Международное сотрудничество: два вектора развития Северо-Восточного федерального университета

В новом учебном году в Северо-Восточном федеральном университете в Якутске работают 50 приглашенных преподавателей и исследователей. Как отмечает проректор вуза по международному сотрудничеству Владлен Кугунуров, федеральный университет выбрал два вектора сотрудничества – с учебными заведениями, научно-исследовательскими института Азиатско-Тихоокеанского региона и циркумполярного мира. О том, как сотрудничество с другими странами влияет на развитие вуза и северо-восточных регионов России, проректор рассказал корреспонденту ЕНВ.

Какие основные задачи стоят перед вашим университетом?

Интернационализация в нашем университете в основном сосредоточена на активном вовлечении ведущих иностранных специалистов – преподавателей, исследователей в реализацию совместных научных и образовательных программ. В основном мы их приглашаем из таких стран, как Республика Корея, Япония, Китай. Эти государства составляют основной вектор нашего международного сотрудничества. Вторым важным вектором являются страны циркумполярного мира, поскольку практически все научные и образовательные направления СВФУ так или иначе связаны с жизнью на Севере, с Арктикой, они отвечают на вызовы жизни в условиях холодного климата, вечной мерзлоты, социально-экономического развития северных территорий. Приглашенные специалисты своим опытом и компетенциями привносят хороший синергетический эффект в деятельность университета, что отражается на повышении качества наших программ. В текущем учебном году в СВФУ работает более 50 приглашенных иностранных преподавателей и исследователей.

Совместные научные проекты реализуются с Университетом Хоккайдо (Япония), Университетом Менджи (Республика Корея), Институтом полярных исследований Скотта Кембриджского университета (Великобритания) и другими ведущими научно-образовательными учреждениями мира. При поддержке "Sooam Biotech Research Foundation" открыт международный центр коллективного пользования "Молекулярная палеонтология" в СВФУ, который занимается палеогенетическими исследованиями непосредственно на территории нахождения находок для обеспечения лучшей сохранности материала и получения максимального эффекта. Продолжает свою работу Российско-германская лаборатория по изучению экологического состояния Арктики "БиоМ" в сотрудничестве с Институтом полярных и морских исследований Альфреда Вегенера.

Какие программы были внедрены за последние два-три года?

В качестве одного из примеров можно привести международную научную школу под руководством корейского профессора Ан Сан Чоля. Она была открыта по инициативе ректора СВФУ Евгении Михайловой в 2012 году. Международная научная школа ориентирована на студентов, аспирантов и молодых ученых, готовит конкурентоспособные научные кадры Северо-Востока Российской Федерации, способные внести вклад в интеграцию Республики Саха (Якутия) и России в мировое пространство. Программа школы включает лекционные, семинарские занятия ведущих профессоров СВФУ и вузов Российской Федерации, приглашенных ученых, политиков, общественных деятелей, а также посещение лабораторий, предприятий, научных станций для проведения полевых работ. Программа носит междисциплинарный характер и направлена на формирование молодежной среды, свободно владеющей знаниями о меняющемся мире, инновационными технологиями преобразования северных ресурсов, иностранным языком в деловой и научной практике. Рабочий язык школы – английский.

В рамках международной научной школы ежегодно в СВФУ приглашаются профессора: например, Ким Хюнсун, профессор Университета Инха, член редколлегии журнала по материаловедению, вице-член сообщества Scopus. Проводятся консультации по подготовке статей для научных журналов, входящих в перечень Web of Science и Scopus, в частности, в научном журнале "Bulletine of Korean Chemical Society". Во время своих визитов профессор читает лекции для слушателей международной научной школы, аспирантов, докторантов и сотрудников на такие темы, как стратегия публикаций в международных журналах, публикационная этика, плагиаты.

В 2015 году количество иностранных студентов составило почти триста человек, из каких они стран? Какие условия вы предлагаете им?

