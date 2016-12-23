Подлодка С-178 – 35 лет со дня последнего выхода в море

19 октября 1981 года С-178, советская подводная лодка проекта 613, которая несла службу в Тихоокеанском флоте ВМФ СССР, вышла в море, а 21 октября 1981 года вечером "эска" ТОФ погибла у острова Скрыплева, сообщает ЕНВ.

Возвращающаяся в базу после отработки задач боевой подготовки подводная лодка входила из Уссурийского залива в пролив Босфор Восточный. Двое суток субмарина проходила тесты по замеру шумности.

Соскучившиеся по свежему воздуху офицеры, мичманы, матросы, только что отужинав, собрались на ходовом мостике и в ограждении боевой рубки. Погода была тихой и ясной, настроение радостным и оживленным. Курили, шутили, делились планами на будущий отдых, любовались вечерним Владивостоком. До поворота влево с курса 5 градусов на вход в пролив оставалось около 10 минут.

Центральный, акустик – разнеслось по мостику из системы громкой связи "Каштан" - слышу шум винтов по пеленгу 290, на дистанции 11 кабельтов. Пеленг не меняется, дистанция сокращается. Добро, - привычно ответил командир лодки, приняв доклад, однако, по видимому посчитал его не существенным и продолжил прослушивание хоть и старых, но ещё достаточно смешных анекдотов в исполнении стоявшего на руле боцмана. Всех собравшихся в рубке заставил смолкнуть испуганный, и от того очень громкий доклад матроса-сигнальщика вахтенному офицеру: "Цель слева шестьдесят, дистанция пол-кабельтова, быстро идёт на нас". Люди в ограждении боевой рубки опешили. Единственное, что успел сделать командир подводной лодки, это дать команду: "Право на борт! Сигнальщику осветить встречное судно" Команда была исполнена, но времени на расхождение лодки со стремительно приближавшимся судном уже не было. Командир электромеханической боевой части, видимо, единственный, успевший за долю секунды оценить ситуацию, спрыгнул с мостика в рубочный люк. Прыгнул, потому что понял: будет столкновение. Дальше была катастрофа. Из воспоминаний капитана 1 ранга в отставке Владимира Петровича Трушко.

Прошедшие со времени трагедии 35 лет сделали традиционной ежегодную встречу сослуживцев-подводников, родных и близких погибших, выживших членов экипажа С-178 два 21 октября. Встречаются не только те, кто выжил в глубине свинцовых вод Уссурийского залива, но и те, кто знал экипаж и его командира, кто спасал из затонувшей субмарины и выводил на поверхность подводников, кто помнит о подвиге моряков-тихоокеанцев.

Сергей Иванов, связист: "Прошло столько лет, а я до сих пор помню всех своих боевых товарищей, помню, как гибнущие матросы обреченного 4-го отсека задраивали люки и вентиляцию, чтобы спасти своих друзей. Это были замечательные люди, которые остались верны присяге до конца".

Рамиль Шарыпов, трюмный: "Я был в аварийной лодке до самого конца, выходил из 3-го отсека предпоследним, предварительно вместе со старпомом затопив его. Дали 2-ю группу инвалидности: всплывая с глубины, получил кессонную болезнь. Работать с тех пор не могу: мучают боли в суставах и голове, теряю сознание - отголоски трагедии".

Александр Левун, штурман: "Претензий к судовождению погибшей лодки у следствия не было. Она оказалась в закрытом районе закономерно: на рекомендованных курсах следования шла ночная рыбалка, там было не протолкнуться между сейнерами".

Прошло много времени, но те дни все еще перед глазами участников трагедии.

Сергей Кубынин, старпом: "От столкновения С-178 с рефрижератором удар был страшный, сразу погас свет, лодка легла на борт. Я выбежал в центральный пост, и мы с механиком Валерой Зыбиным начали бороться за жизнь корабля и экипажа. Кормовые отсеки погибли практически сразу, но мы, живые, до сих пор помним звук задраиваемой гибнущими вентиляции, по которой вода могла поступать из кормы в наши отсеки. Три дня я руководил организацией спасательных работ внутри корпуса, три дня и три ночи со мной были 17 оставшихся в живых моряков. Командовать ими нужды не было - все понимали, что шанс остаться в живых минимален, но он полностью зависит от всех нас, от наших знаний и опыта.

