Шанхай – от памятников и истории до еды и кулинарии

"Хлеба и зрелищ!" - выражение древнеримского поэта-сатирика Ювенала, использованное им для описания современных ему устремлений римского народа, вполне можно отнести и к дням сегодняшним. И в данном случае хочется увязать это крылатое выражение не с подкупом, продуктовыми раздачами и даровыми представлениями, что использовали римские государственные деятели еще до нашей эры, дабы удержать в повиновении народ, а с … путешествиями. Да, да именно с ними. Когда страну или какой-то конкретный зарубежный город можно познавать через блюда, продукты питания, меню ресторанов и кафе. Корр. ЕНВ попытался таким образом познакомиться с Шанхаем и вот что из этого вышло.

Отправляясь в путешествия, каждый готовится увидеть и почувствовать что-то новое. Музеи, фестивали, мастер-классы, общение с людьми, очертания городов, огни иллюминаций, пасторальные виды деревушек… И в этом перечне кухня занимает отнюдь не последнее место. Кто-то предпочитает мегаполисы и театры из топового списка, а кому-то подавай велопрогулки по проселочной дороге и попытки сделать самостоятельно плетеную корзину под зорким оком местного мастера. Но и в одном, и в другом случае без еды не обойтись.

Кстати, те же японцы соизмеряют путешествие с едой. Когда у них спрашиваешь: "Как страна, как поездка?", то слышишь ответ: "Было вкусно (или не вкусно). Это значит, что путешествие удалось (либо не удалось).

Вот и Шанхай – многоликий, шумный, независимый – предлагает свои возможности для гурманов. Здесь, как и во всем Китае, нет никакого табу на еду – едят все, растущее, бегающее, прыгающее, плавающее. В ресторанах, кафе, местных чифаньках, прямо на улице предлагают самую разную еду. Посмотрим, прикинем, рискнем… В одних случаях вкусно и аппетитно, в других – страшно.

Старый город

Говорят, что старый город – это и есть подлинный Шанхай. Шум, гам, крики зазывал, гудки велорикш и мотоциклистов…. Завораживает старая китайская архитектура – можно увидеть здания, построенные еще в XV веке, часть стены, защищающей от нападений, и множество узких извилистых переулков. Они похожи на лабиринт, в котором раскинулись чайные, мастерские, магазинчики, массажные салоны и т.д. Можно встретить старые магазины, которым более 100 лет.

Рядом находится сад Юй Юань, что по-китайски означает радость. И хоть он многократно реставрировался, туристы радостно бродят по его тропинкам, заглядывая в различные переулочки, ворота и тупики. В саду множество залов, палат и павильонов, прудов и мостков, в нем уместились десятки живописных видов. Перед тем, как попасть в Сад, туристы проходят через мост девяти поворотов. Считается, что прогулявшись по мосту, можно избавиться от преследующих злых духов. По этому мосту можно попасть в чайный домик, стоящий на сваях посреди озера, здесь обедали такие знаменитости, как чета Клинтонов, английская королева Елизавета II и другие.

Выбор кафе и фаст-фуда - на любой вкус: от Макдоналдса до пельменей-дамплингов и крабов кляре. А ещё можно перекусить шашлычком или перепёлками. Очередей фактически нет, два –три человека – это не очередь. Готовят быстро, руки мелькают, создается впечатление конвейера. Но в прочем в одну чифаньку все таки народ толпится, человек 20 терпеливо ожидает, когда можно будет дождаться встречи с прекрасным. Именно так! Говорят, что здесь готовят самые вкусные дамплинги во всем Шанхае.

