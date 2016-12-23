Александр Галушка: после ВЭФа за 4 недели на Дальний Восток привлечено 100 млрд рублей

По итогам II Восточного экономического форума (ВЭФ) подготовлен ряд инициатив, предусматривающих длительные льготы для капиталоемких проектов и освобождение от части налогов компаний, которые вкладываются в инфраструктуру региона. О ближайших планах и достигнутых договоренностях рассказал в интервью "Известиям" Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, сообщают ЕНВ.

Александр Сергеевич, какой главный результат работы по итогам ВЭФа по привлечению инвестиций вы можете назвать?

100 млрд рублей на Дальний Восток привлечено за четыре недели, которые прошли после завершения II Восточного экономического форума. Общая сумма инвестиций достигла более чем 1,232 трлн рублей. Это значительные средства. В целом по итогам второго форума можно с уверенностью констатировать: ВЭФ получил международное признание и состоялся как инструмент развития Дальнего Востока.

Подписан перечень поручений главы государства по итогам ВЭФа. Как идет их реализация?

Все поручения закономерны — они стали результатом выступления президента России на ВЭФе, предыдущей работы по развитию Дальнего Востока, дискуссий, обсуждений.

В числе основных стоит отметить создание большого энергокольца: Россия – Япония –Южная Корея – Китай. На межгосударственном уровне предстоит сформировать рабочую группу по поддержке проекта. Работа ведется.

Дано поручение о расширении зоны действия свободного порта Владивосток на дополнительные районы.

Конкретизируется ряд преференций, связанных с крупными инвестициями в территории опережающего развития (ТОР), в свободный порт Владивосток, а также поставлена задача развития острова Русский как международного научно-технологического центра.

Сразу после ВЭФа вы поехали в Японию. Какие впечатления?

Прошли встречи как с официальными лицами, так и с представителями крупных японских компаний. Это в том числе продуктивные переговоры с министром экономики, торговли и промышленности (METI), министром по делам сотрудничества с Россией в области экономики Хиросигэ Сэко, министром сельского хозяйства, водных и лесных ресурсов Японии Юдзи Ямамото.

Хочу подчеркнуть, что ни на одной из встреч не поднимались вопросы, связанные с территориальным спором между нашими странами. Обсуждались конкретные экономические вопросы и реализация совместных проектов на Дальнем Востоке. Например, мы активно работаем над тем, чтобы не просто создать совместную платформу между институтом развития Дальнего Востока — Агентством по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Государственным банком для международного сотрудничества Японии (JBIC), а готовим совместную проектную компанию, которая будет заниматься привлечением японских инвестиций на российские восточные территории. Мы планируем завершить первый этап до конца этого года. Кроме того, компания "Колмар" с японской компанией "Марубени Корпорейшн" подписали план совместной работы. До декабря они хотят выйти на подписание документов о сотрудничестве в угольной сфере Якутии, портовой инфраструктуры в Хабаровском крае.

Интерес вызвали проекты в сфере инфраструктуры, переработки ресурсов, развития городов, медицины, сельского хозяйства. Японские коллеги предлагают создать совместные платформы на Дальнем Востоке, использовать весь передовой опыт и ведущие японские технологии. До конца года планируем выйти на конкретные договоренности по этим проектам.

1 октября начался второй этап по "дальневосточному гектару". Есть ли с ним сложности?

Разрабатываемые механизмы и законы, принимаемые сейчас для Дальнего Востока, — новаторские. Закон "о дальневосточном гектаре" очень объемный по корпусу отношений: вместе увязываются разнообразные позиции. Если проявляются узкие моменты, мы вносим соответствующие поправки в законодательство. Ряд изменений в закон подготовлен и будет внесен во время осенней сессии Госдумы. Например, чтобы окончательно запретить доступ к земле иностранцам, допустим, через механизм наследования. Получить землю на Дальнем Востоке и в дальнейшем распоряжаться ею может только гражданин России.

С 1 октября вступил в силу ряд новых режимов свободного порта Владивосток. О чем идет речь?