Мы остались живы благодаря этим знаниям и во многом вопреки организации нашего спасения командованием. Не знаю почему, но большинство выходивших из лодки матросов не были встречены на дне водолазами, поднимались на поверхность методом свободного всплытия, получали баротравмы легких, кессонку, иногда просто замерзали или тонули уже после всплытия. Не встретили и последних выходивших из лодки - нас с Шарыповым. Он - инвалид, я лежал в госпитале сразу с семью диагнозами: от баротравмы до воспаления легких. Командира, я уверен, посадили несправедливо, хотя никто его вины не доказал. Общий счет схватки экипажа со смертью 32:29 не в нашу пользу. Могло быть больше, но мы боролись за себя и за лодку - как учили".

Владимир Дайнеко, замполит: "После трагедии писали про нас и нашего командира много лжи. Мы служили вместе с Маранго на С-178 три года, могу уверенно заявить о его профессионализме, глубоком знании морского дела. И о недостатках в корабельной организации, обусловленных устройством лодки, которые способствовали трагедии, и о которых после гибели людей командование флота старалось не упоминать. Например, лодочные акустики не имели прямой связи с мостиком, а значит, их доклады о цели шли к командиру с опозданием. Не могу не рассказать о том, как нас, выпавших в море с рубки субмарины, "спасали" пьяные рыбаки загубившего лодку рефрижератора. Как вывалили они в море - не глядя - спасжилеты и спаскруги, как я плавал за ними к борту, чтобы отдать спасательные средства одетым в теплое товарищам, как не завелся мотор на их шлюпке, из-за чего погиб наш офицер".

Кстати, именно после гибели С-178 на советском флоте было принято решение оснастить все советские подлодки по примеру субмарин НАТО проблесковыми маячками на рубке, чтобы их ночью "даже пьяные рыбаки с автобазы" могли отличить от катера или баркаса.

Следует отметить, что за годы после трагедии в умах многих причастный к ней наконец-то сформировалось ясное понимание: грешно пред памятью погибших не помнить в том своей вины.Поэтому в прошлом году многие ветераны-подводники с недоумением прочитали сообщение о том, что якобы "россияне распространяют и активно подписывают петицию о присвоении Кубынину звания Героя России за подвиг, совершённый почти 35 лет назад. В 1981 году Кубынин спас часть экипажа затонувшей подводной лодки С-178".

Но наградной лист на звание Героя, подписанный якобы главнокомандующим ВМФ СССР адмиралом флота Владимиром Чернавиным, так и остался "в столе".

Капитану 1 ранга в отставке Кубынину С.М. Уважаемый Сергей Михайлович! К тебе обращается с открытым письмом группа твоих бывших сослуживцев-ветеранов 6 эскадры подводных лодок Тихоокеанского флота, в состав которой оргштатно входила пл "С-178".

Побудительным мотивом, инициирующим наше обращение, послужила передача "Поступок2, вышедшая в эфир на канале "Звезда" 03.12.2015г. Передача посвящена трагедии подводной лодки "С-178". Указанная передача – большой коллективный труд, и было бы странно, если бы в нём не оказалось тех или иных правильных слов и посылов. Но в нашей ситуации важно не только то, что было сказано, но и то, что мы, к сожалению, не услышали, хотя все основания к тому были.

Вырванный из контекста всей трагедии пл эпизод спасения личного состава из затонувшего корабля выглядит с позиции офицера МЧС достойно и производит впечатление на неосведомлённого зрителя. Но ряд фактов, известных нам как из официального расследования, так и из личного общения в процессе службы с тобой лично и с оставшимися в живых членами экипажа выпадает из общего благостного сюжета, направленного на твою канонизацию.

Выдающийся моряк-кораблестроитель академик А.Н. Крылов в своих трудах отмечал: "Часто истинная причина аварий лежит не в действии неотвратимых сил и непреодолимых сил природы, не в неизбежных случайностях на море, а в непонимании основных свойств и качеств корабля, несоблюдении правил службы и самых простых мер предосторожности, непонимании опасности, в которую корабль ставится, в небрежности, неосторожности, отсутствии предусмотрительности". Теперь, основываясь на сказанном, тезисно попытаемся объяснить, почему наше понимание катастрофы не укладывается в рамки твоей героизации.

