Китаю предложили построить круизный терминал на острове Русский во Владивостоке

Состоялись переговоры вице-премеьера - полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева с председателем правления корпорации "Чайна Мерчантс Груп" (China Merchants Group) Ли Сяопэнем. Стороны обсудили перспективы сотрудничества и реализации инвестиционных проектов на территории Свободного порта Владивосток – строительства порта-хаба, индустриального парка, круизного терминала и выставочного центра на острове Русский, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

Юрий Трутнев рассказал Ли Сяопэню о деятельности Правительства России по повышению инвестиционной привлекательности дальневосточных регионов, в том числе о налоговых и административных преференциях для резидентов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток.

Он сообщил также, что развитие портовой и транспортной инфраструктуры, логистических центров является приоритетным на Дальнем Востоке.

"Российский Дальний Восток займёт ключевое место в мировых трансграничных потоках. По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина уже сейчас созданы свободные порты в нескольких регионах ДФО. Дальнейшая их модернизация изменит существующую транспортную картину, в том числе послужит развитию Северного морского пути", – пояснил Юрий Трутнев.

Ли Сяопэн в свою очередь презентовал международные проекты корпорации "Чайна Мерчантс Груп" и выразил заинтересованность в сотрудничестве в сфере развития портовой и городской инфраструктуры Дальнего Востока, а также морских грузоперевозок.

19 октября Юрий Трутнев провёл рабочую встречу с вице-президентом корпорации "Хуавэй" (Huawei) Чжэн Елаем, в ходе которой были рассмотрены возможности открытия IT-лаборатории на базе Дальневосточного федерального университета. Кроме того, Юрий Трутнев встретился с губернатором провинции Гуандун Чжу Сяоданем и заместителем секретаря Постоянного комитета провинции Гуандун, секретарем ПК города Шэньчжэнь Ма Синжуйем, ознакомился с деятельностью свободной экономической зоны Цяньхай (Qianhai), посетил Корпорацию инновационных разработок.

20 октября Юрий Трутнев посетит Пекин. В программе рабочего визита запланировано проведение переговоров с заместителем Премьера Госсовета КНР Ван Яном, участие во втором заседании Совета сотрудничества между регионами Дальнего Востока Российской Федерации и северо-востока Китайской Народной Республики. Вице-премьер также проведёт ряд встреч с главами крупнейших компаний, в том числе с CNEEC, "ВЭН ЛИАН" (WENG LIANG),"Чайна Нэшнл Голд Групп Корпорэйшн", группы компаний "КОФКО" (COFCO) и банка ICBC.