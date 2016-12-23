С Дальним Востоком России у Лаоса связаны большие планы – замминистра Синава Суфанувонг

Совсем недавно, 7 октября, Лаос и Россия отмечали 56-ю годовщину дипломатических отношений. Правда, отношения эти устанавливал еще Советский Союз, который настойчиво отстаивал нейтралитет, независимость и единство этого небольшого государства в ЮВА. Но учитывая преемственность, отношения эти продолжаются, более того, активизируются. Это подтверждают визит делегаций ЛНДР во Владивосток для участия в агровыставке и во Втором восточном экономическом форуме, о расширении планов в сфере туризма, торговли, образования, сообщают ЕНВ.

Сегодня, несмотря на различные политические и экономические осложнения в мире, Лаос и Россия, опираясь на фундамент взаимопонимания и совместных усилий, имеют все возможности вывести двусторонние связи и сотрудничество на новый уровень стратегического партнерства. Этого можно достичь путем взаимной поддержки на региональных и мировых площадках ради мира, безопасности и обеспечения стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Сегодня отношения России и Лаоса базируются на таких отраслях экономики, как энергетика и природные ресурсы, сельское хозяйство, туризм и перерабатывающая промышленность.

Справка: Лаос занимает 148-е место в товарообороте России. По итогам 2015 года товарооборот между странами составил чуть более 16 млн. долларов. На долю экспорта пришлось $16 долларов, на долю импорта – 0,8 млн. долларов.

"Если говорить об экономической деятельности Приморья и Лаоса, то мы могли бы получать экзотические фрукты в рефрижераторах. Лаос хоть моря и не имеет, но у них все равно есть свой морской порт, предоставленный Вьетнамом. А там плечо короткое – около двух недель. Приморье могло бы поставлять в Лаос морепродукты – икру, краб, креветки, гребешок, то, что люди любят во всем мире. И учитывая, что моря в Лаосе нет, то это будет востребовано", - считает почетный консул ЛНДР во Владивостоке Александр Вирич.

В сфере энергетики у "Интер РАО" есть договоренности по строительству гидроэлектростанции (ГЭС) в Лаосе. Мощность станции предполагается в 330 МВт, ориентировочная стоимость — 800 миллионов долларов. Программы в области энергетики – в приоритете экономического развития страны. Лаос стремится стать гидроэнергетической "батарейкой" Азии, для чего предполагает войти в число ведущих экспортеров электроэнергии в регионе. Национальный стратегический план Лаоса утверждает, что республика будет экспортировать электроэнергию в соседние страны, такие как Таиланд, Вьетнам и Камбоджу.

Для достижения намеченных планов Лаос делает ставку на образование. И здесь вектор направлен на учебные заведения России. Стоит отметить, что на сегодня Лаос – единственная страна, где весь кабинет министров отлично изъясняется по-русски. Так что в силу российского образования это азиатское государство верит. И Приморский край при обучении молодежи из Лаоса занимает устойчивое положение – основные площадки, где будущие специалисты грызут или будут грызть гранит науки – это ВГУЭС и ПГСХА.

"Тему образования поднимали в ходе заседания Межправкомисси. Нам будут поступать конкретные заявки со стороны Лаоса – сколько тех или иных специалистов, например, зоотехников, ветеринаров, агрономов, требуется стране. И речь здесь идет не об общих дисциплинах, не о расплывчатых пониманиях "маркетолог" или "экономист" , а вполне о подготовке специалистов по конкретным профессиям. Во ВГУЭС уже учатся студенты из Лаоса. И сейчас решается вопрос об открытии подготовительного факультета в сельхозакадемии, что даст ребятам возможность активнее погрузиться в изучение русского языка, чтобы потом непосредственно заняться уже самой учебой. Сегодня в Приморье учится 35 ребят из Лаоса, в в середине сентября приехало еще 87 человек, - рассказывает Александр Вирич. - В этом году 226 человек подали заявления с просьбой о зачислении в вузы России. Увы, квот на всех не хватает. В этом году их число и так увеличилось почти в 6 раз – беспрецедентный случай".

Сегодня главы министерств Лаоса, российские вузы и дипломаты уверены, что через пять-семь лет Лаосская Народно-Демократиическая Республика получит отменных специалистов, что создаст условия для настоящего экономического "взрыва" и расширения отношений ЛНДР с другими государствами на международном рынке.

По-прежнему на первых позициях в экономике Лаоса – туризм.

