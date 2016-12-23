В Китае обсудили создание медицинского кластера на Дальнем Востоке

По приглашению Ассоциации производителей медицинской техники Китая (China Medical Device Association) и президента компании LaoKen Medical Technology Co. Ltd Лиу Ся, состоялся рабочий визит представителей Минвостокразвития России в города Чэнду и Ухань (КНР), где они посетили научный высокотехнологичный и медицинский кластеры, а также обсудили возможные пути реализации подобного проекта на территории Дальнего Востока России, сообщает ЕНВ со ссылкой на Минвостокразвития.



Планируется, что медицинский кластер объединит в себе более 100 производителей и компаний, оказывающих услуги в области здравоохранения. Важным критерием отбора участников кластера является высокое качество продукции и услуг, инновационность и высоко технологичность производства.



Помимо строительства производственных мощностей, предполагается создание центра компетенции медицинского кластера на острове Русский (Приморский край), в состав которого войдут административные здания и объекты инфраструктуры для участников кластера, выставочный центр. Задачей центра компетенции является инвестиционная, юридическая поддержка участников, ведение научной деятельности и подготовка кадров, а также продвижение продукции, услуг на внутреннем и международном рынках.



В ближайшее время Ассоциацией производителей медицинской техники Китая в Минвостокразвития России будет представлена инвестиционная стратегия с презентацией медицинского производственного и биомедицинского кластера в рамках ТОР. Начальный этап реализации проекта предполагает строительство центра стерилизации медицинских инструментов для нужд лечебных учреждений Владивостокской агломерации, центра утилизации медико-биологических отходов, производство по изготовлению и обработке медицинского белья.



"Мы входим в новую эру культуры здравоохранения в стране. На сегодняшний день, в России фактически отсутствуют стандарты стерилизации и обращения инструментов медицинскими учреждениями, - рассказал заместитель директора Департамента внешнеэкономической деятельности, привлечения частных инвестиций и поддержки экспорта Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Лесков. - Строительство центра позволит оказывать услуги в области стерилизации медицинских инструментов в соответствии с высочайшими международными стандартами, что позволит свести к минимуму риск распространения инфекций во время врачебных манипуляций. По мнению ведущих экспертов, это также позволит сократить расходы на данную процедуру среди медицинских учреждений до 30%. Кроме того, планируется введение уникальной образовательной программы для подготовки профессиональных кадров в данной области".



В ходе визита было принято решение о создании рабочей группы по сопровождению проекта.

Напомним, что в рамках второго Восточного Экономического Форума было подписано соглашение о намерениях между Корпорацией Развития Дальнего Востока и компанией LaoKen Medical Technology Co. Ltd о создании первого в России центра стерилизации медицинских инструментов для нужд лечебных учреждений макрорегиона и уже зарегистрирована компания "ЛаоКен-АМТ".