Нужно отметить, что в сравнении с другими ведущими российскими вузами у нас гораздо меньше иностранных студентов. На это есть объективные причины, связанные с экстремально низкими температурами и очень продолжительной зимой, географической удаленностью региона, высокой стоимостью проездных расходов и прожиточного минимума в Якутске. Тем не менее, университет проводит усиленную работу по рекрутингу иностранных студентов и в этом учебном году в головном вузе обучаются 150 иностранных студентов, магистрантов и аспирантов из более чем 20 стран мира, в основном из Китая, Таджикистана, Кыргызстана, Монголии и других стран. А также у нас обучаются иностранные студенты по обменным программам из таких стран, как Республика Корея, Япония, Австрия, Швеция и других.

У вас динамично развивается работа международных летних школ. Какие проекты в нее входят и какие, по-вашему, наиболее интересны?

Этим летом в СВФУ работали девять летних школ с международным участием. Тематика школ достаточно разнообразная, но наибольший интерес представляет уникальность нашего региона, его география, климат, культура. Например, провели языковую международную летнюю школу "Природа. Люди. Культура", где иностранные студенты изучали русский и якутский языки, а также слушали лекции на английском языке об истории, географии, культуре, климатических особенностях и природных ресурсах Якутии. Совместно с Университетом Арктики и Университетом Хоккайдо провели две летние школы по изучению многолетней мерзлоты и экосистемы таежного леса. Несколько летних школ провели совместно с корейскими партнерами. Институт математики и информатики СВФУ совместно с Сеульской высшей школой робототехники проводит ежегодную саха-корейскую летнюю школу по образовательной робототехнике.

Каждое лето проводим саха-корейский молодежный форум "Мост в будущее", в рамках которого студенты корейских вузов и федерального университета в смешанных командах разрабатывают проекты по развитию сотрудничества в разных сферах: экономика, туризм, сельское хозяйство. Этим летом тема была посвящена устойчивому развитию города Якутска. Другая летняя школа "Open Korean School" совместно с Ханкукским кибер университетом иностранных языков была посвящена обучению корейскому языку и культуре. Институт естественных наук СВФУ провел совместную российско-польскую летнюю экспедицию "Якутия-Байкал". Инженерно-технический институт СВФУ совместно со Школой профессий деревообработки коммуны Кормаранш-ан-Бюже провели летнюю строительную школу "Якутия-Франция". Ежегодно у нас проводится российско-французская летняя школа по современному искусству "Перекресток культур". Работа в подобном формате – это отличная возможность для знакомства с научным, образовательным потенциалом СВФУ и уникальными природными и культурными особенностями республики. Поэтому мы хотим расширять спектр программ летних школ и ориентировать их не только для иностранных студентов и аспирантов, но и для академической мобильности между российскими вузами. Например, было бы очень интересно сотрудничать с Дальневосточным федеральным университетом.

Какие новые правила ждут иностранных абитуриентов СВФУ в этом году?

Правила поступления в российские вузы для иностранных граждан определены общим порядком, с разницей для тех, кто поступает по квотам государственной линии или на договорной основе. Граждане СНГ могут поступать также на общих основаниях с российскими гражданами. Мы в этом году для удобства иностранных граждан разработали систему онлайн подачи документов NEFU online admission. Это пошаговая система заполнения анкет с возможностью загрузки электронных версий документов. Система работает круглогодично, то есть иностранный гражданин может подать заявку в любое время, но ориентируясь на график учебного процесса в СВФУ.

Кто может рассчитывать на преференции при поступлении?

Северо-Восточный федеральный университет, как и другие вузы, ищет наиболее талантливых и ярких студентов. Cоздана конкурсная программа NEFU scholarship от нашего эндаумент-фонда. На эту стипендию могут претендовать самые мотивированные иностранные студенты, которые настаивают на получении образования и проведения исследований именно в СВФУ и проявляют большой интерес к различным аспектам жизни на Севере или устойчивого развития Арктики.

В последние годы университет для привлечения иностранных граждан предлагает скидки на стоимость договорного обучения, мы также участвуем в системе обучения иностранных граждан по государственным стипендиям. Заинтересованные граждане могут обращаться по этому вопросу на портал www.russia.study.

Какие факультеты пользуются повышенным спросом у россиян и иностранных студентов?

