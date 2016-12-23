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Япония

19 октября 2016, 15:40
Вопросы энергетики и окружающей среды Россия и Япония обсудят в Ниигате
Вопросы энергетики и окружающей среды Россия и Япония обсудят в Ниигате

Вопросы энергетики и окружающей среды Россия и Япония обсудят в Ниигате

В повестке: поставки в Японию газа и нефти из РФ, возможности Ниигаты по приему российского СПГ, энергомост Россия-Япония, совместные проекты и т.д.

Россия и Япония обсудят вопросы энергетики и окружающей среды. Площадкой для проведения диалога станет Ниигата, где вот уже в 9-й раз соберутся эксперты, представители бизнеса, министерств, ведомств и административных структур, сообщают ЕНВ.

Основной темой нынешнего форума, который состоится 2 ноября и проводится в деловом центре "Токи мессэ", является российско-японское сотрудничество в энергетической области и охраны окружающей среды.

Инициаторами проведения форума являются префектуральное управление и муниципалитет Ниигаты, а также НИИ Экономики стран Северо-восточной Азии (ERINA).

Как пояснили в префектуральном управлении Ниигаты, на повестке дня  самый широкий круг вопросов. Наиболее актуальные, заявленные на обсуждение в ходе секций и панельных дискуссий, это поставки в Японию российских газа и нефти, использование имеющихся у Ниигаты возможностей по приему российского СПГ, энергомост Россия-Япония, парижское соглашение по экологии, совместные проекты.

Безусловно, помимо этих крупных тем, будут обсуждаться и конкретные вопросы межрегионального энергетического сотрудничества, возможности взаимодействия в области возобновляемых источников энергии.

В работе форума с российской стороны примут участие: представители МИД России, министерства энергетики, Газпрома, РАО ЭС Востока, Торгпредство РФ в Японии, научные круги. С японской стороны – МИД Японии,Управление энергетики и ресурсов, JOGMEC, компании Мицуи, Мицубиси, электрокомпания Тохоку, Комаи Халтек, научные круги.

Отметим, что у Газпрома весьма тесные контакты с японской стороной. Так, на полях второго Восточного экономического  форума во Владивостоке руководство Газпрома и Mitsui & Co. Обсудило вопросы производства сжиженного природного газа в рамках проекта "Сахалин-2" и его наращивания за счет строительства третьей технологической линии СПГ-завода. Был подписан меморандум о взаимопонимании, где отражены намерения сторон по совместному проведению технико-экономического и маркетингового анализа бункеровки морского транспорта с сжиженным природным газом на территории Дальнего Востока России и АТР. Уже в середине октября текущего года главы Газпрома и Mitsubishi Corporation обсудили перспективы взаимодействия в рамках развития "Сахалина-2". Речь шла, в том числе, о проекте строительства третьей технологической линии СПГ-завода.  

Продолжительный успешный опыт сотрудничества с японскими партнерами имеет и "Роснефть" . Год назад в Токио в ходе первой конференции "Энергомост "Россия-Япония" японским компаниям со стороны "Роснефти" поступило предложение по расширению партнерства. В качестве примера проектов с обширным партнерским потенциалом были приведены совместная  разработка шельфа острова Сахалин, развитие СК "Звезда". При участии в подобных проектах у японских компаний появится уникальный шанс стать ключевыми технологическими партнерами проектов с беспрецедентными перспективами роста, что создаст основу для прорывного экономического инвестиционного эффекта. Отметим, что по итогам 2015 года Россия стала третьим поставщиком нефти в Японию (объем – 14,4 млн тонн). "Роснефть" поставила в 2015 году в Японию 4,4 млн тонн нефти.

Отметим, что данный форум пройдет накануне визита в Японию президента России Владимира Путина. Глава России намеревается посетить Японию, где одним из вопросов обсуждения станет проект энергетического суперкольца Россия –Япония-Республика Корея – Китай.

Справка: Поставки нефти из России в АТР выросли за период 2005-2014 на 47,4 млн т. В 2014 г. в Китай было поставлено 30 млн т, в Японию – 11,7 млн т, в Южную Корею – 10,1 млн т. 

Метки: Владивосток, ГАЗ, газпром, нефть, Ниигата, Приморский край, Роснефть, Сахалин, СК "Звезда", СПГ, экология, энергетика, Япония

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