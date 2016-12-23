Более 750 млрд рублей готовы вложить китайские инвесторы в развитие Дальнего востока России

Китайские инвесторы заинтересованы реализовывать инвестиционные проекты на Дальнем Востоке стоимостью более 750 млрд рублей. Соответствующие предложения были переданы в Пекине заместителю Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александру Крутикову в ходе переговоров с заместителем Председателя Государственного Комитета по реформе и развитию Китая (ГКРР) Нин Цзичжэ, сообщают ЕНВ со ссылкой на Минвостокразвития.

В перечне китайских предложений 13 инвестиционных проектов в сфере добычи и переработки природных ресурсов, сельского хозяйства, развитии портовой и логистической инфраструктуры на Дальнем Востоке, с объемом инвестиций более 750 млрд рублей.

Стороны обсудили различные аспекты плана инвестиционного сотрудничества России и Китая на Дальнем Востоке. План будет реализован в рамках заключенного ранее соглашения о сотрудничестве между Минвостокразвития и ГКРР.

Государственный комитет по реформе и развитию Китая подтвердил готовность сотрудничать с Минвостокразвития в создании совместной российско-китайской платформы для продвижения инвестиционных проектов и привлечения китайского капитала в территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток – центра поддержки китайского бизнеса на Дальнем Востоке. Это предложение было ранее выдвинутую Министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александром Галушкой и поддержано Вице-премьерами двух стран Юрием Трутневым и Ван Яном в ходе второго заседания совета глав регионов Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая.

Китайская сторона подтвердила свою принципиальную заинтересованность участвовать в развитии транспортных коридоров между Северо-Востоком Китая и Дальним Востоком России - МТК "Приморье-1" и "Приморье-2". Как отметили в ГКРР, "это важный проект по сопряжению Евразийского экономического союза с Экономическим поясом шелкового пути. В Китае на политическом уровне все решения о поддержке проекта приняты. Международные транспортные коридоры "Приморье-1" и "Приморье-2" являются важной точкой взаимодействия регионов Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая". В настоящее время китайская сторона завершает исследование предложенного проекта и его финансово-экономической модели.

Также ГКРР и Минвостокразвития договорились о создании совместной рабочей группы по развитию острова Большой Уссурийский для решения вопросов по строительству инфраструктуры на острове и разработки совместного проекта планировки территории.

По итогам прошедших переговоров стороны договорились о дальнейших практических шагах по реализации всех намеченных проектов на Дальнем Востоке.