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Новости компаний

25 октября 2016, 17:00
Завод "ТехноНИКОЛЬ – Дальний Восток" начал поставки каменной ваты в Канаду

Завод "ТехноНИКОЛЬ – Дальний Восток" начал поставки каменной ваты в Канаду

Продукция была доставлена в Ванкувер морем и сейчас поступила к заказчику

Первая партия базальтовой изоляции производства хабаровского завода "ТехноНИКОЛЬ – ДВ", якорного резидента ТОСЭР, доставлена в Канаду по заказу международного производителя сэндвич-панелей, сообщает ЕНВ.

Хабаровский завод "ТехноНИКОЛЬ – ДВ", входящий в структуру компании ТехноНИКОЛЬ, приступил к активной реализации своей экспортной программы. Практически с первого дня работы предприятия стартовало сотрудничество с Китаем. Объём отгрузок в эту страну уже достигает 5% от общего объёма выпуска каменной ваты.

В октябре завод "ТехноНИКОЛЬ – ДВ" завершил поставку первой партии хабаровского базальтового утеплителя в Канаду. Продукция была доставлена в Ванкувер морем и сейчас поступила к заказчику – производителю сэндвич-панелей. В перспективе компания ТехноНИКОЛЬ планирует расширить круг потребителей хабаровского базальтового утеплителя в Канаде и организовать регулярные поставки материалов в эту страну.

"Высокотехнологичное оборудование, которым укомплектован завод, позволяет нам выпускать утеплитель на основе каменной ваты так называемого нового поколения. Он соответствует не только российским требованиям к теплоизоляционным материалам, но и европейским, которые, как известно, гораздо выше, чем в нашей стране, – комментирует генеральный директор завода "ТехноНИКОЛЬ – Дальний Восток" Пётр Орешко. – Теперь перед нами стоит задача закрепить существующие партнёрские отношения в Северной Америке и продолжить освоение рынка в этом регионе".

Завод "ТехноНИКОЛЬ – Дальний Восток" по производству каменной ваты был введён в эксплуатацию в конце августа 2016 года. Ежегодный объём выпускаемой продукции составляет 750 тыс. м3. К 2019 году объём экспортируемых материалов, произведённых заводом компании в составе ТОСЭР "Хабаровск", увеличится до 20%.

Справка

ТехноНИКОЛЬ является одним из крупнейших международных производителей надёжных и эффективных строительных материалов. На сегодняшний день в состав производственных активов направления "Минеральная изоляция" компании ТехноНИКОЛЬ входят 8 заводов по производству каменной ваты.

С 2010 года на шести производственных подразделениях внедряются принципы бережливого производства, уделяется большое внимание обучению его системам и инструментам, которым охвачены как рабочий персонал, так и топ-менеджмент. Неотъемлемой частью бережливого производства направления "Минеральная изоляция" является работа с улучшениями, в которую вовлечены все сотрудники. Ежегодно реализуется более двух тысяч рационализаторских предложений, поступающих от рабочих и инженерно-технических специалистов.

Вся продукция ТЕХНОНИКОЛЬ сертифицирована, отличается высоким качеством, соответствует мировым стандартам. На заводе используются самые современные технологии образования волокна, что позволяет выпускать безопасные, негорючие теплоизоляционные материалы, которые обладают повышенными прочностными характеристиками. При этом все предприятия Компании работают по принципу безотходного производства, что сохраняет экологию окружающей среды.

Метки: камменая вата, Технониколь

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