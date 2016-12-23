Пассажиропоток аэропорта Владивосток в сентябре увеличился на 10%

По итогам сентября 2016 г. аэропорт Владивосток обслужил 188 тыс. человек, что на 10% выше показателя прошлого года. На внутренних авиалиниях пассажиропоток составил 138 тыс. пассажиров (+4%), а на международных авиалиниях – 50 тыс. пассажиров (+ 29%). При этом отдельно на китайском направлении пассажиропоток увеличился в 1,5 раза, на южнокорейском - в 1,3 раза, сообщают ЕНВ со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Наибольшее увеличение пассажиропотока обеспечили направления: на внутренних авиалиниях – Новосибирск, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск и Южно-Сахалинск, на международных – Сеул, Тяньцзинь и Шанхай.

Лидерами по динамике роста стали: на внутренних авиалиниях – Чита (рост в 3 раза), Краснодар (рост в 2,3 раза), Новосибирск (рост в 1,8 раза), на международных маршрутах -Пусан (+33%), Харбин (+30%) и Сеул (+28%).

В сентябре в аэропорту Владивосток было успешно открыто новое направление полетов – Омск. Выполнять рейсы по маршруту Владивосток-Иркутск-Омск начала авиакомпания "ИрАэро".

Продолжают активное развитие внутрикраевые перевозки в населенные пункты Приморского края. 6 сентября 2016г. авиакомпания "Аврора" расширила географию внутрикраевых маршрутов, начав выполнение нового рейса Владивосток - Преображение на воздушном судне DHC-6. В целом прирост пассажиропотока на внутрикраевых рейсах в сентябре составил +18%.

По итогам 9 месяцев 2016 г. воздушная гавань Приморья оказала услуги 1 млн 404 тыс. пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий пассажиропоток дальневосточного аэропорта вырос на 7%. На внутренних воздушных линиях обслужено 983 тыс. пассажиров, на международных воздушных линиях - 421 тыс. пассажиров (+ 24%).