"Лаос - отличная страна для туризма. Население страны – всего 7 млн. человек, а по итогам 2015 годы мы приняли почти 5 млн. туристов. Больше всего к нам едет туристов из Китая и Таиланда. Это что касается азиатских направлений. А если говорить о Европе, то Лаос посещает много туристов из Германии и Франции. Больше число иностранных путешественников приезжает в нашу страну из США. По геополитическому расположению Лаос находится в центре Азии. И экономисты делают прогнозы, что Лаос скоро станет второй Швейцарией в Азии", - рассказывает заместитель министра энергетики и природных ресурсов Лаоса Синава Суфанувонг.

Что касается туризма, то туристические возможности этой страны можно и не перечислять. Кто был, тот знает, о чем идет речь, а кто собирается ехать – "перевернет" массу информации о путешествии по этой стране.

"Каждый год знаменитый британский журнал Wanderlust Travel Awards публикует номинантов туристической премии. В номинации "самый любимый город мира" лаосский город Луанг Прабанг находится на первом месте. По итогам 2015 года за него проголосовало чуть больше 97 процентов читателей. И мы надеемся, что этот рейтинг сыграет на увеличение числа туристов, приезжающих в Лаос. Луанг Прабанг - столица бывшего королевства Лансанг. И на его территории сосредоточена основная культура в регионе, тут сохранился традиционный быт Лаоса. Луанг Прабанг входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и число туристов, приезжающих сюда, растет год от года", - рассказывает об особенностях туризма в своей стране г-н Синава Суфанувонг.

Он так же добавил, что по данным Европейской комиссии по туризму Лаос неоднократно попадал в топовые рейтинги, как страна благоприятная для туризма сточки зрения безопасности, инфраструктуры, экологии.

И если уж речь пошла о туризме, то к месту будет тема авиасообщения между Владивостоком и Вьентьяном. Тема не нова, то набирает обороты, то притормаживает, но с "орбиты" не сходит.

"Проект очень реальный. У нас Lao Airlines летает из Вьентьяна в Сеул, а из Сеула до Владивостока всего 2 часа. И если все срастется, то можно реализовать многие планы. Туристы из Приморья смогут посетить Лаос в рамках пакетных туров, и потом отправиться дальше в путешествии по Азии – в Сингапур, Малайзию, Вьетнам. Это вполне реальный проект. Власти Лаоса постараются посодействовать тому, чтобы в ближайшее время вопрос о полетах Lao Airlines из Сеула во Владивосток был решен", - пояснил г-н Синава Суфанувонг.

"Я встречался с президентом Lao Airlines, по последней информации, руководство авиаперевозчика уже направило документы в Минтранс России для утверждения. После этого руководство Lao Airlines прилетит во Владивосток, они уже получили официальное приглашение от генерального директора ОАО "МАВ" Игоря Лукишина. Будут обсуждаться условия и цены обслуживания бортов, тарифы на портовые сборы. Мы предоставим офис для Lao Airlines, берем на себя заботу об отдыхе экипажей – обеспечим их гостиницей. В общем, вопрос сейчас именно на этой стадии", - добавил Александр Вирич.

В рамках второго ВЭФ во Владивостоке делегация Лаоса примеривалась, приценивалась, знакомилась, общалась, расширяла контакты. "Интерес очень большой. Понравились спикеры, представленные проекты, заявленные к обсуждению темы. Сейчас думаем над тем, как активизировать расширить сотрудничество в области энергетики, а конкретно в вопросах приобретения сырой нефти на Дальнем Востоке. В начале этого года данную тему обсуждали с "Роснефтью", обсуждали и план дальнейшего сотрудничества. Но бизнес любит тишину, поэтому пока все карты открывать не будем. Но замечу, что с Дальним Востоком России у нас связаны большие планы", - отметил г-н г-н Синава Суфанувонг.

Заместитель министра энергетики и природных ресурсов Лаоса отметил, что впечатлился и речью Абэ, где тот обратился к восьми пунктам сотрудничества Россией по развитию Владивостока, затрагивающих строительство медучреждений, жилых домов, инфраструктуры, создания благоприятных условий для людей. "Но самый впечатляющий из проектов, который сейчас реализуется в Приморье – это свободный порт Владивосток", - резюмировал г-н Синава Суфанувонг.

Стоит добавить, что в сентябре в Лаосе прошел 11-й Восточноазиатский саммит. Российскую делегацию возглавлял Дмитрий Медведев. На полях саммита правительства России и Лаоса заключили соглашение о взаимной отмене визовых требований. Это еще раз подчеркивает, что отношения между двумя государствами ширятся.