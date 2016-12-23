Южнокорейские ученые вывели новый сорт кукурузы для России и Монголии

Южнокорейским ученым удалось вывести сорт кукурузы, адаптированный к климатическим условиям России и Монголии. Сорт с ранним периодом созревания позволит не только сохранить плоды до первых заморозков, но и даст ощутимую, экономическую выгоду, сообщают ЕНВ со ссылкой на южно-корейское издание WS Press.

Ученые южнокорейского университета "Хандонг" удалось вывести сорт кукурузы, адаптированный к климатическим условиям России и Монголии. Они сформировали генетический ресурс, который получил название MCP(Mongolian Corn Population, Популяция монгольской кукурузы) с помощью местных сортов кукурузы из штата Монтана(США), плоскогорья Кэма(Северная Корея) и Монголии.

Напомним, что посев монгольской кукурузы ведется в середине мая (когда снег начинает таять), а сборка урожая – до середины сентября (до того, как выпадет иней). Большинство импортных сортов кукурузы погибают до появления плодов из-за инея, но новый сорт с чрезвычайно ранним созреванием плодов позволит дешево и эффективно произвести кормовую кукурузу в Монголии, где животноводство играет важную роль в экономике страны.

Испытание нового сорта также произведена в Улан-Удэ, Республике Бурятия, где южнокорейским ученым удалось вырастить кукурузу до того, как выпадет иней. В связи с этим университет "Хандонг" планирует провести совместный исследовательский проект вместе с Бурятской государственной сельскохозяйственной академией.

Животноводство является одним из ключевых отраслей Республики Бурятия, поэтому администрация республики попыталась организовать производство силоса с помощью импортных сортов кукурузы, но проект приостановлен из-за их высокой цены. Поэтому администрация республики дала разрешение на проведение российско-южнокорейского совместного исследования кукурузы в испытательном центре БГСА со следующего года.