Итак, о ясных доводах, о простых понятиях, о фактах.

Во-первых. Причина гибели пл "С-178" - не в действии неотвратимых сил и непреодолимых сил природы, а в несоблюдении правил службы и самых простых мер предосторожности, не катаклизм природного характера, а рукотворная катастрофа, унесшая жизни тридцати двух ни в чём не повинных молодых ребят и гибель боевого корабля.

Во-вторых. Старший помощник командира корабля в соответствии с корабельным уставом отвечает, в том числе, за организацию службы.

Малые, но повторяемые неоднократно, послабления к себе и подчинённым вошли у тебя в пагубную привычку и стали самым злейшим препятствием в достижении и поддержании должной организации корабельной службы. Недостаточное понимание этой простой истины стало одной из первопричин трагедии.

В-третьих. Специфика службы на пл и её конструкция предъявляют жёсткие требования к организации ГКП на том основании, что поступающие на мостик доклады по обстановке недостаточно оперативны и мало информативны для восприятия, но главное, - не могут проконтролироваться командиром лично. В таких условиях важнейшую роль приобретает качество работы ГКП и эффективность руководства им со стороны старшего помощника командира. СПК не может быть действенным помощником командира корабля в море, если не освоит и не сумеет возглавить работу расчёта ГКП уверенно и надёжно.

Расчёт ГКП под твоим руководством должен был выработать перед входом в пролив Босфор Восточный (узкость) и предложить командиру выполнить следующие мероприятия, предусмотренные руководящими документами:

- объявить боевую (учебную) тревогу;

- усилить зрительное и техническое наблюдение;

- запретить смену вахты;

- старшему помощнику командира, т.е. тебе лично, приготовить корабль к плаванию в узкости вблизи берегов, в сложных условиях (задраить переборки, загерметезировать корпус), проверить готовность корабля к БЗЖ.

Ни одно (!) из указанных мероприятий на корабле не выполнено. На боевом корабле, больше напоминающем по своей организации плохую прогулочную яхту, витал дух беспечности, благодушия, желания привязаться к родному пирсу в кратчайший срок. Команда принимала пищу, развлекалась на мостике, переборочные двери от 2-го до 6-го отсеков настежь, а ты, вместо наведения элементарного порядка и личного несения на мостике пл ходовой вахты в качестве вахтенного офицера, расписывал в каюте суточный наряд.

В-четвёртых. Да, юридически за всё и за всех на корабле отвечает только командир, поэтому ты избежал, в отличие от командира, уголовной ответственности, но от ответственности моральной тебя никто не освобождал.

Помимо законов юридических есть ещё выработанный столетиями кодекс нравственности в русской и советской армии. Речь идёт, прежде всего, о таких непреходящих ценностях как честь и воинский долг, чувство гордости и стыда, о духе товарищества и взаимной поддержке, о сознании того, что все мы, офицеры – одна семья, соединённые одной и той же задачей и призванием. Таким образом, по нашему глубокому убеждению, безнравственно и не по-офицерски переводить всю вину на командира пл, а себя выставлять "белым и пушистым".

Мы обращаемся к твоей офицерской чести, к твоей совести, предлагаем прекратить героизацию собственной личности на фоне трагедии пл "С-178" и посмотреть правде в глаза. А, правда, говоря словами мудрого Главкома ВМФ Горшкова С.Г., такова: "Нет аварийности оправданной и неизбежной. Аварии и условия дл их возникновения создают люди своей неорганизованностью, безответственностью и безграмотностью", т.е. личный состав ГКП и ТЫ, как первый заместитель командира, также как и командир, повинны в гибели 32 моряков и подводной лодки.

