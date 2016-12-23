Аэропорт Владивосток переходит на зимнее расписание полетов

Международный аэропорт Владивосток (АО "МАВ") сообщает о переходе на зимнее расписание полетов. Расписание вводится с 30 октября и будет действовать по 25 марта 2016 года. В зимнем сезоне появятся новые направления, сообщают ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ОАО МАВ

В зимнем сезоне авиакомпании-партнеры аэропорта Владивосток увеличивают количество рейсов в города Москва и Санкт-Петербург. На одном из ключевых направлений Владивосток-Москва количество рейсов в этом зимнем сезоне увеличивается до 4 рейсов в день. Рейсы будут выполнять авиакомпании "Россия", " Аэрофлот" и "ВИМ-АВИА". В культурную столицу страны Санкт-Петербург авиакомпания "Уральские авиалинии" увеличивает частоту рейсов до 3 раз в неделю.

Впервые в зимнем сезоне базовый перевозчик авиакомпания "Аврора" будет выполнять полеты в Благовещенск и Комсомольск-на-Амуре.

На международных направлениях в зимнем расписании авиакомпания S7 Airlines продолжает регулярные полеты в Бангкок и в один из крупнейших городов Юго-Восточной Азии – Шанхай.

Также авиакомпания "Уральские Авиалинии" планирует открыть в сезоне Зима-2016 новый рейс в Бангкок, который будет выполняться с посадкой в китайском городе Чанчунь. В период действия осенне-зимнего расписания авиакомпания "Аврора" увеличивает частоту рейсов в Пекин и Сеул. Общее количество рейсов в Сеул увеличивается до 21 раз в неделю. Полеты в Харбин будут выполнять авиакомпании "Аврора" и China Southern Airlines. Суммарная частота рейсов - 4 раза в неделю.

Новый партнер-перевозчик аэропорта Владивосток авиакомпания Royal Flight в этом зимнем сезоне будет осуществлять чартерные рейсы в Юго-Восточную Азию на популярные туристические курорты Тайланда (Пхукет) и Вьетнама (Камрань).

На внутренних авиалиниях регулярные рейсы традиционно будут выполняться в Хабаровск, Благовещенск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Якутск, Магадан, Иркутск, Читу, Улан-Удэ, Новосибирск, Екатеринбург. В зимнем расписании сохраняются новые рейсы в город Омск авиакомпании "ИрАэро" и рейс в Краснодар, выполняемый авиакомпанией "Уральские авиалинии".

На внутрикраевых направлениях авиакомпания "Аврора" продолжит осуществлять регулярное воздушное сообщение с поселками Пластун, Кавалерово, Терней и городами Дальнегорск и Дальнереченск. Новый рейс в поселок Преображение, открытый в сентябре, также сохраняется в зимнем расписании.

Отметим, в рамках подготовки к зимнему сезону навигации в АО "МАВ" проведена профилактическая проверка всех производственных и технологических систем аэропорта. Службами аэропорта проведено сезонное обслуживание транспорта и средств механизации, проверено состояние и эксплуатационная готовность всей аэродромной спецтехники. Закуплено и зарезервировано необходимое количество реагентов и противообледенительной жидкости для обработки искусственных покрытий аэродрома и воздушных судов.

Аэровокзальный комплекс подготовлен к работе в отопительный сезон, в терминале ведется постоянный мониторинг теплового режима. Предприняты меры для бесперебойной работы тепловых и энергосистем. Авиационный персонал прошел необходимое обучение для работы в осенне-зимний период.