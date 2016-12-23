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От первого лица

13 октября 2016, 16:40
Вице-президент Газпромбанка О. Костин: строительство СК "Звезда" поражает своим размахом и амбициями

Вице-президент Газпромбанка О. Костин: строительство СК "Звезда" поражает своим размахом и амбициями

Газпромбанк рассматривается как основной финансовый партнер в строительстве жилого микрорайона для корабелов, который возводит КГ "КЭР"

Газпромбанк предоставит финансирование на строительство малоэтажного жилья для сотрудников СК "Звезда". Кредитные средства будут предоставлены на принципах проектного финансирования и направлены на строительство первой очереди проекта, в рамках которой в 2019 г. планируется сдать в эксплуатацию около 3,1 тыс. квартир. Возводимое жилье будет передано ДВЗ "Звезда" в рамках договора долгосрочной аренды с правом выкупа, что обеспечит возвратность предоставленного финансирования. Для того, чтобы понять не на бумаге, а в реалиях, как и в какие объемы "потекут" деньги финансового учреждения, делегация банка провела день на стройплощадке СК "Звезда", где генподрядчиком работ выступает ГК "Комплексные энергетические решения". Своими впечатлениями  с корр. ЕНВ поделился вице президент банка Олег Костин

- Показали и рассказали Вам очень много – блок корпусных производств, окрасочные камеры, тяжёлый стапель, городок для рабочих, один из бетонных узлов, завод легких стальных тонкостенных конструкций, где будут производиться конструкции для будущего  жилья, строительную площадку жилого микрорайона "Шестой". Познакомили с  перспективами строительства, используемыми технологиями. Каковы Ваши впечатления от увиденного?

- Впечатления, которые остались от посещения объекта, положительные. Нам удалось познакомиться с производственным коллективом компании "КЭР", посмотреть производственные мощности, которые используются при строительстве. Мы увидели  непосредственно саму строительную площадку, увидели результаты больших усилий и труда, которые вложили сотрудники компании "КЭР" в строительство одного из крупнейших инвестиционных проектов на территории России – судостроительного комплекса "Звезда".

Показали нам и площадку микрорайона "Шестой", где будет возводиться жилье для сотрудников судостроительного комплекса. Нам известно, что в планах ГК "КЭР" финансирование этого объекта. Газпромбанк рассматривается как основной финансовый партнер в данном проекте.

Мы надеемся, что в самое ближайшее время совместными усилиями будут подготовлены необходимые документы, после чего непосредственно будет рассматриваться вопрос финансирования.

Строительство жилья очень важно для сотрудников СК "Звезда". Мы понимаем насколько это амбициозный проект – возведение такого мощного судостроительного комплекса, где будут задействованы тысячи людей. И это важно – создать нормальные условия не только для работы, но и для проживания. Строительство жилых микрорайонов решит вопросы социальной инфраструктуры Большого Камня. Новое жилье украсит город, поскольку предполагается строительство комфортного, современного жилья с использованием инновационных технологий. Так что мы с большим оптимизмом смотрим на наше дальнейшее сотрудничество с компанией "КЭР".

- Как банк обычно осуществляет контроль за использованием выделенных под проект средств?

- Процедура контроля со стороны банка весьма стандартная. Используем проверку финансовой дисциплины. Проводим банковское сопровождение строительных контрактов – это, например, оценка, вызов технических аудиторов. Банк заинтересован в том, чтобы проект максимально реализовывался открыто и прозрачно.

- Чем банку интересны такие глобальные проекты?

- Действительно, проект, который сейчас реализуется в Приморье – глобальный. Но и банк мыслит глобально. Банк является одним из крупнейших банков в стране, так что он участвует в реализации крупных инвестиционных проектов. Участие в таких проектах – некий фокус нашей специализации. Мы умеем такие проекты делать. У нас  достаточно большой портфель выданных кредитов под реализацию подобных проектов. Это позволяет глобально реализовать амбиции, которые есть и у банка, и у наших клиентов.

- А в этом портфеле есть еще какие-то проекты по Приморскому краю?

- В Приморье, это, наверное, все-таки первый проект.  Поэтому его можно смело назвать пионерским. А вот на дальнем Востоке мы работаем, и успешно работаем в ряде регионов. Так, начинаем банковское сопровождение строительства железнодорожного моста мостового перехода через реку Амур в Еврейской автономной области. Благодаря строительству моста путь продукции дальневосточных предприятий до потребителей в КНР и Юго-Восточной Азии сократится на 1763 км., что позволит улучшить качество жизни людей и будет способствовать развитию Дальневосточного региона в целом. Еще один проект будет реализовываться в Хабаровском крае. Банк победил в конкурсе на организацию консорциума по строительству и эксплуатацию платной трассы "Обход Хабаровска". Начать строительство планируется в 2017 году, завершить - в 2019-м. Будущая магистраль свяжет между собой сразу три федеральные трассы. Это позволит сэкономить водителям время в транзитном пути.

- Тандем с ГК ""Комплексные энергетические решения" на площадке СК "Звезда" - это первый опыт, или уже была "проба пера"?

- Работа такого масштаба с "КЭР" – это для нас первая. Сотрудничество было (прим: в портфеле ГК "КЭР" за 10 лет работы строительство 30 объектов)  но в рамках такого амбициозного проекта – впервые.

От редакции добавим, что через Газпромбанк  Агентство по ипотечному жилищному кредитованию и Фонд развития Дальнего Востока предоставят финансирование на строительство малоэтажного жилья для сотрудников СК "Звезда". Кредитные средства будут предоставлены на принципах проектного финансирования и направлены на строительство первой очереди проекта, в рамках которой в 2019 г. планируется сдать в эксплуатацию около 3,1 тыс. квартир. Возводимое жилье будет передано ДВЗ "Звезда" в рамках договора долгосрочной аренды с правом выкупа, что обеспечит возвратность предоставленного финансирования.

Всего для сотрудников судостроительного комплекса "Звезда" планируется построить до 7,4 тыс. квартир. Комфортное и доступное жилье позволит привлечь в стратегический проект, направленный на обеспечение национальной безопасности и развитие российского судостроения, высококвалифицированных специалистов – как с территории Дальнего Востока, так и со всей страны. Участие АИЖК, Газпромбанка и Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона в строительстве позволит существенно ускорить ввод жилья для сотрудников СК "Звезда".

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Метки: Владивосток, Газпромбанк, Приморский край, СК "Звезда" жилье

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