Заработал механизм прохождения транспортных средств и грузов через свободный порт Владивосток. Речь идет о круглосуточном режиме работы пунктов пропуска, "едином окне" при пересечении российской госграницы грузами, введении электронной подачи документов для проведения таможенного контроля. Утвержден состав сведений, которые нужно предоставлять в таможню для прохождения грузов. Для того чтобы сократить срок, данные предоставляются заранее, не менее чем за два часа до прибытия товаров. Всё это позволит оптимизировать контроль в пунктах пропуска и сократить время его проведения. Пока данные правила действуют только на территории Приморского края. Мы должны отработать данный механизм, а потом распространить его на другие территории порто-франко.

Какие еще проекты готовятся к внесению во время осенней сессии?

Дальний Восток ждет закона по снижению энерготарифов до среднероссийского уровня. До следующего Восточного экономического форума должны вступить в силу поправки об упрощенном визовом въезде на территорию свободного порта Владивосток для иностранных граждан.

Подготовлены поправки в закон о территориях опережающего развития — этот комплекс поправок уточняющего, конкретизирующего свойства разработан исходя из более чем полуторагодовой практики применения закона.

Подчеркну, что каждый из механизмов, стимулирующих экономическое развитие макрорегиона, гибкий. Если нужно что-то изменить, внести дополнения, мы это оперативно делаем. Мы открыты для предложения со стороны регионов, бизнеса, экспертных групп. Сейчас будет формироваться новый состав общественного совета при министерстве. Мы ждем, что это даст возможность услышать новые идеи и предложения по развитию Дальнего Востока.

Расскажите о налоговых льготах инвесторам — для чего эти механизмы создаются?

Продлевается льготный период по налогу на прибыль, на НДПИ и налога на имущество с 5 до 10 лет для капиталоемких проектов. Когда инвестиций много, период капитальных расходов длительный и получается, что инвестор не получает прибыль, а льгота по налогу уже закончилась. Планируется устранить этот дисбаланс.

С точки зрения потенциальной инвестиционной емкости я бы поставил на первое место поручение президента, связанное с доступом к нашим природным ресурсам на Дальнем Востоке. Необходимо установить принципиально новый механизм доступа инвесторов к месторождениям полезных ископаемых, к лесу. Похожий механизм принят сейчас для рыбы: квота на вылов связывается с обязательствами инвестировать либо в покупку российских судов, либо в создание перерабатывающих мощностей на Дальнем Востоке. Мы также хотим создать такой механизм для леса и других природных ресурсов. Например, чтобы получить право на вырубку леса или доступ к месторождению полезных ископаемых, нужно вложиться в местную переработку. Такие механизмы внедряются, чтобы привлечь больше инвестиций, создать добавленную стоимость и рабочие места на Дальнем Востоке. Закон планируем принять до июля следующего года.

Также готовим механизм, освобождающий инвесторов от налога на прибыль на сумму, которую они вложат в создание внешней инфраструктуры на Дальнем Востоке, (например, сами берут на себя бремя строительства дорог, линий электропередачи, социальной инфраструктуры). Он будет действовать, пока эти налоговые платежи не позволят им окупить эти инвестиции. Документ сейчас находится на стадии завершения согласования в правительстве.

Что ожидаете от рабочей поездки в Китай в конце октября?

Мы планируем предметно обсудить актуальные вопросы сотрудничества: развитие транспортных коридоров между северо-востоком Китая и Дальним Востоком России, инвестиции китайских партнеров в территории опережающего развития и в свободный порт Владивосток, строительство и инвестиции в трансграничную инфраструктуру (мост Нижне-Ленинское – Тунцзян, Благовещенск – Хэйхэ), а также сотрудничество в агросфере.

Китайцы охотно инвестируют в регион?

Сегодня из общего объема инвестиций, которые привлечены на Дальний Восток за последний год с момента, как новые механизмы развития региона заработали, 175 млрд рублей — китайские. Удельный вес в общем объеме привлеченных инвестиций — более 14%. Это неплохой результат.

Уже есть примеры хороших китайских инвестиций. В ТОР Амурской области построен и работает современный цементно-клинкерный завод, начато строительство нефтеперерабатывающего завода, стартует работа в агросекторе. Очень важно, чтобы появлялись и новые формы сотрудничества.

