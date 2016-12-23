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Южная Корея

13 октября 2016, 11:10
Замминистра морского хозяйства и рыболовства РК заявил о завершении разработки полного цикла выращивания минтая
Иллюстрация полного цикла

В Южной Корее скоро будут разводить минтай в промышленных масштабах

Полный цикл выращивания минтая, разработанный впервые в мире в научном учреждении. Позволит решить проблемы с рыбодобычей

Впервые в мире Национальному институту рыбохозяйственной науки(НИРН) Южной Кореи удалось разработать полный цикл разведения минтая. Эти разработки могут лечь в основу разведения рыбы в промышленных масштабах. Массовое производство может уже стартовать через пару лет, сообщают ЕНВ со ссылкой на южнокорейское издание WS Press.

Впервые в мире разработан полный цикл выращивания минтая. Информацию об этом 11 октября озвучили  в Министерстве морского хозяйства и рыболовства Южной Кореи. Данный цикл включает в себя искусственное оплодотворение икры и получение мальков, формирование из них маточного поголовья и повторное производство икры. На начальном этапе исследования в Тонхэском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства при НИРН выращены мальки минтая из 530 тыс. оплодотворенных икринок, полученных от выловленной в природном водоёме самки . В декабре прошлого года среди выросших до 20 см минтая выбраны 200 особей, которые стали маточным поголовьем(35 см), и 18 сентября зафиксирован нерест 7 особей. В дальнейшем от них получены 100 тыс. икринок, из которых выращены 30 тыс. минтай в размере 0,7 см.

Глава НИРН Канг Чун-Сок сказал, что "главной задачей исследования была определение подходящей температуры(10 градусов по Цельсию) для жизнедеятельности минтая, а также разработка низкотемпературных кормовых организмов, способных выжить при данной температуре", и добавил, что "нам удалось создать благоприятное условия для минтая, что позволило сократить срок достижения зрелости рыбы с 3 года до 1 года 8 месяцев".

На данный момент в ближних морях Южной Кореи минтай почти не ловится. В 1980-е годы объем ее вылова составлял 74 тыс. тонн, но к середине 2000-х годов данный объем сократился до 100 тонн, а после 2007 года – до 1 – 2 тонн.

Министерство морского хозяйства и рыболовства Южной Кореи планирует организовать разведение минтая в промышленном масштабе. "Планируем создать сооружения по массовому производству мальков минтая в следующем году, а также продавать их предприятиям аквакультуры. Надеемся, что промышленное разведение минтая станет возможным с 2018 года" - заявил заместитель министра морского хозяйства и рыболовства Южной Кореи Юн Хак-Бэ.

Метки: Республика Корея, рыбоводство

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