Могу ответить по иностранным студентам. Как и в целом по России, в СВФУ иностранные студенты в основном поступают на экономические, медицинские специальности. Пользуются спросом программы "Лечебное дело", "Стоматология", "Педиатрия", "Мировая экономика". В рамках задачи по трансформации СВФУ в магистерско-аспирантский университет мы расширяем набор на магистерские программы, например, популярна программа по подготовке специалистов по русскому языку как иностранному в сфере туризма и образования. Разрабатывается совместная магистерская программа с Университетом Хоккайдо по подготовке экспертов в области устойчивого развития Арктики. Запущена магистерская программа совместно с университетом Экс Марсель по геоматике.

С какими иностранными вузами у вас подписаны соглашения о партнерстве?

СВФУ имеет более 120 партнерских соглашений и договоров с вузами, научно-исследовательскими центрами из 25 стран мира. СВФУ является членом таких международных организаций, как Университет Арктики, Евразийская ассоциация университетов, Российский Совет по международным делам. Значимым моментом для СВФУ стало вступление в Ассоциацию технических университетов России и Китая (АТУРК) в августе 2015г. Также СВФУ является членом Ассоциации вузов Дальнего Востока и Сибири России и Северо-Восточных провинций Китая (АВРИК).

Реализуются совместные образовательные программы с вузами-партнерами во Франции и Китае по таким направлениям, как "Туризм. Культурное наследие и окружающая среда", "Геоматика", "Мировая экономика", "Лингвистическое обеспечение международной логистики", "Туристский менеджмент". Ежегодно около 100 студентов СВФУ обучаются по этим программам. Реализуются магистерские программы на английском языке "Лингвистика" (под руководством профессора Ан Сан Чоля), "Стратегический и инновационный менеджмент" (под руководством зав. кафедрой Н.Г. Чиряевой). Другие программы на английском языке: "Международная научная школа" для молодых ученых и аспирантов СВФУ, цикл семинаров "Холодные земли" (кафедра североведения), семестровая образовательная программа для иностранных студентов "Diamond studies" (кафедра технологии обработки драгоценных камней и металлов ФТИ).

Активное участие СВФУ в деятельности Университета Арктики, включающего более 180 университетов и научно-исследовательских центров, – это стратегический шаг на пути укрепления позиций в качестве международного центра арктических исследований. На данный момент СВФУ принимает участие в 13 тематических сетях из 33 действующих сетей Университета Арктики, две из которых под руководством федерального университета.

Немаловажным фактором для успешной интернационализации вуза является языковая компетенция студентов и сотрудников. Поэтому трансформируется система преподавания иностранных языков по направлению к уровневому обучению, приближенному к общеевропейской системе оценки уровня владения иностранным языком. При языковом центре вуза созданы условия для подготовки и сдачи международных экзаменов по владению английским языком – IELTS и Кембриджского экзамена. А также наш Французский ресурсный центр не первый год проводит экзамены по определению уровня владения французским языком.

Что еще планируете делать в сфере международного сотрудничества?

Международная деятельность СВФУ в перспективе будет сфокусирована на реализацию семи проектов стратегических академических инициатив. Это центры по дальнейшему развитию научно-образовательной и инновационной деятельности нашего университета в области экосистем Севера, междисциплинарных исследований социального развития северных и арктических регионов, медицины, транспортной инфраструктуры, экономики на Севере, исследований плейстоценовой фауны и палеосреды и других. Проекты будут реализовываться при активном участии иностранных партнеров, ведущих зарубежных научных и образовательных учреждений. Университет будет расширять академический обмен, создавать новые образовательные программы и совместные научные проекты.

Справка:

Ежегодно более 200 студентов и аспирантов СВФУ принимают участие в программах межвузовского обмена, а также в таких программах мобильности, как стипендия "Север- Север" Университета Арктики, стипендия Президента РФ для зарубежной стажировки, стипендия Министерства образования и науки Российской Федерации, стипендиальные программы Правительств КНР, Республики Корея и Японии, программы Европейского Союза Erasmus+ и других. За счет эндаумент-фонда в университете разработана собственная стипендиальная программа академической мобильности студентов и аспирантов "NEFU academic mobility", финансирующая научные и образовательные стажировки в вузах – партнерах СВФУ.

