Аэропорт Владивосток встретил первый рейс Royal Flight

Новый партнер-перевозчик аэропорта Владивосток 20 октября 2016г начал выполнение чартерной программы из приморской столицы в Юго-Восточную Азию. Рейсы на популярные туристические курорты Таиланда (Пхукет) и Вьетнама (Камрань) осуществляет авиакомпания Royal Flight, сообщают ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ОАО "МАВ".

Первый самолёт с 235 пассажирами на борту отправился в солнечный Таиланд 20 октября. Загрузка воздушного судна составила 100%.

Отметим, на протяжении многих лет туристические маршруты из Владивостока в Юго-Восточную Азию пользуются большим спросом. Только с января по сентябрь 2016 г. суммарный пассажиропоток на направлениях в Таиланд и Вьетнам составил более 40 000 человек. Напомним, с 10 октября из аэропорта Владивосток впервые начали выполняться прямые регулярные рейсы по маршруту Владивосток-Бангкок-Владивосток.

Отметим, что по итогам первого полугодия 2016 года у Росавиации были претензии к данному аваперевозчику из-за многочисленных задержек при выполнении рейсов.

Справка:: Авиакомпания Royal Flight— российская авиакомпания, выполняющая чартерные пассажирские авиаперевозки для туроператоров Coral Travel и Sunmar. Базируется в аэропорту Шереметьево. Штаб-квартира расположена в Москве. Выполняет чартерные пассажирские перевозки на самолетах Boeing 767-300, Boeing 757-200, Boeing 737-800. География полетов Royal Flight включает полеты в Таиланд, Индию, Австрию, Испанию, Грецию, Таиланд, Вьетнам, Марокко, Тунис, ОАЭ.