Французская концессия

Сам квартал небольшой. Говорят, что это самый необычный и романтичный район. Со стороны – кусочек Европы в Азии. С середины XIX по середину XX века этот уголок Шанхая сначала заселяли исключительно французы, потом к ним добавились русские эмигранты. И на улочках можно было встретить редакцию газеты "Русское дело", магазин "Сибирские меха". Где-то здесь в кабаре выступал Александр Вертинский, посвятивший немало рифм Шанхаю. Здесь начинал свою творческую карьеру и знаменитый Олег Лундстрем. Интересный факт: первая ячейка коммунистической партии появилась в Китае в 1921 г. именно здесь, на том первом собрании присутствовал и Мао Цзедун - и подтверждение этому работающий нынче местный музей. Есть еще музей почты, но там, в основном, фотографии, документы.

Квартал хорош для пеших прогулок – дома очаровывают своей архитектурой, они сохранились еще с 30-х годов, но отреставрированы со знанием дела. Есть жилые дома, а есть строения, занятые бутиками, кафе, ресторанами. В некоторых играют отличный джаз и достойный рок.

Через дорогу уже местные кварталы, где в квартирах может ютиться несколько поколений, в открытые окна видна нехитрая обстановка их владельцев, тут же развивается выстиранное белье. Сушить белье на улице – для Китая обычное дело. На первых этажах зданий магазинчики, парикмахерские, ремонтные мастерские, массажные салоны. Пахнет всякими травами, заваривают гречневый чай, предлагают хрустящие блинчики с самой разной начинкой. Здесь можно увидеть, как на тротуаре старики играют в маджонг, в витринах выставлены шелковые ципао ручной работы, а лепешка выдержанного пуэра в чайном домике может стоить баснословных денег. И ведь заходят, заказывают и пьют. Что касается "европейской" части квартала, то в местных ресторанах можно выбрать чай, кофе, пиво, различные закуски и ланчи.

Набережная Вайтань и пешеходная улица

Одна их самых известных достопримечательностей Шанхая – набережная Вайтань, протянувшаяся на полтора километра, и поражающая свой красотой. Вайтань часто называют музеем международной архитектуры. Здесь можно увидеть все мыслимые стили: готика, барокко, ренессанс, классицизм, романский стиль, ар-деко. Всего на набережной 52 здания, которые дошли до наших дней практически без изменений. И у каждого здания своя интересная история. Так, здание Peace Hotel, также известное как Sasoon Building, было построено сэром Виктором Сассуном, которого называли "хозяином половины Шанхая". Оно до сих пор известно джаз-бэндами, играющими в его кафе. Здание Шанхайской таможни выполнено в традиционном китайском стиле, а часы были изготовлены в Великобритании как подражание Биг Бену. Хотя бытует мнение, что установили их ради комфортного обитания англичан в этом уголке Поднебесной. Здание Шанхайского Клуба прославилось тем, что в нем была самая длинная барная стойка в мире, по крайней мере, в Азии - точно. История гласит, что ее длина равнялась 34 метрам. Часть этой барной стойки сохранилась до наших дней. Власти Шанхая поддерживают туристический статус набережной Вайтань и для сохранения её исторических памятников и архитектурного ансамбля, строительство высотных зданий здесь запрещено. Все, что стремится к небу – это на противоположной стороне реки Хуанпу район Пудун.

Вечером набережная Вайтань – это настоящее светопреставление. Вокруг всё взрывается огнями рекламы и подсветок. Подсветка небоскребов района Пудун манит туристов. Вечером здесь, что называется, не протолкнуться – гуляют, сидят, созерцают… Впечатления нереальные. Мимо по реке проплывают кораблики, украшенные огнями, это может быть каравелла, или китайский дракон, или катер из будущего.

В шаговой доступности от набережной Вайтань Нанкинская улица— главная торговая улица Шанхая и одна из самых оживлённых торговых улиц в мире. Улица пешеходная, так что можно бродить без спешки и оглядки на транспорт. Здесь множество элитных магазинов и бутиков. Пешую прогулку также делают увлекательной торговцы разнообразными сувенирами и мягкими игрушками, талантливые музыканты и прогулочные паровозики.

