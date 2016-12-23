Комфортные условия для российского бизнеса создают в приграничном Китае

На границе Россия и Китая в приграничном городе Суйфэньхэ открылась "Русская улица". Множество российских предпринимателей в тот день праздновали открытие своих компаний в китайском городе. Речь идет о первой торговой улице для российских предпринимателей в Китае, цель которой – создать комфортную платформу для предпринимательской деятельности россиян и российских компаний, приезжающих в Китай, сообщают ЕНВ со ссылкой на Китайский информационный Интернет-центр.

Суйфэньхэ считается одной из самых первых зон приграничной торговли с Россией, в связи с чем китайский город называют "столицей приграничной торговли". В контексте выдвинутой Ли Кэцяном идеи "стимулировать массовое предпринимательство и способствовать массовому продвижению инноваций", этот пограничный город с КПП, имеющий вековую историю, пользуясь своими географическими преимуществами, создал на своей территории тематическую торговую улицу, внешне очень похожую на российскую торговую улицу. Здесь будут работать предприниматели из России. Создание такой улицы мотивировано желанием предоставить возможность российским предпринимательским кругам сконцентрировать здесь туристический, торговый и развлекательный бизнес, а также открыть на улице точки общественного питания.

В день открытия, на российской торговой улице были вывешены флаги Китая и России, а на красных стенах строений по двум сторонам улицы появились стрельчатые окна. На одном из зданий красовались темно-зеленые навесы, сочетающиеся по цвету с опавшей золотисто-желтой листвой, как будто на яркой и красочной масляной картине. Это был первый день работы "Зеленого ресторана" предпринимателя из России Павла. Китайским посетителям очень понравился уникальный дизайн из дерева его заведения, а также простые блюда русской кухни.

Принимая гостей, Павел давал интервью агентству Chinanews. "Мне 36 лет. Я решился реализовать свою мечту и открыть бизнес в Китае. И я делаю все сам – от отделки помещения до управления заведением", рассказывает он. "Я очень благодарен за то, что власти нас освободили от арендной платы в течение 2 лет и помогли нам с оформлением лицензии на ведение коммерческой деятельности в Китае. Надеюсь, что другие заведения российской кухни тоже откроются здесь для китайских друзей".

Российские предприниматели решили заняться бизнесом в Китае из-за девальвации рубля. Создание и ведение бизнеса на "деловой улице" – это новый опыт в сотрудничестве региональных властей Китая и России. Это сотрудничество нацелено на обогащение народов двух стран и осуществление вклада в дружеские отношения между нашими народами на несколько поколений. На торговой улице площадью в 6283 квадратных метров также был специально создан "Китайско-российский центр инновационных услуг (инкубатор)". Его цель – обеспечить широкий спектр качественных услуг для предпринимателей.