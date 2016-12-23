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В мире

25 октября 2016, 11:10
Владивостокскую крепость сдают в аренду

Владивостокскую крепость сдают в аренду

Арендаторы, организовав там музей, офис, спортзал или склад, могут подарить нескольким объектам Владивостокской крепости вторую жизнь

Сразу 25 объектов Владивостокской крепости предлагает в аренду администрация города Владивостока: аукционы назначены на 16 и 17 ноября 2016 года. Заявки принимаются до 7 и 8 ноября соответственно. Поскольку объекты являются памятниками истории и культуры, их целевое назначение имеет свои особенности: организация культурных мероприятий, туристско-экскурсионная деятельность, музей, офис, оказание социально-бытовых услуг, деятельность в области спорта, услуги общественного питания, склад (за исключением взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта, фасад, территорию), сообщают ЕНВ со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Среди объектов – такие уникальные исторические сооружения, как форт Суворова на склоне горы Суворова, форты № 3, № 5 и № 6 в районе Седанки, небольшое колоритное сооружение - убежище противоштурмовых пушек - прямо в жилом микрорайоне, в районе ул. Сабанеева, 20а, здесь же – кофр с потерной и капонир-мост.

Для организации музея, проведения экскурсий, других видов разрешенной деятельности предпринимателей может заинтересовать береговая батарея № XVII (Великокняжеская) на острове Русском, в районе мыса Вятлина. Один из самых интересных объектов - форт Поспелова на острове Русском, который давно используется для проведения ярких культурных мероприятий, исторических реконструкций, фестивалей.

Первый день фестиваля "Владивостокская крепость" объединил сотни поклонников Средневековья (17).JPG

Силами предпринимателей могут обрести новую жизнь Ларионовская батарея на острове Елены, форт № 11 на мысе Тобизина, форт № 12 в районе мыса Ахлестышева на Русском, Назимовская батарея. Также предлагаются интересные сооружения в районе ул. Днепровской, комплекс фортификационных сооружений форта Линевича в районе бухты Тихая, Петропавловская пушечная береговая батарея на вершине сопки с видом на остров Русский в районе полуострова Назимова (ул. Бархатная) и другие.

Удачным расположением для создания туристического объекта – прямо в центре Владивостока - отличается Тигровая батарея на сопке Тигровой с пушкой полуденного сигнала (в объект входят также пороховые погреба, командный пункт).

Практически все эти объекты предлагаются уже во второй раз, причем благодаря принятию изменений в муниципальный правовой акт, условия аукциона, существенно изменились – в частности, начальная цена стал намного более реальной и приемлемой для предпринимателей.

Как объяснили в управлении муниципальной собственности, сейчас на аукционе предлагается и торгуется ежемесячная арендная ставка. Так, на небольшой объект на ул. Сабанеева (убежище противоштурмовых пушек) начальная цена аренды - 7 236 рублей в месяц, на здание "капонир-мост" – 1975 руб. в месяц, на форт Суворова – 47,7 тыс. рублей в месяц. Срок аренды – 5 лет. С ценами можно ознакомиться здесь и здесь.

Таким образом, не исключено, что уже в скором времени у сооружений уникальной Владивостокской крепости появятся арендаторы, которые создадут интересные музейные и туристические объекты.

Также на торги выставлена аренда двух небольших нежилых помещений (7 и 9 кв. м) в поселке Трудовое, на ул. Чичерина, 10.

В управлении муниципальной собственности подчеркнули: если торги пройдут успешно, объекты получат заботливых и расчетливых арендаторов, которые смогут включить их в активный экономический оборот.

Напомним, по поручению главы Владивостока Игоря Пушкарёва, аренда и приватизация муниципального имущества проводится в городе на условиях полной прозрачности и открытости. Еженедельно на официальном сайте размещаются извещения и объявления о торгах, в ходе которых можно приобрести муниципальные помещения и земельные участки, либо заключить договоры аренды.

Вся информация о торгах размещена на сайтах: vlc.ru и torgi.gov.ru. . МКУ "Агентство по приватизации муниципальных земель и недвижимости": Владивосток, Партизанский пр., д.3, каб.№6. Контактные телефоны: 8 (423) 245-40-85, 244-60-16. Электронная почта: (для отображения адреса необходимо включить JavaScript)

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Метки: аренда, Владивосток, крепость, торги

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