Но уже сейчас китайские инвесторы свидетельствуют: использовать новые механизмы, которые создало российское правительство, можно и нужно — они работают.

На ВЭФе президент России Владимир Путин говорил о начале работы инвестиционной системы "Восход". Каковы первые результаты работы?

Она уже существует. Это онлайн-ресурс, на котором предприятия Дальнего Востока могут привлекать инвесторов, а инвесторы получают возможность вкладывать средства в этом регионе. Насколько эффективен новый инструмент — судите сами. Буквально за один день при запуске системы были собраны заявки частных инвесторов — физических лиц из 33 городов России на более чем 140 млн рублей. Свои сбережения в облигации компании "Авиатерминал" (дочерняя компания ОАО "Хабаровский аэропорт") вложили жители Москвы, Петербурга, Волгограда, Уфы и других городов. Это небольшой объем, но важный прецедент для рынка частных сбережений объемом 23 трлн рублей.

Могу привести еще один пример. Для жителей и гостей Приморского края и для всех любителей автоспорта в конце сентября был объявлен предзаказ на покупку акций Фонда регионального развития "Приморское кольцо", которые готовятся к размещению на площадке инвестиционной системы "Восход". Благодаря новому финансовому инструменту, созданному при участии Фонда развития Дальнего Востока и НП РТС, любой гражданин может внести свой вклад в развитие спорта и туризма, инвестируя в создание на Дальнем Востоке современного туристско-рекреационного кластера, который объединит спортсооружения, гостиничную и торговую инфраструктуру, детский парк и другие объекты.

В настоящее время активно формируется список эмитентов в инвестиционной системе, которая позволит мобилизовать внутренние сбережения, направить их в экономику страны, в реальные и нужные людям проекты. Сразу после старта платформы заявки на размещение ценных бумаг подали 16 компаний, проекты которых походят экспертизу в Фонде развития Дальнего Востока.

На форуме президент России Владимир Путин особо отметил демографический вопрос. В некоторых регионах ДВ отмечается положительная тенденция по приросту населения, чего в этих краях не было более 25 лет. Какие шаги министерство предпринимает, чтобы закрепить результаты и улучшить их?

Действительно, на Дальнем Востоке сегодня лучшая демографическая ситуация за последние четверть века. С начала этого года более чем в 4,2 раза сократился отток населения. Естественный прирост населения отмечается в 5 из 9 дальневосточных субъектах.

Минвостокразвития совместно с другими министерствами и дальневосточными регионами ведет работу по разработке мер демографической политики Дальнего Востока до 2030 года. До 1 ноября документ будет представлен в правительство.

Основное внимание уделяется мерам по привлечению молодежи на Дальний Восток и формированию приоритетных условий для поддержки молодых и многодетных семей. Нам предстоит решить такие задачи, как повышение рождаемости, снижение смертности и увеличение продолжительности жизни, сокращение миграционного оттока, содействие переселению соотечественников, проживающих за рубежом, на постоянное жительство и многие другие. Как это сделать наилучшим образом — будем обсуждать с экономистами, социологами и демографам и на II Всероссийской конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока" в Хабаровске 18 октября этого года.

Отдельная тема — ликвидация последствий паводка на Дальнем Востоке

Готовится акт правительства, который распределит всё очень четко по видам восстановительных работ и ответственным ведомствам.

Как быстро их можно ликвидировать?

В течение года всё должны сделать. На особом контроле находится подготовка пострадавших населенных пунктов к отопительному периоду. Организованы ремонтно-восстановительные работы. В подтопленных котельных проводится просушка и наладка оборудования.

Идет анализ причиненного ущерба. Предварительная оценка уже есть. Но окончательный анализ будет готов только к весне. Все восстановительные работы с учетом восстановления дорог и мостов будут выполнены до октября следующего года.

Напомню, наводнение в 2013 году было в десять раз больше. За год всё сделали. Также в сентябре как раз был пик паводка, а к 1 октября следующего года всё восстановили. И в этом случае будем работать так же четко и слаженно.