Южнокорейский Инчхон выходит на приморский рынок в области медицинского туризма

Концентратор медицинского туризма в Северо-Восточной Азии – южнокорейский Инчхон решил расширить и упрочить контакты на приморском рынке. Для этого во Владивосток прибыла целая делегация представителей медучреждений Инчхона во главе с президентом Организации туризма Инчхон. Результатом визита в приморскую столицу стало подписание меморандума с приморскими коллегами и знакомство представителей турбизнеса Приморья с возможностями клиник Инчхона, сообщают ЕНВ.

Делегация, в составе которой представители медицинских учреждений прибыла во Владивостоке. Цель визита – наладить, расширить и упрочить связи с представителями турбизнеса Приморского края, которые работают на российско-корейском направлении в сфере медицинского туризма.

В рамках визита был подписан меморандум. Договорные отношения подписями скрепили представители южнокорейских клиник и приморской компанией медицинского туризма "Верналь".

Президент Организации туризма Инчхон г-н Хван Чун Ки подчеркнул, что подписание данного документа будет способствовать расширению контактов между Приморьем и Инчхоном. Сегодня приморцы хорошо осведомлены о Сеуле, но медицинский потенциал Инчхона недостаточно представлен и известен в Приморье. Хотя на самом деле у этого южнокорейского города значительные возможности в медицинской сфере. И административные органы города настроены поддержать медицинские учреждения в их продвижении на иностранный рынок, в частности приморский.

Генеральный директор компании "Верналь" Дмитрий Вахонин отметил, что у компании накоплен богатый опыт в области медтуризма, где в качестве партнеров достаточно зарубежных клиник, в т.ч. и южно-корейских. А подписание меморандума – это еще один шаг поступательного движения на пути к здоровью и в сфере медицинского туризма. И у компании есть своя стратегия, накопленный опыт и уровень знаний, который позволят приморцам выбрать клинику и получить диагностику, оперативное лечение и реабилитацию за рубежом. "В своей работе с корейскими коллегами мы будем использовать консультации пациентов в режиме он-лайн, организовывать встречи медиков, привозить специалистов для консультирования наших пациентов и т.д. Сегодня чаще всего наши пациенты едут за границу в сложных случаях при онкологических заболеваниях. Далее следуют неврология, пластическая хирургия. Что касается диагностики, конечно, нам бы хотелось, чтобы люди в заботах о своем здоровье в качестве профилактики проводили комплексную диагностику регулярно. Но чаще всего необходимость диагностики всплывает уже при оперативном вмешательстве, когда все возможности испробованы, затрачены большие суммы, а ситуация не улучшилась", - отметил Дмитрий Вахонин.

Медицинский сектор Инчхона был представлен на встрече пятью учреждениями, предлагающими разноплановый спектр медицинских услуг – от обычной диагностики до сложнейших операций.

Больница святой Марии г. Инчхон католического университета.

Это было одно из первых медицинских учреждений, созданных при университете после Корейской войны 1955 года. Кредо больницы – предоставление передового лечения и нежного отношения ко всем пациентам. Производят комплексное медицинское обследование, специализированные обследования легких, сердца, головного мозга, онкологических заболеваний. Иностранные пациенты выбирают эту клинику из-за Центра роботизированной хирургии, именно в стенах этого учреждения впервые в Корее была осуществлена при женских болезнях лапароскопия. В поликлинике 17 специализированных центров и 33 отделения – от операционного до лечения ревматоидных заболеваний.

Больница ХИМЧХАН БУПЁН.

Специализация – лечение болезней опорно-двигательной системы, а также протезирование суставов. По оценке комиссии медстрахования в области эндопротезирования тазобедренных суставов клиника занимает 1 место. За три последних года здесь проведено 160 таких операций, что в 5 раз больше, чем в 31 клинике страны. Здесь благодаря эндоскопу со встроенной миникамерой и операционным лазером используют методику одновременной диагностики и лечения. Клиника настроена выстроить отношения с приморскими коллегами и административными органами таким образом, чтобы возможность получить медицинские услуги была у не только у состоятельных жителей Приморья, но и у тех, кому необходимы операции по жизненным показателям, а недостаток финансов не позволяет это сделать. Т.е. в перспективе – бесплатные операции для определенной категории граждан.

Международная больница НАЗАРЕТ.

Ровно 35 лет тому назад клиника стала первой больницей в Корее, где врачи в своей работе стали использовать современные и восточные методики медицины. В клинике 25 отделений, где делают диагностику, операции, проводят реабилитацию, заботятся о здоровье и состоянии пациентов. Специализация – лечение позвоночника с использованием современных методик и восточной медицины. Операции малоинвазивны, время госпитализации 2 -3 дня. Т.к. при таких операциях общий наркоз не используется, то лечение доступно даже людям из группы риска – астматикам, диабетикам, онкобольным, с болезнями сердца, органов дыхания, почек, лицам почтенного возраста. В реабилитационном центре достигнуты грандиозные успехи при лечении эпилепсий, после инсультов. В течение одного месяца пациент восстанавливается практически полностью.

Международный медицинский центр ИНХА.

Это комплексный центр здоровья и красоты, где работают диагностический центр, клиника пластический хирургии, дерматологическая клиника, стоматологическая клиника, клиника восточной медицины и СПА-центр. Услугами центра часто пользуются транзитные пассажиры, при этом медучреждение обеспечивает клиентам трансфер. Услуги так же предоставляются с учетом транзитного времени. Здесь можно пройти диагностику, а на обратной дороге после отдыха при возвращении домой забрать результаты. По данным 2016 году диагностике находится на третьем месте услуг, востребованных посетителями. Лидируют стоматология и пластическая хирургия. Легкие пластические операции проводятся без общего наркоза, что сокращает время предоставления услуги. Центр периодически проводит различные акции, что способствует росту числа пациентов – например сезонные акции, скидки для постоянных клиентов, индивидуальные предложения. Кроме того, услугами этого центра пользуется национальная и крупнейшая авиакомпания Южной Кореи Korean Air.

Университетская клиника ИНХА.

Российские пациенты уже давно "раскусили" все возможности этого медучреждения, и обращаются сюда за помощью уже не первый год. Здесь работают центр сердечнососудистых заболеваний, диагностический центр, центр онкологических заболеваний. Для получения квалифицированной помощи не обязательно ехать в Сеул, все вопросы можно решить и в этом медучреждении Инчхона. В 2012 году эта клиника была назначена государством в качестве регионального кардиоваскулярного центра.

Стоит отметить, что на сегодня все представленные клиники располагают русскоязычными координаторами, которые не просто знают корейский язык, а имеют еще специальное медицинское образование. Кроме того, на сайтах клиник есть и страницы на русском языке, что делает информацию доступной и понятной.

Все клиники презентовали свои возможности представителям приморского турбизнеса. Желание узнать новые возможности и перспективы сотрудничества с медучреждениями Инчхона изъявили более 15 приморских туркомпаний.