Если уже голод дает о себе знать, то местные харчевни в большинстве своем напоминают те, к которым давно привыкли в приграничном Китае – большой круглый стол со стеклянной вращающейся платформой. Это для компаний в 6 – 8 человек. Если вы вдвоем, то можно сесть и за небольшой столик, но уже тогда не будет такого числа заказанных блюд. Есть здесь и ресторанчики типа шведского стола. Вот только часть блюд придется готовить самостоятельно. Выдают примус, кастрюльку и далее начинается священнодейство – кто во что горазд. Список начинается вполне с обыкновенных ингредиентов – свинина, курица, овощи, морепродукты, квашеные соевые бобы, бамбук, кунжутная паста… Два одинаковых рецепта здесь не получится никогда.

Азиатская Венеция

Если уж оказались в Шанхае, не поленитесь, загляните в обаятельное местечко Чжуцзяцзяо – город на воде. Вдоль каналов расположились двухэтажные домики, балконы и террасы нависают над водой. Здешний транспорт – эдакие гондолы на китайский манер, разве что управляющий веслом баркаролу не споет. Возраст города давно перевалил за 1700 лет. Удивительные старые мосты, перекинутые через живописные каналы, небольшие реки, заросшие ивами, и аккуратные домики, в которых живут, делают бизнес, встречают туристов. Здешние улочки с мощенной брусчаткой выглядят очень изящно и живописно. Прогулка по узким переулкам вдоль исторических памятников, уютных музеев, антикварных лавочек, старинных магазинчиков и мостов принесет вам удовольствие. Кстати, старые, необычные мосты - одна из главных достопримечательностей города. У каждого моста свое название и масса прекрасных точек, чтобы запечатлеть и себя любимого на фоне этих архитектурных шедевров и всей красоты вокруг. А еще здесь несколько старинных садов, и самый большой среди них - сад Кэ Чжи. На одном из холмов сада стоит квадратное пятиэтажное здание, вершину которого венчает диаметральный Лунный павильон. Это здание считается самым высоким в маленьком городке. Посередине небольшого пруда, в котором шныряют уже выдрессированные толстые карпы, есть беседка – в ней периодически исполняют отрывки из Пекинской оперы. В такие моменты кажется, что совершил прыжок во времени.

То тут, то там, предлагают легкий перекус. Здешние "петушки" в облике быков на палочке таковыми не являются. Если есть смелость, то можно отведать жареных жуков, личинки, скорпионов. По 10 юаней за штучку. Сыт не будешь, но остроты ощущений хватит на всю жизнь. Есть и более приземленная еда прямо с лотков, готовят тут же на глазах. Могут предложить воробьев на шампурах, яйца сваренные в соусе, вываренная свиная рулька, оладьи с различными начинками, рис с мясом и перцем, утрамбованный в листья и т.д. Китайцы едят все, тамошняя кухня – это настоящее безотходное производство. Везде можно встретить "когти феникса". На самом деле это привычные нам куриные лапки, которые наши домохозяйки используют при варке холодца. Маринованные в разных соусах, продаются везде. Отлично идут под пиво. Едят и утиные лапы и шеи, бараньи головы, коровьи желудки и т.д.

У китайцев есть пословица "Где сто блюд, там сто вкусов"э Это к тому, что любой продукт приготовят всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Так что, отправляйтесь в Шанхай, изучайте этот крупнейший город Китая и мира по численности населения, знакомьтесь с важным финансовым и культурным центром страны, и пробуйте, пробуйте, пробуйте блюда, которые вам предлагают…

P.S. За организацию рекламного тура редакция ЕНВ приносит благодарность российской компании "Билетур" и китайской компании "Летний Сад". Из Владивостока в Шанхай выполняются прямые рейсы, время в пути 2 часа и 40 минут. Возможность отправиться в составе группы по спискам избавляет от необходимости оформлять визу.