Китай строит аэропорт в Суйфэньхэ

Администрации города Суйфэньхэ, провинция Хэйлунцзян заявила о том, что начинается строительство аэропорта на границей с Россией. В настоящий момент уже полным ходом идут предшествующие строительству аэропорта работы. Об этом сообщает ЕНВ со ссылкой на администрации города.

Аэропорт будет оборудован курсо-глиссадной системой захода на посадку. После завершения строительства он будет располагать шестью стоянками для самолетов категории С и сможет принимать такие пассажирские авиалайнеры, как "Боинг-737" и Аэробус А320.

Аэропорт расположится в 31 км к западу от центральной части города Суйфэньхэ, общая площадь объекта составит 1,85 кв. км, а объем капиталовложений в его строительство - 179 миллионов долларов. Аэропорт сможет обслуживать 450 тысяч пассажиров и 3,6 тысячи тонн грузов.

Город Суйфэньхэ является самым крупным пунктом пропуска на китайско-российской границе, в год через этот КПП границу пересекают около 1 млн человек, а объем совершаемых через него торговых сделок превышает 10 млрд юаней. По статистике, на Суйфэньхэ приходится 80% всего грузооборота между провинцией Хэйлунцзян и Россией.