На пороге вечности пора уже сделать выбор:

- или ты признаешь свои указанные выше трагические ошибки, совершённые по перечисленным причинам, угомонишься и перестанешь спекулировать на "горячей" тематике российского подводного флота, оскорблять чувства ветеранов и участников трагедии, попросишь прощения у живых и мёртвых, их родных и близких;

- или продолжаешь лепить образ "героя-подводника" в глазах людей малосведущих в нашем ремесле, но будешь, с презрением, отвергнут здравомыслящими профессионалами.

И ещё раз о ясных доводах.

1. Отсутствие аварийного запаса пищи, воды и регенерации в отсеках не делает тебе чести, поскольку старший помощник командира корабля обязан знать состояние запасов всех видов и принимать меры к поддержанию их в соответствии с установленными нормами (ст. 190 КУ-78).

2. Организация выхода личного состава из затонувшей пл - твоя прямая обязанность и не более того (ст. 197 КУ-78).

3. Решение о мемориале пл "С-178" на морском кладбище принято Военным Советом ТОФ. Какого-либо влияния на принятие указанного решения капитан-лейтенантом Кубыниным нами не установлено и в решении ВС флота не отражено.

4. Мемориал подвергся набегу вандалов в "лихие 90-е", когда плиты из цветного металла с именами моряков были похищены. Однако, в 2002 году решением Совета клуба моряков-подводников, активным участием его членов, при содействии профильных органов военного управления и архива флота, военно-мемориальной компании и администрации города мемориал был восстановлен.

Говорить о какой-то лично своей персональной заслуге в создании и восстановлении мемориала, мягко говоря, не совсем корректно.

P.S. Если уж кто действительно достоин самых высоких слов благодарности, кто принял самое действенное участие в спасении людей, кто научил всех, включая тебя лично, правилам пользования водолазным снаряжением и организации выхода из затонувшей пл, кто меньше всего повинен в катастрофе из командного состава корабля, так это незаслуженно забытый командир электромеханической боевой части (БЧ-5) капитан-лейтенант Валерий Зыбин. С надеждой на взаимопонимание, капитан 1 ранга в отставке Беляков А.М. (командир пл), капитан 1 ранга в отставке Гилёв Ю.С. (штурман пл), капитан 1 ранга в отставке Гнатусин Ф.И. (командир пл), капитан 1 ранга в отставке Гырник А.А. (командир пл), капитан 1 ранга в отставке Дудинский А.И. (заместитель командира пл по политической части), капитан 1 ранга в отставке Кабанячий С.Н. (командир пл), капитан 1 ранга в отставке Ковава Г.М. (командир БЧ-5 пл), капитан 1 ранга в отставке Кравченко В.Г. (командир пл), капитан 1 ранга в отставке Литвиненко И.М. (командир пл), капитан 1 ранга запаса Оржех В.Н. (вахтенный офицер пл), капитан 1 ранга в отставке Парфёнов О.А. (командир пл), капитан 1 ранга в отставке Петренко Г.И. (командир пл), капитан 1 ранга в отставке Римшин Ю.А. (старший помощник командира пл), капитан 1 ранга в отставке Смоляков В.Д. (командир пл), капитан 1 ранга в отставке Тюрин Р.В. (командир пл),., капитан 1 ранга в отставке Широков В.В. (командир пл), капитан 1 ранга в отставке Шулико К.П. (командир пл), капитан 2 ранга в отставке Крокс М.А., (старший помощник командира пл), капитан 2 ранга в отставке Никифоров Л.В. (командир БЧ-5 пл), капитан 2 ранга в отставке Матрос В.М. (командир БЧ-5 пл), капитан 2 ранга в отставке Федорищев С.В. (командир пл), капитан 2 ранга в отставке Шугалей И.Ф. (вахтенный офицер пл), подполковник м/с в отставке Каливецкий В.Ю. (начальник медицинской службы пл), капитан 3 ранга в отставке Непройкин В.В. (командир БЧ-5 пл).

А ЕНВ и ее авторам до сих пор интересно: действительно ли командир Маранго с корабельным прозвищем "Моня" торопился домой, что нарушил очевидный и всем морякам знакомый запрет на плавание в надводном положении через район боевой подготовки В-039 у берегов Скрыплева? Ответа Кубынин ни разу не дал, что понятно: первопричина трагедии скорее всего именно в нарушении командиром правил кораблевождения и флотского ПИРа.