссийского фестиваля науки в России выступает Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. В столице праздник проводится с 2006 года, а с 2010 года он охватывает всю страну. Главной площадкой фестиваля во Владивостоке является Дальневосточный федеральный университет.

ЕНВ в День науки побывали в одних из самых "возрастных" музеев Владивостока на материке – мы с интересом познакомились с экспозициями университета, расположенными в главном здании ДВГУ, что напротив Покровского парка.

Расположенные на двух этажах здания музеи не просто удивляют – шокируют необычными экспонатами, какие редко где теперь увидишь, тем более бесплатно; а билеты в здешние музеи стоят весьма дороговато.

Например, в музее редкой книги можно познакомиться в изданиями более чем трехвековой давности, увидеть прижизненные издания Вольтера, Пушкина, Арсеньева.

В постоянной экспозиции Зоологического музея, построенной по систематическому принципу, представлено около 3000 видов животных, относящихся к 36 классам. Экспозиционная площадь музея зоологии небольшая, всего 370 кв. м., поэтому коллекции расположены продуманно компактно, и зачастую весьма эффектно.

Среди представленных здесь коллекций наиболее крупные - моллюски (800 видов), насекомые (500 видов), рыбообразные и рыбы (330 видов), птицы (300 видов).

Экспозицию открывает раздел губки (Spongia), где выставлены более 50 экземпляров, привлекающих внимание прежде всего женщин, привыкших использовать губки в ванной как пемзу – и это издавна правильно! Самая крупная из здешних губок - кубок Нептуна, привезенная из Южно-Китайского моря. Изящный ажурный скелет корзинки Венеры (сем.Euplectellidae) цилиндрической формы - украшение коллекции.

В коллекции иглокожих демонстрируется редкий экземпляр ежа-альбиноса (Strongylocentrotus nudus), который был собран в заливе Петра Великого.

Коллекция моллюсков - одна из самых многочисленных в музее. В экспозиции размещено более 800 видов. "Жемчужины" коллекции - золотая ципрея (Cypaea aurantium) (Филиппины), конусы Слава Индии (Conus milneedwardsi) (прибережье Мозамбика) и Слава морей (Conus gloriamaris) (Филиппины), цератостома Бурнетти (Cerathostoma burnettii) из Японского моря и др. Кстати, желто-красная раковина самого, пожалуй, распространенного моллюска - морского гребешка, хорошо знакомого всем приморцам, вот уже более ста лет является логотипом компании "Shell", и является имиджевым знаком компании.  

В экспозиции зоомузея ДВФУ представлены также мечехвосты (Xiphosura) из Южно-Китайского моря - живые ископаемые, появившиеся на Земле более 400 млн. лет назад.

Музей археологии и этнографии обладает собранием археологических и этнографических объектов, которое насчитывает более 300 тысяч единиц хранения. Все они являются результатом более чем тридцатилетних экспедиционных исследований университетских археологов и этнографов на территории края и всего земного шара. В экспозиционном зале посетители могут ознакомиться с историей развития территории Приморского края от палеолита до средневековья, а также с мировыми археологическими памятниками.

Фонды располагают крупнейшими на Дальнем Востоке верхнепалеолитическими коллекциями. Среди них выделяются материалы опорных памятников верхнего палеолита Северного полушария - Устиновка и Суворово. В стендах-витринах палеолита представлены не только каменные орудия и предметы быта, но и детально воспроизводится технология изготовления этих предметов. Особый интерес вызывают уникальные для тихоокеанского региона неолитические предметы бойсманской культуры (бухта Бойсмана) и останки человека того времени. Неолитическая бойсманская культура замечательна тем, что до наших дней сохранились скелеты людей и предметы из кости возрастом 6000 лет. Сохранность кости объясняется тем, что данные предметы находились в раковинной куче - останках панцирей моллюсков.

Широко представлена в музее керамика бронзового, раннего железного периода и раннего средневековья.

Этнографическая коллекция состоит из вещей, отражающих  быт   коренного населения Приморья - удэгейцев, русских переселенцев конца XIX - начала XX в. Представлены снаряжение и одежда охотника-удэгейца. Большой интерес у посетителей вызывает наряд шаманки с культовыми предметами. Замечательная по содержанию коллекция совэнов - ритуальных фигурок народа удэге.

Уникальна восточная коллекция музея. Она содержит вещи, которые покажутся интересными этнографам региона - Восточной Маньчжурии, где перемешались национальные традиции корейцев, китайцев, маньчжуров и малых народов Дальнего Востока. Некоторые этнографические экспонаты не имеют аналогов в Сибири и на Дальнем Востоке – огромна, познавательна, необычна коллекция огнестрельного оружия XIX в. из Китая, самурайские доспехи XVI в., одежда и предметы культа коренных народов Приморского края.

Метки: ДВФУ, День науки

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