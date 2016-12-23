Приморье представит свой туристический потенциал в Санкт-Петербурге

Фотовыставку-презентацию туристических возможностей Приморья проведет ТИЦ региона в городе на Неве. Данный проект направлен на развитие и продвижение регионального турпродукта, сообщают ЕНВ.

Презентация станет открытием масштабной фотовыставки, на которой будут представлены самые интересные и живописные места Приморья для посещения туристов. Выставка будет проходить с 9 по 30 ноября также на базе конференц-зала СПб ГКУ "ГТИБ", и полюбоваться красотами Приморья сможет любой желающий.

Заместитель председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Нана Гвичия выразила уверенность в том, что сотрудничество двух регионов поможет взаимно увеличить туристские потоки, а также даст старт новым проектам, развивающим внутренний туризм в России. "Я считаю, что открытие фотовыставки на базе Городского туристско-информационного бюро Санкт-Петербурга даст возможность жителям города и гостям Северной столицы познакомиться с красотами региона. В августе делегация Санкт-Петербурга посещала Приморский край, у дестинации, несомненно, огромный туристский потенциал, который активно развивается с каждым годом. Все больше путешественников со всех уголков нашей страны выбирают этот регион местом своего отдыха", — отметила Нана Гвичия.

Как отметила директор АНО "Туристско-информационного центра Приморского края" Дарья Гусева, проведение данного мероприятия станет большим шагом на пути развития межрегионального сотрудничества в сфере развития туризма в России.

"Мы будем рады представить туристический потенциал Приморского края на площадке Санкт-Петербурга. Выставка поможет представителям турбизнеса западных регионов России сформировать четкое представление о Приморье. В этом году мы сделаем упор на экологический потенциал края ввиду того, что 2017 год назван Годом особо охраняемых территорий и питерские туроператоры смогут составить турпродукт с учетом будущей тематики. В рамках презентации мы также расскажем о таких проектах, как автопробег "7 чудес Приморья", "Петр Первый", детские туры "Моя Россия" и "Дальневосточные рубежи", а также маршруты "Восточное кольцо России". На фотовыставке будут представлены работы лучших фотографов Приморского края. Посетителей выставки ждет удивительное визуальное путешествие в особенный и уникальный мир приморской природы. Также мы представим наши лучшие инфраструктурные проекты, которые уже являются местом притяжения сотен тысяч туристов из Азии и Европы", — рассказала Дарья Гусева.

Напомним, что фотовыставка-презентация стала одним из итогов Соглашения о взаимодействии и информационном сотрудничестве, которое было подписано Приморским ТИЦ с СПб ГКУ "ГТИБ" в марте 2015 года. Напомним, что АНО "Туристско-информационный центр Приморского края" выступает за активное сотрудничество профильных туристических учреждений в целях продвижения российского турпродукта на российском рынке.

Директор ТИЦ Дарья Гусева подчеркнула, что данная выставка будет способствовать активному развитию внутреннего туризма в России.

"Мы выступаем за совместное плодотворное сотрудничество между региональными представительствами, целью которых является развитие туризма и его продвижение на международном уровне. Мы уже год слаженно взаимодействуем в вопросах развития туризма с Санкт-Петербургом, и важно то, что в нашем случае постоянно работает принцип обратной связи. Надеемся, что в дальнейшем наше сотрудничество будет становиться все продуктивнее, и в ближайшем будущем Владивосток и Санкт-Петербург войдут в единый региональный маршрут, который послужит примером успешного сотрудничества между регионами России", — рассказала Дарья Гусева.

Напомним, что в августе 2016 года во Владивосток с визитом прибыла делегация из Санкт-Петербурга, в рамках которого туристско-информационные центры Санкт-Петербурга и Приморья наметили пути сотрудничества в сфере развития туризма. Стороны обсудили такие перспективные для партнерства темы, как развитие морского туризма, взаимодействие по решению вопросов, касающихся приема туристов из Китайской Народной республики, инициатива создания прямого авиасообщения между Владивостоком и Санкт-Петербургом, а также взаимное участие в конгрессно-выставочной и деловой деятельности профильной туристической тематики. Директор Приморского ТИЦ Дарья Гусева пригласила коллег принять участие в Третьем Тихоокеанском туристском форуме, который состоится в мае 2017 года на площадке ДВФУ.

Стоит добавить, что на одной площадке с Приморским краем также пройдет презентация г. Улан-Удэ, организатором которой станет Комитет экономического развития и туризма Администрации города. Напомним, что 9 ноября состоится открытие Дней Улан-Удэ в Санкт-Петербурге и после проведения мероприятий все участники приглашены на праздничный концерт.