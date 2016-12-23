"Я ведь профессиональный востоковед": Илья Лагутенко о межкультурном обмене с Японией

16 октября – в день рождения Ильи Лагутенко –российская группа "Мумий Тролль" выступит на крупнейшем японском рок-фестивале Visual Japan Summit. Событие беспрецедентное: доселе в Саммите, организованном тремя супергруппами – X Japan, Luna Sea и Glay, принимали участие только группы Страны восходящего солнца. Несомненно, катализатором событий стала встреча этим летом Ильи Лагутенко с лидером X Japan, Йошики Хаяши. О том, как началось и во что может вылиться их знакомство, опубликовал Musical-Express, сообщают ЕНВ.

– Вы познакомились с Йошики на московском Beat Film Festival, где вы представляли фильм "SOS Матросу!", а он – фильм Стивена Кайака "We Are X". Смогли ли вы тогда посмотреть этот фильм? Какое он произвел впечатление?

– Нет, мы не смогли попасть друг к другу на премьеры кино в Москве. Слишком заняты были другими рабочими вопросами. Фильм я посмотрел лишь недавно. Это очень трогательная, и при этом крепко сделанная картина. Многие музыканты найдут там много схожих мыслей со своим мироощущением, а для широкого зрителя это – достаточно комфортный и понятный первый шаг в мир японской поп-культуры.

– Давно ли вы знакомы с творчеством группы X Japan, и насколько оно вам близко?

– Я вырос во Владивостоке в 80-х, когда он был закрытым советским городом. Одна из немногих, но доступных возможностей услышать современную рок-музыку была на длинных волнах радиоприемника, где "добивали" японские станции. Качество было не очень, язык непонятный, многое приходилось дофантазировать самому. Но там было много японской рок-музыки, в том числе, и X Japan. Впоследствии у меня появились японские ровесники – "друзья по переписке". Была такая форма общения 30 лет назад – через объявления в журналах. (Смеется.) Например, в японском Music Life. Они меня информировали о музыкальных веяниях в своей стране, присылали кассеты и диски.

– Сразу ли вам с Йошики удалось найти общий язык?

– Мой японский, может быть, чуть лучше, чем его русский, но этого пока недостаточно для полноценного общения. Зато с английским у нас проблем нет. У нас оказалось много общих знакомых среди музыкантов и общих интересов вне музыки. Вино, мода… крабы. (Улыбается.) Кстати, Йошики до сих пор ностальгически вспоминает, что самый вкусный краб в своей жизни он ел в "Мумий Тролль Баре" в Москве. А что? Доставка у нас прямо из Владивостока.

– Как получилось, что "Мумий Тролль" пригласили на Visual Japan Summit?

– Как я понимаю, менеджмент фестиваля думал о приглашении нескольких иностранных групп. У них есть планы глобализации этого события. Дело в том, что наш первый визит в Японию во многом определил музыкальную и визуальную стилистику альбома "Точно Ртуть Алоэ". У нас есть видеоклипы в стиле аниме или с азиатской тематикой. В свое время в японской прессе нас называли "русский Glay". Мы играли вместе с участниками Rose of Rose, Sharom Q, Sex Machineguns. Я привозил в Москву Dasein, также на каждом фестивале V-ROX по моему приглашению всегда выступают известные японские группы. Я так прикинул, что за последние 15 лет по своей личной инициативе организовал приезд в Россию большего количества японских артистов, чем кто-либо из профессиональных промоутеров или каких-нибудь "госпрограмм". В нашем репертуаре, кстати, есть песни и на японском. Видимо, все это сыграло свою роль.

– В Visual Japan Summit обычно участвуют только японские группы, играющие в стиле Visual-key. Внесет ли это коррективы в программу, которую будет исполнять "Мумий Тролль"?

– Безусловно. Я всегда соотношу плейлист с потенциальными ожиданиями публики. Благо, разного материала у нас хватает. Хотя, признаюсь честно, это одно из самых необычных мероприятий, в котором нам доведется выступить. Более ста японских коллективов, все билеты проданы. Очень необычный музыкальный марафон.

– Вы играете 16 октября, в один день с X Japan. Будет ли это событие транслироваться в интернете?

– Я не знаю, как там все устроено с точки зрения трансляции. Будем держать вас в курсе в своих соцсетях. Как минимум, смогу в intstagram #mumiytroll отправлять вам сюжеты. Это ведь еще и мой день рождения.

– Вас пригласили на недавнюю премьеру фильма "We Are X" в Лос-Анджелесе. Какие впечатления от этого мероприятия?

– Это было закрытое мероприятие для друзей, съемочной группы и тех, кто принимал участие в работе над фильмом. А после кино Йошики пригласил всех на афтерпати, где играл на своем знаменитом прозрачном рояле. Кстати, русскую музыку тоже играл. Чайковского.

- Есть ли планы пригласить Йошики, с группой или без, для выступления в России? Например, на вашем фестивале V-ROX?

– Да, мы ведем об этом переговоры. Мы оба считаем, что культурный обмен по принципу "народной дипломатии" очень необходим людям наших стран. Я ведь еще и профессиональный востоковед. И считаю, что никакого "разворота на Восток" случиться не может, если мы не научимся если уж не разбираться, так хотя бы быть в курсе сегодняшних реальных культурных тенденций в соседних странах. Мы хотели бы сделать версию V-ROX с участием японских и российский артистов не только во Владивостоке и Токио, но и в Москве. У меня есть потенциальное согласие многих японских артистов, агентов, спонсоров, мне даже уже предложили конкретную площадку для проведения фестиваля, но пока только в Японии. Более того, я знаю, что в частном разговоре премьер-министр Японии поддержал такую идею. Но в нашей стране, к сожалению, административный ресурс вообще не задумывается и не мыслит категориями "креативного сотрудничества". Так что, нам придется рассчитывать лишь на собственный энтузиазм и, видимо, народный краудфандинг.